Финансы
Банк России сообщил о снижении ипотечной ставкиРБК 05:29
В начале июня Банк России снизил ключевую ставку на 0,25% годовых. Это стало первым смягчением денежно-кредитной политики с марта прошлого года. Президент России Владимир Путин ранее поручил принять меры по снижению ипотечной ставки до 8% к 2024 году.
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