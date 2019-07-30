Финансы

Банк России сообщил о снижении ипотечной ставкиРБК 05:29

В начале июня Банк России снизил ключевую ставку на 0,25% годовых. Это стало первым смягчением денежно-кредитной политики с марта прошлого года. Президент России Владимир Путин ранее поручил принять меры по снижению ипотечной ставки до 8% к 2024 году.
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