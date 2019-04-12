Финансы

Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 13 апреляИнтерфакс 06:58

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 13 апреля, составляет 64,5171 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Евро подрос до 72,83 рублей

Народные новости08:21

Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 13 апреля

Интерфакс06:58

ЦБ РФ определился с курсами доллара и евро на выходные

Росбалт05:47

На три дня ЦБ РФ поднял официальные курсы доллара и евро

Интересант06:08

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 72,84 рубля

РИА Новости05:46

Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос до 64,52 рубля

ПРАЙМ05:16

ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 апреля в размере 64,5171 руб

Финмаркет05:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:50, Ашберн
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

Обновлено в 11:04
Происшествия

Массовая драка в Казани: подростки жестоко избили сверстника

Полиция Казани получила сообщение об избиении подростками сверстника.
Обновлено в 07:56
Политика

Появилось видео перепалки Порошенко и Зеленского в прямом эфире

Обновлено в 00:37
Происшествия

Кокорин и Мамаев поздравили свидетеля на суде с рождением ребенка

Обновлено в 08:13
Армия и оружие

«Медведей» заподозрили в кибератаке на Минобороны Испании

В кибератаке на Министерство обороны Испании, которая была совершена в начале этого года, подозревают группировку Fancy Bear.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Легкомоторный самолет упал на Кубани

Обновлено в 08:47
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей в Евросоюз

АвтоВАЗ с мая этого года прекратит поставки автомобилей Lada в Европу.
Обновлено вчера в 14:47
Игры

Horizon Zero Dawn 2 и следующая God of War уже разрабатываются

На мероприятии Star Wars Celebration актриса Янина Гаванкар (Janina Gavankar), известная по центральной роли в сюжете Star Wars Battlefront II, пообщалась с фанаткой и раскрыла любопытную информацию.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Киллер застрелил российского бизнесмена в его особняке

По информации издания, инцидент произошел утром в пятницу, 12 апреля, в трехэтажном особняке бизнесмена на Полевой улице в Парголово (Выборгский район города).
Обновлено в 10:42
Кино

Режиссер Сергей Страхов умер в возрасте 82 года

"11 апреля в возрасте 82 года ушел из жизни наш коллега и друг, член Союза кинематографистов России, заслуженный деятель искусств Грузии режиссер документального и научно-популярного кино Сергей Алексеевич Страхов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза кинематографистов РФ.
Обновлено в 09:29
Космос

На МКС произошла утечка жидкого метана

Обновлено в 11:46
Авто

Китайская Geely запускает новый бренд Geometry для электромобилей

Geely, крупнейший китайский производитель автомобилей, который произвёл инвестиции в компании Volvo и Daimler, объявил в четверг о запуске премиального бренда Geometry для полностью электрических автомобилей.
Обновлено вчера в 09:33
Политика

В сети появился ролик с Зеленским и белым порошком

Обновлено в 03:54
Космос

Опубликован документ о том, почему замолчал первый советский Луноход

Обновлено в 03:55
Политика

Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся

Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено 10 апреля в 12:55
Шоу-бизнес

Буйнов прокомментировал новый образ Лободы

Новым образом восхитились поклонники, а также его отметил 69-летний певец Александр Буйнов. В соцсетях звезда поделилась фото в полный рост.
Обновлено в 06:55
Политика

Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»

Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Космос

В России заявили о ненужности пилотируемой космонавтики

Обновлено в 10:58
Происшествия

Дело о пожаре в «Зимней вишне» направили в суд

Обновлено в 06:32
Армия и оружие

Беспилотник США заметили у границ России

У западных границ России выполнил разведку американский разведывательный беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Угроза взрыва в комплексе «Ватутинки» в Новой Москве оказалась ложной

Ранее сообщалось, что более 200 человек эвакуированы из оздоровительного комплекса "Ватутинки" в Новой Москве после сообщения об угрозе взрыва.
Обновлено в 11:27
Политика

«Транснефть» прокомментировала позицию Минска по нефтепроводу «Дружба»

«Транснефть» считает удовлетворительным состояние нефтепровода «Дружба», о возможной остановке которого на ремонт ранее заявили в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:29
Армия и оружие

Турция заявила о превосходстве российского Су-57 над американским F-35

Государственное турецкое информагентство Anadolu опубликовало инфографику, авторы которой сравнили характеристики американского истребителя F-35 и российского Су-57.
Обновлено в 04:21
Экономика

Пенсионеры получат в мае недостающие с начала года выплаты

Пенсионный фонд, отметил Максим Топилин, готов провести перерасчет региональных доплат к пенсиям до конца апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им пенсии в повышенном размере, включая и суммы, недополученные за четыре месяца - с января и по апрель.
Обновлено в 06:00
Наука

Зубы древней египетской женщины рассказали об удивительной профессии

Обновлено в 05:07
Армия и оружие

Канадский депутат пригрозил перебросить подлодки НАТО в Черное море

Депутат палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.
Обновлено в 10:06
Общество

Суд признал незаконным запрет «Победы» на провоз оружия

Щербинский суд Москвы признал незаконным запрет авиакомпании «Победа» на провоз огнестрельного оружия и боеприпасов на ее самолетах, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Обновлено в 11:19
Политика

Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое

Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
Обновлено в 08:01
Спорт

Российские фигуристы занимают третье место на командном ЧМ в Фукуоке

По итогам двух дней командного чемпионата мира сборная России осталась третьей, но сократила отставание от японских фигуристов до девяти очков, половину из которых вполне могут отыграть Забияко и Энберт в произвольной программе пар.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Двое мужчин попытались поджечь купеческий дом в Дмитровском кремле

Обновлено в 09:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное