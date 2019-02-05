Экономика
Банк России спрятал языки у двуглавого орла на своем новом логотипеРБК 09:50
Банк России утвердил новый фирменный стиль, изменив изображение двуглавого орла на своем логотипе, убрав у него высунутые языки и закрыв клювы. Как пояснили РБК в пресс-службе ЦБ, регулятор уже приступил к постепенному внедрению нового фирменного стиля.
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Авто
Range Rover Velar получил новую топовую версию
Обновлено в 10:43
Происшествия
В крови рэпера Децла не обнаружено наркотических веществ
Экспертиза не выявила следов наркотических веществ в крови скончавшегося рэп-исполнителя Децла.
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В Москве сотрудниками полиции задержан мужчина, угрожавший устроить взрыв в храме Илии Пророка Обыденного в Хамовниках.
Обновлено в 11:27
Политика
На Виктора Медведчука завели уголовное дело о госизмене
Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении лидера общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука.
Обновлено в 07:22
Наука
Северный магнитный полюс Земли смещается к России
Американские ученые обнаружили смещение северного магнитного полюса Земли к России. Причем этот процесс ощутимо ускоряется.
Обновлено в 09:48
Происшествия
В Ульяновске возбудили дело о заражении суворовцев паразитами
Военный следственный отдел Следственного комитета России по Ульяновскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту массового заболевания воспитанников суворовского училища эхинококкозом.
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Общество
В Лондоне вандалы осквернили могилу Карла Маркса
Обновлено в 10:22
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"Председатель СК России Александр Бастрыкин никогда не был лично знаком с членами этой семьи, а единственная его встреча с сенатором Арашуковым состоялась в Совете Федерации в момент его задержания", - заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
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Политика
Медведев освободил от должности главу Ростуризма Сафонова
"Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении от должности руководителя Ростуризма Олега Сафонова", - сообщили в пресс-службе кабинета министров.
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Общество
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Никулинский суд Москвы во вторник расторг брак футболиста московского "Спартака" Дениса Глушакова и его жены Дарьи, сообщил РИА Новости адвокат Дарьи Сергей Жорин.
Обновлено в 09:16
Интернет
В Facebook Messenger появилась возможность удалять сообщения
В Facebook Messenger появилась возможность удалять сообщения в течение 10 минут после их отправки.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Студент убит сосулькой в Петроградском районе Петербурга
Обновлено в 10:09
Авто
Новый Mercedes B-класса: цены в России
Начальный Mercedes B 180 имеет двигатель с отдачей 136 л.с. и 200 Нм, а комплектация Style включает комбинированную обивку сидений кожзамом и тканью, светодиодные фары, систему автоматического торможения, датчик дождя, электропривод пятой двери, парктроник, круиз-контроль, однозонный климат-контроль, подогрев передних сидений и 16-дюймовые легкосплавные колеса.
Обновлено вчера в 13:43
Общество
«Победа» ограничила размер ручной клади
Авиакомпания «Победа» ограничила размер провоза ручной клади в самолете до 36х30х4 см, весом не более 10 кг.
Обновлено в 05:12
Интернет
Mail.ru Group запустила новый защищенный браузер Atom
Новый браузер позволяет пользователям запрещать сайтам доступ к камерам и микрофонам, также можно для каждого сайта настроить другие разрешения, в том числе и позволяется блокировать рекламу и навязчивые предложения об уведомлениях.
Обновлено в 07:45
Общество
Суд назначил новую экспертизу деятельности «Седьмой студии»
Мещанский суд Москвы решил назначить новую комплексную экспертизу деятельности "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости во вторник из зала Мещанского суда Москвы.
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Общество
В Петербурге сторонников Навального оштрафовали на 7 млн руб
Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга обязал координатора местного штаба Алексея Навального Дениса Михайлова и пресс-секретаря движения «Весна» Богдана Литвина выплатить 7,3 млн руб. по иску городской прокуратуры.
Обновлено в 10:26
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Марибором» в контрольном матче
"Красно-белые" встречались со словенским "Марибором" и сыграли вничью 1:1. Счет в матче был установлен уже в первые 15 минут.
Обновлено в 11:05
Гаджеты
Apple начала продавать восстановленные iPhone X
Обновлено в 07:01
Происшествия
На акции протеста в Париже начались беспорядки
Обновлено в 09:32
Происшествия
Экс-глава Серпуховского района Шестун заявил о новом деле против него
Против бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна возбуждено еще одно уголовное дело, об этом заявил сам бывший чиновник, чье обращение передала РБК жена Юлия Шестун.
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Происшествия
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Водитель автобуса, опрокинувшегося 3 февраля в кювет под Калугой, арестован на два месяца.
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Наука
В Аргентине обнаружили новый вид травоядного динозавра
Ученые собрали скелет древнего травоядного динозавра Bajadasaurus pronuspinax, имевшего длинные шипы на шее и спине, их оболочка напоминает рога современных млекопитающих.
Обновлено в 10:19
Авто
Новый Toyota Land Cruiser 300 представят осенью
Компания Toyota может представить родственные внедорожники Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX новых генераций уже этой осенью.
Обновлено в 00:35
Спорт
Российские биатлонисты прибыли на этап КМ в Канаду без винтовок
Российские биатлонисты прибыли в канадский город Кэнмор, где пройдет седьмой этап Кубка мира, сообщает "Тюменская арена".
Обновлено вчера в 15:03