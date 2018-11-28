Финансы

Банк России установил курсы доллара и евро на выходные и понедельник
Экономика сегодня
04:29

Банк России установил официальные курсы доллара и евро на выходные и понедельник, с 1 по 3 декабря. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора. До 4 ноября официальный курс доллара установлен на отметке 66,5335 рубля.
Экономика сегодня04:29

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ЦБ понизил курс доллара и евро

News.ru07:12

ЦБ РФ: официальный курс рубля к доллару, евро, турецкой лире и гривне

Profinance.ru06:35

ЦБ РФ определился с курсами доллара и евро на выходные

Росбалт04:44

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 75,75 рубля

РИА Новости04:36

ЦБ снизил на 1-3 декабря курс доллара до 66,53 рубля

ТАСС04:11

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 1 декабря

Интерфакс04:18

Банк России установил курсы доллара и евро на выходные и понедельник

Экономика сегодня04:29
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 19:00, Ашберн
Финансы

Биржи США закрылись в плюсе на фоне саммита G20

Основные американские фондовые индексы выросли в пятницу примерно на 0,8% на фоне саммита G20 в Аргентине, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
Обновлено в 16:54
Финансы

Воронежцы взяли 25,7 млрд рублей на ипотеку с начала года

С начала 2018 года в Воронежской области выдали 16 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 25,7 млрд рублей, сообщили в воронежском отделении главного управления Банка России по ЦФО.
Обновлено в 15:33
Финансы

Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 10 месяцев выросла на 67%

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-октябре 2018 года выросла на 67,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 151,9 миллиарда рублей, сообщает кредитная организация.
Обновлено в 12:08
Финансы

НАК: Борьбой с теневой экономикой ЦБ стимулирует тайную скупку валюты

Эксперт Национального антикоррупционного комитета в эфире НСН рассказал о побочном эффекте борьбы Банка России с теневым сектором экономики.
Обновлено в 10:51
Финансы

Рубль проведет декабрь в диапазоне 65–68 рублей – эксперт

Сильной волатильности рубля в декабре не ожидается. Вероятнее всего, весь месяц доллар проведет в диапазоне 65−68 рублей.
Обновлено в 07:02
Финансы

Поведение рубля напоминает игрушку «Ванька-Встанька»

Россия, как и гипотетический «Ванька-Встанька», сумеет в очередной раз пережить и перебороть любые трудности и лишения, и снова встать в полный рост навстречу новым испытаниям.
Обновлено в 02:25
Финансы

Банк Кореи впервые за год повысил ключевую ставку

Фото: TODAYonline Банк Кореи увеличил ключевую ставку с 1,5% до 1,75%.
Обновлено в 02:18
Финансы

Половину объемов рынка микрокредитования обеспечивают МФК

В первом полугодии 2018 года МФК привлекли 53,9% совокупных денежных средств, привлеченных МФО (+4,4 п. п. за год), почти половину средств, полученных от юридических лиц, и 60,6% средств, привлеченных от физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Обновлено в 06:17
Финансы

Рубль демонстрирует умеренно положительную динамику

Сегодня рубль демонстрирует умеренно положительную динамику на фоне довольно спокойной внешней обстановки.
Обновлено вчера в 05:30
Финансы

Центробанк понизил курс доллара и евро на 1-3 декабря

Центробанк назначил курс доллара на 10,07 копеек ниже Согласно данным Центробанка России, официальный курс доллара с 1 декабря просел на 10,07 копейки и составил 66,5335 рубля (66,6342 рубля на 30 ноября).
Обновлено в 08:04
Финансы

Международные резервы России выросли за неделю на $2,5 млрд

Международные резервы России за неделю c 17 по 23 ноября выросли на $2,5 млрд — до $461,8 млрд. Об этом сообщает Центробанк 29 ноября.
Обновлено в 09:24
Финансы

Казагро привлек $1,2 млрд, разместив облигации на КАSЕ

В сообщении, опубликованном на сайте КАSЕ говорится, что участие в торгах принял один участник, имя которого не называется, который и стал владельцем всех бумаг.
Обновлено вчера в 08:50
Финансы

Биржевой курс доллара опустился ниже 66 рублей

Биржевой курс доллара опустился ниже 66 рублей, свидетельствуют биржевые данные.
Обновлено вчера в 14:24
Финансы

Казначейство РФ разместило на депозит в один банк 140 млрд р на 91дн

Объем предложения был 140 миллиардов рублей, спрос - 334,1 миллиарда, в аукционе участвовало семь кредитных организаций.
Обновлено в 05:35
Финансы

Бюджет Дагестана на следующий год принят в первом чтении

В общем объеме бюджета 2019 года дотации из федерального бюджета составят 80,2 млрд рублей, однако, сказал глава минфина республики, федеральный бюджет уже принят в третьем чтении и к озвученным выше средствам регион ко второму чтению дополнительно получит еще 12,9 млрд рублей.
Обновлено в 02:07
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