Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 13 апреляИнтерфакс 06:58

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 13 апреля, составляет 64,5171 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.

Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 13 апреля

Политика «Транснефть» оценила намерение Белоруссии перекрыть «Дружбу» В комментарии средствам массовой информации господин Демин заявил, что выявленные дефекты нефтепровода на белорусском участке есть возможность успешно устранить, не прибегая к остановке транзита «голубого топлива».

Авто Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.

Происшествия Легкомоторный самолет упал на Кубани В Отрадненском районе Кубани упал частный легкомоторный самолет.

Общество Российского священника отправили служить в село из-за фото жены Магнитогорская епархия направила уральского священника Сергия (Зотова) служить в село из-за фотографий его жены с конкурса красоты, которые появились в соцсетях.

Происшествия Настоятелю храма вынесли приговор за совращение 12-летней прихожанки Настоятеля храма Святой Троицы в селе Липин Бор Вологодской области, который совращал 12-летнюю девочку, приговорили к 4,5 годам лишения свободы.

Происшествия СК согласился не сажать врачей в тюрьму за ошибки Совместная группа Следственного комитета России и Национальной медицинской палаты разработала изменения в статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для врачей за осложнения, возникшие при лечении больных, сообщает СК.

Политика Почему ПАСЕ попросила Россию сохранить членство в организации 10 апреля делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию с призывом к России сохранить членство в Совете Европы, направить свою делегацию в ассамблею и заплатить взносы в бюджет организации.

Политика СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко «В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.

Игры В Origin началась весенняя распродажа В цифровом магазине ЕА стартовала весенняя распродажа, которая продлится до 25 апреля.

Политика На Украине капитана судна «Норд» объявили в розыск «После того как капитан судна «Норд» в очередной раз не явился на судебное заседание, сегодня, 12 апреля 2019 года, согласно определению Оболонского районного суда города Киева, его объявили в розыск», — говорится в сообщении в Telegram-канале украинской прокуратуры.

Политика Белоруссия ждет российских инспекторов для проверки яблок и груш Белоруссия готова принять специалистов Россельхознадзора для проверки производителей яблок и груш, передает РИА "Новости".

Происшествия После землетрясения Индонезии угрожает цунами После землетрясения власти объявили об угрозе цунами и частичной эвакуации людей.

Политика Путин усомнился в возможности «нагнуть концессионеров» платных дорог В ходе встречи с сотрудниками НПО у президента спросили, можно ли построить дорогу между Старыми и Новыми Химками, а также организовать льготный проезд для работников «Энергомаша» по платной дороге Санкт-Петербург — Москва.

Хоккей «Локомотив» продлил контракты с тремя игроками "Локомотив" на своем официальном сайте объявил о продлении соглашений с тремя игроками команды.

Экономика В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.

Экономика ЦБ: эффекты от роста НДС ещё могут проявляться в ближайшие месяцы Некоторые отложенные эффекты от повышения НДС ещё могут проявляться в ближайшие месяцы, предупреждают в Центробанке.

Политика Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.