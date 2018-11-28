Финансы
Банк России установил официальные курсы доллара и евро на выходные и понедельник, с 1 по 3 декабря. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора. До 4 ноября официальный курс доллара установлен на отметке 66,5335 рубля.
Экономика сегодня04:29
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 19:00, Ашберн
Финансы
Биржи США закрылись в плюсе на фоне саммита G20
Основные американские фондовые индексы выросли в пятницу примерно на 0,8% на фоне саммита G20 в Аргентине, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
Обновлено в 16:54
Финансы
Воронежцы взяли 25,7 млрд рублей на ипотеку с начала года
С начала 2018 года в Воронежской области выдали 16 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 25,7 млрд рублей, сообщили в воронежском отделении главного управления Банка России по ЦФО.
Обновлено в 15:33
Финансы
Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 10 месяцев выросла на 67%
Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-октябре 2018 года выросла на 67,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 151,9 миллиарда рублей, сообщает кредитная организация.
Обновлено в 12:08
Финансы
НАК: Борьбой с теневой экономикой ЦБ стимулирует тайную скупку валюты
Эксперт Национального антикоррупционного комитета в эфире НСН рассказал о побочном эффекте борьбы Банка России с теневым сектором экономики.
Обновлено в 10:51
Финансы
Рубль проведет декабрь в диапазоне 65–68 рублей – эксперт
Сильной волатильности рубля в декабре не ожидается. Вероятнее всего, весь месяц доллар проведет в диапазоне 65−68 рублей.
Обновлено в 07:02
Финансы
Поведение рубля напоминает игрушку «Ванька-Встанька»
Россия, как и гипотетический «Ванька-Встанька», сумеет в очередной раз пережить и перебороть любые трудности и лишения, и снова встать в полный рост навстречу новым испытаниям.
Обновлено в 02:25
Финансы
Банк Кореи впервые за год повысил ключевую ставку
Фото: TODAYonline Банк Кореи увеличил ключевую ставку с 1,5% до 1,75%.
Обновлено в 02:18
Финансы
Половину объемов рынка микрокредитования обеспечивают МФК
В первом полугодии 2018 года МФК привлекли 53,9% совокупных денежных средств, привлеченных МФО (+4,4 п. п. за год), почти половину средств, полученных от юридических лиц, и 60,6% средств, привлеченных от физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Обновлено в 06:17
Финансы
Рубль демонстрирует умеренно положительную динамику
Сегодня рубль демонстрирует умеренно положительную динамику на фоне довольно спокойной внешней обстановки.
Обновлено вчера в 05:30
Финансы
Центробанк понизил курс доллара и евро на 1-3 декабря
Центробанк назначил курс доллара на 10,07 копеек ниже Согласно данным Центробанка России, официальный курс доллара с 1 декабря просел на 10,07 копейки и составил 66,5335 рубля (66,6342 рубля на 30 ноября).
Обновлено в 08:04
Финансы
Международные резервы России выросли за неделю на $2,5 млрд
Международные резервы России за неделю c 17 по 23 ноября выросли на $2,5 млрд — до $461,8 млрд. Об этом сообщает Центробанк 29 ноября.
Обновлено в 09:24
Финансы
Казагро привлек $1,2 млрд, разместив облигации на КАSЕ
В сообщении, опубликованном на сайте КАSЕ говорится, что участие в торгах принял один участник, имя которого не называется, который и стал владельцем всех бумаг.
Обновлено вчера в 08:50
Финансы
Биржевой курс доллара опустился ниже 66 рублей
Биржевой курс доллара опустился ниже 66 рублей, свидетельствуют биржевые данные.
Обновлено вчера в 14:24
Финансы
Казначейство РФ разместило на депозит в один банк 140 млрд р на 91дн
Объем предложения был 140 миллиардов рублей, спрос - 334,1 миллиарда, в аукционе участвовало семь кредитных организаций.
Обновлено в 05:35
Финансы
Бюджет Дагестана на следующий год принят в первом чтении
В общем объеме бюджета 2019 года дотации из федерального бюджета составят 80,2 млрд рублей, однако, сказал глава минфина республики, федеральный бюджет уже принят в третьем чтении и к озвученным выше средствам регион ко второму чтению дополнительно получит еще 12,9 млрд рублей.
Обновлено в 02:07