Финансы

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 1 декабря
Интерфакс
04:18

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 1 декабря, составляет 66,5335 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Интерфакс04:18

Подробнее о событии

ЦБ РФ определился с курсами доллара и евро на выходные

Росбалт04:44

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 75,75 рубля

РИА Новости04:36

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 1 декабря

Интерфакс04:18

ЦБ снизил на 1-3 декабря курс доллара до 66,53 рубля

ТАСС04:11

Официальный курс доллара на выходные и понедельник снизился до 66,53 рубля

ПРАЙМ04:24

ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 декабря в размере 66,5335 руб

Финмаркет04:04

Банк России на 1 декабря понизил курс евро к рублю более чем на 14 копеек до 75.7484 руб., курс доллара США - более чем на 10 копеек до 66.5335 руб

АК&М04:38
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Автоматически обработано 7120 источников, обновлено в 05:11, Ашберн
Финансы

Международные резервы РФ за неделю выросли на $2,5 млрд

«Международные резервы РФ на 23 ноября 2018 года составили $461,8 млрд, что на $2,5 млрд выше уровня неделей ранее», — говорится на сайте Центрального банка РФ.
Обновлено в 02:37
Финансы

«Аэрофлот» опубликовал сильные результаты за III квартал

В результате EBITDA выросла на 7% до 40.5 млрд руб. Чистая прибыль авиакомпании составила 27.7 млрд руб. (+14.2% г/г).
Обновлено в 01:53
Финансы

Цена на золото не меняется, как и курс доллара

Цена на золото в пятницу утром не меняется, как и курс доллара к большинству мировых валют, — рынки замерли в ожидании встречи лидеров США и Китая на саммите G20, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 01:05
Финансы

Два норматива финансовой устойчивости будут введены для ДОМ.РФ

Два норматива финансовой устойчивости и обязательное проведение стресс-тестирования будут введены для "ДОМ.РФ" (ранее - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, АИЖК).
Обновлено в 01:17
Финансы

Минфин РФ выполнил программу внешних займов на 2018 год

Минфин России выполнил программу внешних займов и больше не имеет юридических возможностей для выхода на внешний рынок в 2018 году.
Обновлено в 03:28
Финансы

Бюджет Северной Осетии на 2018 год увеличили почти на 1,5 млрд рублей

Доходы бюджета Северной Осетии на 2018 год увеличены на 1 млрд 467 млн рублей, соответствующие поправки в закон внесены депутатами на очередной сессии республиканского парламента в четверг.
Обновлено в 02:16
Финансы

Поведение рубля напоминает игрушку «Ванька-Встанька»

Россия, как и гипотетический «Ванька-Встанька», сумеет в очередной раз пережить и перебороть любые трудности и лишения, и снова встать в полный рост навстречу новым испытаниям.
Обновлено в 02:25
Финансы

Вкладчикам Уралтрансбанка вернули около 6 млрд рублей

Вкладчикам Уралтрансбанка, лишенного лицензии, вернули около 5,87 млрд рублей, сообщает пресс-центр Уральского банка Сбербанка, через который выплачиваются компенсации.
Обновлено вчера в 23:35
Финансы

Дума города Костромы приняла в первом чтении бюджет на 2019 год

Уже в текущем году доходная часть бюджета Костромской области увеличилась благодаря федеральной поддержке на 3,5 миллиарда рублей и составляла 27 миллиардов 162 миллиона рублей.
Обновлено в 03:21
Финансы

ЦБР в этом году не видит всплесков спроса на валютную ликвидность

ЦБ РФ в 2018 году не видит всплесков спроса на валютную ликвидность, в случае необходимости примет меры для стабилизации ситуации, сообщила журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева.
Обновлено вчера в 09:11
Финансы

Казагро привлек $1,2 млрд, разместив облигации на КАSЕ

В сообщении, опубликованном на сайте КАSЕ говорится, что участие в торгах принял один участник, имя которого не называется, который и стал владельцем всех бумаг.
Обновлено вчера в 08:50
Финансы

Рост российского рынка не выглядит надежным

Российский рынок завершает сессию коррекционным ростом, несмотря на неоднозначный внешний фон.
Обновлено вчера в 10:50
Финансы

Банк «Зенит» повысил ставки по вкладам в рублях и долларах

Банк "Зенит" повысил ставки по вкладам в рублях и долларах.
Обновлено в 03:02
Финансы

В Узбекистане планируют укрепить систему госуправления

Узбекистан и ОБСЕ обсудили перспективы сотрудничества >>> Среди конкретных шагов — проведение реформ финансовых рынков, авиационного сектора, развитие сферы ИКТ, дальнейшая либерализация торговой политики и экспорта, создание программы водосбережения.
Обновлено вчера в 02:53
Финансы

BNP Paribas: что делать с евро и долларом в 2019 году

Еще одной из наиболее перспективных торговой идеей на форекс с перспективой на 2019 год является покупка EURUSD со стопом на 1.10 и целью на 1.25.
Обновлено вчера в 20:32
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