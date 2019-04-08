Банк России сообщил о сбое в системе быстрых платежейИзвестия вчера в 14:45

Центробанк сообщил о сбое в работе системы быстрых платежей (СБП). По данным регулятора, технические проблемы начались 7 апреля в 18:49 мск.

Банк России сообщил о сбое в системе быстрых платежей

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