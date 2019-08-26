В III квартале 2019 года рост зарплаты в России составит 3-3,5 процента в годовом выражении. Об этом говорится в бюллетене Банка России за июль. По данным Росстата, в июне-июле 2019 года рост номинальной заработной платы ускорился до 7,7 и 8,2 процента соответственно.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон и принц Уильям сопроводили королеву в церковь В воскресенье, 25 августа 2019 года, принц Уильям, Кейт Миддлтон и королева Елизавета II вместе поехали в церковь Крати Кирк.

Кино В Иркутске пройдёт творческая встреча с Дмитрием Певцовым Актёр станет участником 18-го кинофестиваля "Человек и природа" Творческая встреча с Дмитрием Певцовым пройдёт в Иркутске в сентябре.

Происшествия Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Находке В результате взрыва, который произошел в жилом доме приморского города Находка, погибли два человека, еще двое пострадали.

Происшествия В ходе протестов в Гонконге пострадали 15 сотрудников полиции В ходе столкновений с радикально настроенными демонстрантами в Гонконге пострадали 15 правоохранителей, почти 30 человек задержаны, сообщается в релизе полиции.

Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

Политика Путин освободил Яковенко от должности посла России в Британии Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности российского посла в Великобритании.

Общество Сотрудников Росгвардии предложили лишить анонимности Законодательная инициатива сенатора предусматривает обязательную идентификацию сотрудников полиции и Росгвардии.

Культура На Ямале три арт-резиденции появятся уже в следующем году Весной следующего года первой распахнет двери арт-резиденция в Салехарде, еще две появятся в Новом Уренгое и Ноябрьске.

Происшествия Двух российских пограничников задержали в Литве В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.

Здоровье В инфекционной больнице Севастополя почти не осталось свободных коек В севастопольской инфекционной больнице в настоящий момент заняты 198 коек из имеющихся 202.

Экономика Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75% «По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.

Политика Депутат ГД оценил ссору Трампа с лидерами G7 из-за России Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал ссору президента США Дональда Трампа с членами G7 из-за России на саммите в Биаррице.

Происшествия В Петербурге из окна выпрыгнул парень, который ударил приятеля ножом Как сообщает 26 августа АН «Оперативное прикрытие», травмированного мужчину нашли под окнами многоэтажки днем 25 августа.

Транспорт На сайте московского метро появится тарифный калькулятор для МЦД Тарифный калькулятор появится в разделе Московских центральных диаметров (МЦД) на сайте московского метро, рассказал журналистам первый заместитель начальника столичной подземки Роман Латыпов.

Политика В Турции анонсировали начало поставок второй батареи С-400 Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар в эфире турецкого телеканала NTV заявил, что поставки второй батареи российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре начнутся во вторник, 27 августа.

Армия и оружие Опубликовано видео учений по скрытной переброске атомных подлодок В Сети появилось видео с учений подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске на Камчатке.

Политика Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.

Хоккей Василевский является лучшим голкипером НХЛ, Бобровский – второй в лиге Два россиянина возглавили список 10 лучших на данный момент голкиперов НХЛ, составленный аналитиками NHL Network.

Политика Меланья Трамп поцеловала Трюдо после поцелуя мужа с женой Макрона Супруга президента США Дональда Трампа Меланья поцеловала премьер-министра Канады Джастина Трюдо после того, как её супруг и первая леди Франции обменялись поцелуями.

Экономика В каких регионах России чаще всего берут ипотеку Лидер - Ямал: в среднем примерно 32 местных жителя из тысячи берут за год ипотечный кредит (это в 1,7 раза больше, чем в среднем по стране).

Общество Россиян предложили наказывать за нападение опасных собак на людей В России предложили ввести уголовное наказание за нападение на людей опасных собак, которых хозяева выгуливают не по правилам.

Происшествия В центре Киева из гранатомёта обстреляли здание В центре Киева неизвестные в ночь на 26 августа обстреляли из гранатомёта здание, принадлежащее компании «Мостострой».

Политика Глава Грузии прокомментировала президентские выборы в Абхазии Грузинский лидер Саломе Зурабишвили осудила состоявшиеся в Абхазии президентские выборы, заявив, что они «нарушают» национальный суверенитет Грузии.