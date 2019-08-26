Экономика
Банк России спрогнозировал рост реальной зарплатыРоссийская газета 05:37
В III квартале 2019 года рост зарплаты в России составит 3-3,5 процента в годовом выражении. Об этом говорится в бюллетене Банка России за июль. По данным Росстата, в июне-июле 2019 года рост номинальной заработной платы ускорился до 7,7 и 8,2 процента соответственно.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
ЦБ РФ: рост ВВП России в III квартале 2019 года составит 0,8-1,3%
Будущее России. Национальные проекты05:05
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:48, Ашберн
Происшествия
В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд
Обновлено вчера в 15:23
Политика
Богдан ответил всем, кто остался недоволен его поездкой в Сен-Тропе
В День независимости Украины, 24 августа, Богдан отсутствовал на официальных праздничных торжествах.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям сопроводили королеву в церковь
В воскресенье, 25 августа 2019 года, принц Уильям, Кейт Миддлтон и королева Елизавета II вместе поехали в церковь Крати Кирк.
Обновлено вчера в 12:01
Кино
В Иркутске пройдёт творческая встреча с Дмитрием Певцовым
Актёр станет участником 18-го кинофестиваля "Человек и природа" Творческая встреча с Дмитрием Певцовым пройдёт в Иркутске в сентябре.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Находке
В результате взрыва, который произошел в жилом доме приморского города Находка, погибли два человека, еще двое пострадали.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В ходе протестов в Гонконге пострадали 15 сотрудников полиции
В ходе столкновений с радикально настроенными демонстрантами в Гонконге пострадали 15 правоохранителей, почти 30 человек задержаны, сообщается в релизе полиции.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 05:17
Политика
Путин освободил Яковенко от должности посла России в Британии
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности российского посла в Великобритании.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено 24 августа в 03:51
Общество
Сотрудников Росгвардии предложили лишить анонимности
Законодательная инициатива сенатора предусматривает обязательную идентификацию сотрудников полиции и Росгвардии.
Обновлено в 02:23
Культура
На Ямале три арт-резиденции появятся уже в следующем году
Весной следующего года первой распахнет двери арт-резиденция в Салехарде, еще две появятся в Новом Уренгое и Ноябрьске.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15
Здоровье
В инфекционной больнице Севастополя почти не осталось свободных коек
В севастопольской инфекционной больнице в настоящий момент заняты 198 коек из имеющихся 202.
Обновлено в 04:50
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
Обновлено в 05:25
Политика
Депутат ГД оценил ссору Трампа с лидерами G7 из-за России
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал ссору президента США Дональда Трампа с членами G7 из-за России на саммите в Биаррице.
Обновлено в 04:56
Происшествия
В Петербурге из окна выпрыгнул парень, который ударил приятеля ножом
Как сообщает 26 августа АН «Оперативное прикрытие», травмированного мужчину нашли под окнами многоэтажки днем 25 августа.
Обновлено в 03:26
Транспорт
На сайте московского метро появится тарифный калькулятор для МЦД
Тарифный калькулятор появится в разделе Московских центральных диаметров (МЦД) на сайте московского метро, рассказал журналистам первый заместитель начальника столичной подземки Роман Латыпов.
Обновлено в 04:23
Политика
В Турции анонсировали начало поставок второй батареи С-400
Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар в эфире турецкого телеканала NTV заявил, что поставки второй батареи российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре начнутся во вторник, 27 августа.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
Опубликовано видео учений по скрытной переброске атомных подлодок
В Сети появилось видео с учений подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске на Камчатке.
Обновлено в 01:29
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
Хоккей
Василевский является лучшим голкипером НХЛ, Бобровский – второй в лиге
Два россиянина возглавили список 10 лучших на данный момент голкиперов НХЛ, составленный аналитиками NHL Network.
Обновлено в 05:40
Политика
Меланья Трамп поцеловала Трюдо после поцелуя мужа с женой Макрона
Супруга президента США Дональда Трампа Меланья поцеловала премьер-министра Канады Джастина Трюдо после того, как её супруг и первая леди Франции обменялись поцелуями.
Обновлено в 03:18
Экономика
В каких регионах России чаще всего берут ипотеку
Лидер - Ямал: в среднем примерно 32 местных жителя из тысячи берут за год ипотечный кредит (это в 1,7 раза больше, чем в среднем по стране).
Обновлено в 03:07
Общество
Россиян предложили наказывать за нападение опасных собак на людей
В России предложили ввести уголовное наказание за нападение на людей опасных собак, которых хозяева выгуливают не по правилам.
Обновлено в 01:34
Происшествия
В центре Киева из гранатомёта обстреляли здание
В центре Киева неизвестные в ночь на 26 августа обстреляли из гранатомёта здание, принадлежащее компании «Мостострой».
Обновлено в 02:15
Политика
Глава Грузии прокомментировала президентские выборы в Абхазии
Грузинский лидер Саломе Зурабишвили осудила состоявшиеся в Абхазии президентские выборы, заявив, что они «нарушают» национальный суверенитет Грузии.
Обновлено вчера в 16:26
Политика
Трамп предложил уничтожать ураганы ядерными бомбами
Президент США Дональд Трамп несколько раз выступал на закрытых брифингах Совета нацбезопасности с предложением бороться с ураганами с помощью ядерных бомб, пишет портал Axios со ссылкой на неназванных участников заседаний.
Обновлено в 03:40
Общество
Мэрия Москвы объяснила отказ оппозиции в акции на 3 сентября
Обновлено в 03:04