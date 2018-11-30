Финансы
ЦБ снизил на 1-3 декабря курс доллара до 66,53 рубля
ЦБ снизил на 1-3 декабря курс доллара до 66,53 рубляТАСС04:11
Банк России установил на 1-3 декабря официальный курс доллара на уровне 66,5335 рубля, что на 10,07 копейки ниже предыдущего показателя.
ТАСС04:11
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Финансы
Индийский рынок завершил ноябрь ростом
В пятницу, 30 ноября, фондовый рынок Индии завершил торги незначительным ростом основных индексов.
Обновлено в 07:34
Финансы
Застрахованные вклады россиян превысили 27 трлн рублей
Рост самих вкладов был чуть слабее, следует из расчётов АСВ, — плюс 947 млрд рублей или 3,6%. Таким образом, объём сбережений россиян в банках на 1 октября увеличился до 26,93 трлн рублей.
Обновлено в 07:48
Финансы
ЦБ предупредил о росте долговой нагрузки россиян до уровня 2014 года
"В условиях усиления инфляционных рисков текущие темпы роста розничного портфеля, не компенсируемые снижением процентных ставок, могут привести к значимому увеличению долговой нагрузки населения аналогично периоду 2011-2014 годов", — пояснили в ЦБ.
Обновлено в 06:41
Финансы
Почта Банк приготовил добросовестным клиентам выгодное предложение
При подключённой услуге «Гарантированная ставка», на счёт клиента вернётся некоторая часть выплаченных по кредиту процентов, а сам заём будет пересчитан по ставке в 10,9 % годовых.
Обновлено в 07:28
Финансы
Бюджет Северной Осетии на 2018 год увеличили почти на 1,5 млрд рублей
Доходы бюджета Северной Осетии на 2018 год увеличены на 1 млрд 467 млн рублей, соответствующие поправки в закон внесены депутатами на очередной сессии республиканского парламента в четверг.
Обновлено в 07:58
Финансы
Убыток ВЭБа за 9 месяцев сократился до 69,6 млрд рублей
Объем и структура активов практически не изменились по сравнению с концом 2017 года (+0,3%). На кредитный портфель в структуре активов Группы приходится 52,2%. По сравнению c концом 2017 года кредитный портфель после вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки незначительно сократился на 16,9 млрд рублей (-0,9%) и составил 1 767,1 млрд рублей.
Обновлено в 01:07
Финансы
Рубль проведет декабрь в диапазоне 65–68 рублей – эксперт
Сильной волатильности рубля в декабре не ожидается. Вероятнее всего, весь месяц доллар проведет в диапазоне 65−68 рублей.
Обновлено в 07:02
Финансы
Минфин РФ выполнил программу внешних займов на 2018 год
Минфин России выполнил программу внешних займов и больше не имеет юридических возможностей для выхода на внешний рынок в 2018 году.
Обновлено в 03:28
Финансы
БКС: потенциал роста стоимости акций «Аэрофлота» составляет 6%
Финансовые результаты «Аэрофлота» за III квартал 2018 года обнадежили аналитиков БКС: они не исключают роста стоимости акций компании до 120 рублей.
Обновлено в 07:06
Финансы
ЦБ намерен ввести обязательные нормативы для «Дом.рф»
29 ноября 2018 года стало известно, что Центробанк РФ решил ввести для госкорпорации «Дом.рф» обязательные нормативы достаточности капитала и максимального размера риска.
Обновлено в 01:17
Финансы
Вкладчикам Уралтрансбанка вернули около 6 млрд рублей
Вкладчикам Уралтрансбанка, лишенного лицензии, вернули около 5,87 млрд рублей, сообщает пресс-центр Уральского банка Сбербанка, через который выплачиваются компенсации.
Обновлено вчера в 23:35
Финансы
Казагро привлек $1,2 млрд, разместив облигации на КАSЕ
В сообщении, опубликованном на сайте КАSЕ говорится, что участие в торгах принял один участник, имя которого не называется, который и стал владельцем всех бумаг.
Обновлено вчера в 08:50
Финансы
ЦБР в этом году не видит всплесков спроса на валютную ликвидность
ЦБ РФ в 2018 году не видит всплесков спроса на валютную ликвидность, в случае необходимости примет меры для стабилизации ситуации, сообщила журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева.
Обновлено вчера в 09:11
Финансы
Рынок коллективных инвестиций вырос почти на 20 процентов
Рынок коллективных инвестиций и доверительного управления уверенно прибавляет в объемах.
Обновлено вчера в 17:24
Финансы
Ставропольпромстройбанк в рамках акции выпускает бесплатные дебетовые карты
Ставропольпромстройбанк в рамках акции до 31 марта 2019 года предлагает бесплатно оформить дебетовые карты Visa Electron и Mastercard Standard сроком на два года в рублях, долларах США и евро.
Обновлено в 03:12