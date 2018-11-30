Банк России установил на 1-3 декабря официальный курс доллара на уровне 66,5335 рубля, что на 10,07 копейки ниже предыдущего показателя.

Финансы Финансы Индийский рынок завершил ноябрь ростом В пятницу, 30 ноября, фондовый рынок Индии завершил торги незначительным ростом основных индексов.

Финансы Финансы Застрахованные вклады россиян превысили 27 трлн рублей Рост самих вкладов был чуть слабее, следует из расчётов АСВ, — плюс 947 млрд рублей или 3,6%. Таким образом, объём сбережений россиян в банках на 1 октября увеличился до 26,93 трлн рублей.

Финансы Финансы ЦБ предупредил о росте долговой нагрузки россиян до уровня 2014 года "В условиях усиления инфляционных рисков текущие темпы роста розничного портфеля, не компенсируемые снижением процентных ставок, могут привести к значимому увеличению долговой нагрузки населения аналогично периоду 2011-2014 годов", — пояснили в ЦБ.

Финансы Финансы Почта Банк приготовил добросовестным клиентам выгодное предложение При подключённой услуге «Гарантированная ставка», на счёт клиента вернётся некоторая часть выплаченных по кредиту процентов, а сам заём будет пересчитан по ставке в 10,9 % годовых.

Финансы Финансы Бюджет Северной Осетии на 2018 год увеличили почти на 1,5 млрд рублей Доходы бюджета Северной Осетии на 2018 год увеличены на 1 млрд 467 млн рублей, соответствующие поправки в закон внесены депутатами на очередной сессии республиканского парламента в четверг.

Финансы Финансы Убыток ВЭБа за 9 месяцев сократился до 69,6 млрд рублей Объем и структура активов практически не изменились по сравнению с концом 2017 года (+0,3%). На кредитный портфель в структуре активов Группы приходится 52,2%. По сравнению c концом 2017 года кредитный портфель после вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки незначительно сократился на 16,9 млрд рублей (-0,9%) и составил 1 767,1 млрд рублей.

Финансы Финансы Рубль проведет декабрь в диапазоне 65–68 рублей – эксперт Сильной волатильности рубля в декабре не ожидается. Вероятнее всего, весь месяц доллар проведет в диапазоне 65−68 рублей.

Финансы Финансы Минфин РФ выполнил программу внешних займов на 2018 год Минфин России выполнил программу внешних займов и больше не имеет юридических возможностей для выхода на внешний рынок в 2018 году.

Финансы Финансы БКС: потенциал роста стоимости акций «Аэрофлота» составляет 6% Финансовые результаты «Аэрофлота» за III квартал 2018 года обнадежили аналитиков БКС: они не исключают роста стоимости акций компании до 120 рублей.

Финансы Финансы ЦБ намерен ввести обязательные нормативы для «Дом.рф» 29 ноября 2018 года стало известно, что Центробанк РФ решил ввести для госкорпорации «Дом.рф» обязательные нормативы достаточности капитала и максимального размера риска.

Финансы Финансы Вкладчикам Уралтрансбанка вернули около 6 млрд рублей Вкладчикам Уралтрансбанка, лишенного лицензии, вернули около 5,87 млрд рублей, сообщает пресс-центр Уральского банка Сбербанка, через который выплачиваются компенсации.

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Финансы Финансы ЦБР в этом году не видит всплесков спроса на валютную ликвидность ЦБ РФ в 2018 году не видит всплесков спроса на валютную ликвидность, в случае необходимости примет меры для стабилизации ситуации, сообщила журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

Финансы Финансы Рынок коллективных инвестиций вырос почти на 20 процентов Рынок коллективных инвестиций и доверительного управления уверенно прибавляет в объемах.