Банк России установил официальные курсы доллара и евро на выходные и понедельник, с 1 по 3 декабря. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора. До 4 ноября официальный курс доллара установлен на отметке 66,5335 рубля.

Банк России установил курсы доллара и евро на выходные и понедельник

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