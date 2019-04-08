Экономика

Банк России сообщил о сбое в системе быстрых платежейИзвестия вчера в 14:45

Центробанк сообщил о сбое в работе системы быстрых платежей (СБП). По данным регулятора, технические проблемы начались 7 апреля в 18:49 мск.
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ЦБ сообщил о восстановлении работы Системы быстрых платежей

РБКвчера в 18:24

ЦБ РФ сообщил об устранении сбоя в Системе быстрых платежей

Интерфаксвчера в 16:57

ЦБ восстановил работу Системы быстрых платежей

Коммерсантъвчера в 17:25

ЦБ сообщил о восстановлении работы Системы быстрых платежей

ТАССвчера в 16:58

ЦБ сообщил о восстановлении работы Системы быстрых платежей

Ведомостивчера в 18:43

ЦБ сообщил об устранении сбоя системы быстрых платежей

Телеканал 360°вчера в 16:56

Центробанк объявил о восстановлении работы Системы быстрых платежей

Говорит Москвавчера в 18:23
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Происшествия

Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей

Потом афера вскрылась, Романову уволили и завели на нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Политика

Познер назвал способ объединить всех жителей России

Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Наука

Ученые назвали главную причину возникновения рака

Обновлено вчера в 16:33
Политика

Карлоса Гона исключили из совета директоров Nissan

Акционеры японского автоконцерна Nissan на внеочередном собрании в понедельник исключили из совета директоров Карлоса Гона, обвиняемого в финансовых махинациях.
Обновлено в 00:26
Происшествия

В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком

В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие

Пьяные бойцы ВСУ забили до смерти пожилого мужчину за мотороллер

Обновлено вчера в 17:37
Экономика

СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100

В Мексике российская делегация при участии гендиректора «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) Александра Рубцова и директора департамента авиапрома Минпромторга Равиля Хакимова обсудила с руководством одного из крупнейших эксплуатантов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), мексиканской авиакомпанией Interjet, вопрос о дальнейшей эксплуатации российских самолетов.
Обновлено вчера в 20:56
Технологии

WSJ: Facebook хочет проложить подводный кабель вокруг Африки

Компания считает, что это поможет уменьшить затраты на обеспечение доступа к широкополосному интернету на континенте Facebook думает над тем, чтобы проложить подводный оптоволоконный кабель вокруг Африки, сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 15:21
Транспорт

ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД

Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено вчера в 17:01
Путешествия

В Роскачестве рассказали, как сэкономить при планировании отпуска

Специалисты напомнили о том, что планировать поездки стоит за несколько месяцев Эксперты Роскачества собрали рекомендации для планирования путешествий, которые помогут сэкономить.
Обновлено в 01:46
Космос

Японский зонд сбросил бомбу на астероид Рюгу

Японский зонд «Хаябуса-2» в пятницу успешно осуществил взрыв на астероиде Рюгу.
Обновлено 05 апреля в 05:36
Энергетика

Нефть дорожает, Brent торгуется на уровне $69,8 за баррель

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 мск в пятницу составила $69,88 за баррель, что на $0,48 (0,69%) выше уровня предыдущей сессии.
Обновлено 05 апреля в 11:54
Политика

В США заявили об «усталости» от инициатив по санкциям против России

В конгрессе США наблюдается «небольшая усталость» от инициатив, предлагающих введение новых санкций против России за «вмешательство» в американские выборы.
Обновлено в 02:37
Происшествия

В Москве педофил изнасиловал школьницу в подъезде

Злоумышленник подкараулил девочку в подъезде многоэтажке и надругался над ней. Затем палач скрылся с места преступления.
Обновлено в 01:54
Транспорт

«Южуралмост» может получить дорожный контракт в Челябинске

Жалобу победителя, компании «ЯКК» на проведенный аукцион УФАС рассмотрит завтра, 8 апреля.
Обновлено в 01:15
Политика

Зеленский намерен добиться вступления Украины в НАТО

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что в случае избрания намерен продолжить курс на вступление государства в НАТО и Евросоюз.
Обновлено вчера в 14:25
Наука

Эксперимент подтвердил, что кошки знают и понимают свои клички

Главным был вопрос, могут ли кошки отличить свою кличку от других кличек и слов.
Обновлено вчера в 09:40
Религия

Православные христиане 7 апреля отмечают Благовещение

Патриарх Кирилл совершит в Благовещенском соборе Московского Кремля Божественную литургию Православные верующие в воскресенье, 7 апреля, встречают один из главных церковных праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено 06 апреля в 18:35
Общество

Женщины назвали самые неприятные мужские черты

Обновлено в 01:10
Политика

Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти

Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:00
Политика

В МИД Венгрии срочно вызвали украинского посла

Украинского посла в Будапеште Любовь Непол вызвали в МИД Венгрии. Об этом сообщает агентство Agerpres.
Обновлено вчера в 07:53
Культура

Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона

Сыну фигуриста Евгения Плющенко Александру запретили выступать на льду под песни Майкла Джексона.
Обновлено вчера в 17:37
Гаджеты

Кнопочные телефоны с возможностями смартфонов набирают популярность

Кнопочные телефоны на операционной системе KaiOS имеют возможности смартфонов при значительно меньших габаритах, цене и энергозатратности.
Обновлено вчера в 19:08
Хоккей

Сборная Швеции по керлингу вышла в финал ЧМ в Канаде

Мужская сборная команда Швеции по керлингу вышла в финал чемпионата мира, проходящем в Летбридже (Канада), обыграв команду Японии.
Обновлено вчера в 03:19
Происшествия

Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей

Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
Обновлено вчера в 20:51
Шоу-бизнес

Яна Поплавская отказывается рожать от молодого мужа

Поплавская уверяла, что не смогла просить мужу измену, а спасать "инвалидные отношения" не посчитала нужным.
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия

Попавший в ДТП грузовик засыпал проезжую часть МКАД карамелью

Обновлено в 00:31
Политика

Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено вчера в 19:00
Общество

Производитель семечек «Мартин» хочет получить права на бренд Martini

Российский производитель снэков «Мартин» обратился в российский суд по интеллектуальным правам с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Martini, под которым Bacardi & Company Ltd. выпускает вермуты и игристые вина, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Культура

Кот Матроскин из «Возвращения в Простоквашино» дебютирует на радио

Обновлено в 00:24
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