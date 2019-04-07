Экономика

В Системе быстрых платежей Центробанка произошел сбойВедомости вчера в 13:05

В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора. «Наблюдаются технические проблемы при осуществлении отдельных операций в рамках Системы быстрых платежей», – говорится в пресс-релизе.
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ЦБ сообщил о восстановлении работы Системы быстрых платежей

ТАССвчера в 16:58

ЦБ сообщил о восстановлении работы Системы быстрых платежей

Ведомостивчера в 18:43

ЦБ восстановил работу Системы быстрых платежей

Коммерсантъвчера в 17:25

ЦБ сообщил о восстановлении работы Системы быстрых платежей

РБКвчера в 18:24

ЦБ РФ сообщил об устранении сбоя в Системе быстрых платежей

Интерфаксвчера в 16:57

ЦБ сообщил об устранении сбоя системы быстрых платежей

Телеканал 360°вчера в 16:56

Центробанк объявил о восстановлении работы Системы быстрых платежей

Говорит Москвавчера в 18:23
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Политика

ЦИК Украины потребовал от Зеленского и Порошенко провести дебаты на ТВ

Центральная избирательная комиссия Украины потребовала, чтобы кандидаты в президенты страны Владимир Зеленский и Петр Порошенко провели на телевидении дебаты перед вторым туром выборов.
Обновлено в 04:01
Происшествия

Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей

Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Политика

Познер назвал способ объединить всех жителей России

Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Единоборства

«Вот это животное»: Макгрегор оценил кулачный бой Лобова

Конор Макгрегор похвалил своего соратника, российского бойца смешанных единоборств Артема Лобова, имеющего также ирландское гражданство, за бой с американцем Джейсом Найтом.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак

Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия

В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком

В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Политика

Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг

В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:07
Наука

Япония автоматизирует построение базы на Луне

Автоматизированный экскаватор / ©JAXA Представители JAXA рассказали, что на данный момент они модифицировали трактор и экскаватор.
Обновлено в 03:22
Финансы

Показатель лояльности россиян к банкам упал вдвое

В результате коэффициент лояльности клиентов, рассчитываемый НАФИ как разница между долями критиков и сторонников, упал за год вдвое — с 29 до 14 пунктов.
Обновлено в 00:30
Гаджеты

Процессор Kirin 980 и четыре камеры: готовится смартфон Honor 20 Pro

Упомянутый процессор Kirin 980 содержит восемь ядер (квартеты ARM Cortex-A76 и ARM Cortex-A55), два нейропроцессорных блока NPU и графический контроллер ARM Mali-G76.
Обновлено в 03:05
Происшествия

В Тюмени 4-летний мальчик выпал из окна

Трагедия случилась сегодня днем, 7 апреля, в доме по улице Муравленко. 4-летний мальчик выпал из окна многоэтажки.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия

В селе Приамурья убиты мужчина и его 11-летняя дочь

Следствие возбудило уголовное дело из-за убийства мужчины и его 11-летней дочери в селе Ивановка Ивановского района Амурской области, сообщается в понедельник на сайте регионального следственного управления СК РФ.
Обновлено в 01:10
Политика

В США заявили об «усталости» от инициатив по санкциям против России

В конгрессе Соединённых Штатов Америки наблюдается «небольшая усталость» от инициатив, предлагающих введение новых санкций против России за «вмешательство» в американские выборы.
Обновлено в 02:37
Политика

ФБР ведет расследование против Игоря Коломойского

Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского, пишет The Daily Beast.
Обновлено в 03:33
Общество

В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников

Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 00:30
Футбол

Роналду поет за рулем автомобиля во время семейной поездки

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал в своем инстаграме видеоролик, на котором он поет песню Change Your Heart британской группы The Korgis.
Обновлено в 00:20
Шоу-бизнес

Появилось первое видео с репетиции юбилейного шоу Аллы Пугачевой

Появилось первое видео с репетиции юбилейного шоу Аллы Пугачевой На репетиции у Пугачевой уже побывал музыкальный критик Артур Гаспарян.
Обновлено вчера в 16:59
Авто

Автоэксперт назвал идеальный автомобиль для дорог России весной

Накануне коллеги из редакции iReactor спросили у известного автоэксперта Игоря Моржаретто, какой автомобиль можно считать «идеальным» для весенней России на самом деле.
Обновлено вчера в 11:36
Политика

Умер бывший член ЦИК Василий Лихачев

Бывший вице-президент Татарстана и экс-председатель Государственного совета республики Василий Лихачев умер чуть более чем через полгода после того, как оставил пост члена Центральной избирательной комиссии России (ЦИК).
Обновлено в 03:29
Экономика

Число ИП в России впервые превысило количество компаний

Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».
Обновлено в 01:00
Финансы

Рубль в начале торгов выиграл у доллара и евро

Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже слегка потеснила доллар США и евро.
Обновлено в 03:54
Политика

Эрдоган намерен обсудить с Путиным возможную турецкую операцию в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить в ходе визита в Москву в понедельник со своим российским коллегой Владимиром Путиным возможную новую турецкую военную операцию в Сирии.
Обновлено в 03:38
Происшествия

На Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области начался пожар

Обновлено в 03:00
Здоровье

Клещи уже покусали вдвое больше свердловчан, чем год назад

В начале весны 2019 года клещи атаковали уже 17 свердловчан, что почти вдвое больше показателя 2018 года в этот период.
Обновлено в 03:14
Культура

Звезду «Апгрейда» публично обвинила в измене жена

Жена Логана Маршалла-Грина подала на развод, обвинив супруга в измене.
Обновлено в 03:29
Политика

Ягланд назвал потрясением для Европы возможный выход России из СЕ

Brexit и последствия возможного выхода России из Совета Европы (СЕ) должны потрясти Евросоюз.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия

Врача-вампира освободят от уголовной ответственности

В Челябинске завершено расследование по делу «врача-вампира» Бориса Кондрашина, который, выйдя их специализированной лечебницы подделал документы, выдал себя за врача и устроился работать в больницу.
Обновлено в 03:55
Гаджеты

Операторы связи и ФСБ выступили против внедрения eSim

Все участники беседы сошлись во мнении, что на данный момент основным приоритетом для российских операторов связи является развитие новых технологий (5G и интернета вещей), а также создание инфраструктуры под "закон Яровой" и другие государственные инициативы.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие

В Севастополе оценили опасность новой украинской ракеты

Ранее советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков, комментируя испытания нового ракетного комплекса "Нептун", заявил, что снаряд способен преодолеть около 300 километров и поразить цели в Севастопольской бухте.
Обновлено в 03:47
Культура

Матроскин из «Возвращения в Простоквашино» дебютирует на радио

Персонаж мультсериала "Возвращение в Простоквашино" — Кот Матроскин — станет ведущим "Русского радио".
Обновлено в 04:03
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