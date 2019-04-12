Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 13 апреляИнтерфакс 06:58

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 13 апреля, составляет 64,5171 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.

Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 13 апреля

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