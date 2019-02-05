Банк России спрятал языки у двуглавого орла на своем новом логотипеРБК вчера в 09:50

Банк России утвердил новый фирменный стиль, изменив изображение двуглавого орла на своем логотипе, убрав у него высунутые языки и закрыв клювы. Как пояснили РБК в пресс-службе ЦБ, регулятор уже приступил к постепенному внедрению нового фирменного стиля.

Банк России спрятал языки у двуглавого орла на своем новом логотипе

Культура Опубликован посмертный клип Децла «Inferno» Вышел новый клип рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого (Децла) "Inferno". Видео опубликовано на Youtube-канале музыканта.

Общество Скончался корреспондент НТВ Юрий Кучинский В возрасте 42 лет умер корреспондент НТВ Юрий Кучинский. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба телеканала.

Происшествия СКР объявил в розыск двоих подозреваемых по делу Арашуковых Следственный комитет России объявил в розыск двух руководителей филиалов газораспределительных компаний по делу о хищении газа "Газпрома" на 30 млрд руб. Это и.о. исполнительного директора АО "Буденновскгазпромбытсервис" Уали Евгамуков и исполнительный директор филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Невинномысске Умар Калмыков, сообщило следствие.

Авто Volkswagen представил обновленный Passat На специальном мероприятии в Гамбурге Volkswagen представил обновленный Passat восьмого поколения, который выйдет в продажу на европейском рынке в конце лета 2019 года.

Космос Автомобиль Tesla продолжает свой полет в космосе Компания Илона Маска SpaceX запустила в космос спортивный электрокар Tesla Roadster ровно год назад, 6 февраля 2018 года.

Интернет Facebook разрешил удалять отправленные сообщения в чатах В мессенджере Facebook появилась функция, позволяющая удалять отправленные сообщения в чатах.

Политика Климкин сообщил об открытии «ящика Пандоры» после отстранения Супрун Решение суда отстранить от должности исполняющего обязанности главы украинского Минздрава Ульяну Супрун из-за двойного гражданства «открывает ящик Пандоры» в стране.

Армия и оружие Два корабля ВМС США столкнулись у побережья страны Ракетный крейсер «Лейте Галф» и сухогруз «Роберт Пири» американских ВМС столкнулись у юго-восточного побережья США, сообщила пресс-служба Военно-морских сил в Twitter.

Политика Медведев уволил главу «Автодора» Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Сергея Кельбаха от должности председателя правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор"), сообщили в пресс-службе кабмина.

Общество В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на автомобили Госдума запланировала в среду, 6 февраля, рассмотреть в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», предлагающий ввести налоговый вычет на автомобили для жителей Дальневосточного федерального округа, приобретающих транспортные средства за рубежом для личных и семейных нужд.

Авто Mazda анонсировала новый кроссовер Компания Mazda анонсировала премьеру нового кроссовера на автосалоне в Женеве.

Транспорт В Москве приостановили движение поездов на оранжевой ветке метро Движение поездов приостановлено на участке Калужско-Рижской линии московского метро между "Новоясеневской" и "Теплым станом", сообщает пресс-служба столичной подземки в среду.

Транспорт В метро Москвы назвали самые популярные маршруты В Московском метрополитене назвали самые популярные маршруты, которые выбирают москвичи и гости столицы, пользуясь мобильным приложением «Метро Москвы», сообщается на портале мэра столицы.

Театры Джим Керри сыграет Воланда в мюзикле «Мастер и Маргарита» в Петербурге Голливудский актёр Джим Керри, являющийся одним из лучших комиков современности, примерит на себя роль «князя тьмы» Воланда в мюзикле «Мастер и Маргарита» в Санкт-Петербурге.

Общество В Роскачестве объяснили, как выбрать утюг В этом году Роскачество и организация ICRT (InternationalConsumerResearchandTesting) проведут исследование утюгов известных брендов.

Происшествия Полиция ищет дочь Башмета после пожара в «звездном доме» Сотрудники полиции разыскивают дочь российского дирижера Юрия Башмета, в квартире которой в ночь на 4 февраля начался крупный пожар.

Кино «Яндекс» займется производством сериалов Директор по развитию медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук подтвердила, что «Яндекс.Студия» ведет переговоры с разными компаниями «о производстве фильмов, сериалов и шоу в разных жанрах».

Технологии «Роснано» может стать акционером компании Tesla Компания "Роснано" может стать миноритарным акционером американской Tesla, которая принадлежит Илону Маску, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на источник ТАСС.

Экономика Ростелеком предложил вести сбор биометрических данных в МФЦ Ростелеком предложил проводить сбор биометрических данных банковских клиентов в многофункциональных центрах (МФЦ), рассказали «Известиям» в компании.

Политика Трамп заявил о готовности заключить новое соглашение вместо ДРСМД Президент США Дональд Трамп в ходе послания конгрессу подтвердил планы выйти из ДРСМД, однако не исключил подписания с Россией нового соглашения, к которому может присоединиться Китай.

Наука Северный магнитный полюс Земли смещается в сторону России Скорость движения северного магнитного полюса Земли за последние десятилетия ускорилась в несколько раз, выяснили ученые из американского Национального института информации об окружающей среде.

Экономика McDonald’s увеличит инвестиции в России McDonald's намерен увеличить инвестиции в развитие на российском рынке на 40% в 2019 году, а также увеличить темпы открытия новых ресторанов.

Космос Ракета Ariane 5 с двумя спутниками стартовала с космодрома Куру В космос отправилась тяжелая ракета-носитель Ariane 5, которая выведет на орбиту телекоммуникационные спутники связи HS-4/SGS-1 для Саудовской Аравии и GSAT-31 для Индии.