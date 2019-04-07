Экономика
Банк России сообщил о сбое в системе быстрых платежейИзвестия 14:45
Центробанк сообщил о сбое в работе системы быстрых платежей (СБП). По данным регулятора, технические проблемы начались 7 апреля в 18:49 мск.
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Происшествия
Жители Самары наблюдали падение метеорита
Обновлено в 19:00
Происшествия
В Хабаровске полицейский спас мужчину из горящей машины
Обновлено в 21:16
Общество
ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной
Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила, что в СИЗО планируют приостановить занятия йогой.
Обновлено в 08:48
Политика
Порошенко посмертно наградил погибшую пулеметчицу Ведьму
Глава Украины подписал указ, в котором посмертно наградил орденом за личное мужество погибшую на Донбассе пулеметчицу ВСУ, имевшую позывной Ведьма.
Обновлено в 14:08
Футбол
«ПСЖ» избежал поражения от «Страсбурга» в матче чемпионата Франции
"Пари Сен-Жермен" вырвал ничью в матче 31-го тура чемпионата Франции против "Страсбурга", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:16
Музыка
Ко дню рождения Михаила Круга музыканты Твери написали песню
Обновлено в 11:09
Общество
Исправление ошибок у Тельцов, рассеянность Дев и очищение у Рыб: гороскоп на 8 апреля
ТЕЛЬЦАМ сегодня следует поберечь зрение. Хороший день для подведения итогов, обработки информации и исправления ошибок.
Обновлено в 06:00
Политика
Фарион назвала русскоязычных украинцев «рабами»
Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются "рабами и оккупантами".
Обновлено в 19:56
Религия
Патриарх Кирилл совершит литургию в Благовещение
«В праздник Благовещения по традиции святейший патриарх Кирилл совершит Божественную литургию в Благовещенском соборе Московского кремля, который являлся домовым храмом русских государей», — указано в сообщении.
Обновлено в 01:08
Гаджеты
Xiaomi выпустит велосипедный замок со сканером отпечатка пальца
В сети появилось изображение замка для велосипедов от Xiaomi, оснащенного сканером отпечатка пальца.
Обновлено в 07:21
Наука
Ученые выяснили, как страусы и киви разучились летать
Масштабный генетический анализ геномов всех бескилевых птиц показал, что они потеряли способность летать независимо друг от друга в результате накопления случайных мутаций в "мусорной" ДНК, а не в результате повреждения одних и тех же генов у их общего предка.
Обновлено 05 апреля в 10:03
Общество
В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Слон в ЮАР убил браконьера, охотившегося на носорога
Обновлено в 15:54
Экономика
Тракторам вкручивают российское
Минпромторг ужесточает требования к их локализации "Ъ" стали известны параметры новых правил доступа производителей тракторов к господдержке спроса.
Обновлено в 18:07
Политика
Марш против закона о запрете религиозной одежды прошел в Канаде
В центре Монреаля прошел марш протеста против планов властей Квебека запретить госслужащим в рабочее время носить религиозные атрибуты одежды, сообщили СМИ.
Обновлено в 20:10
Армия и оружие
Дальность крылатой ракеты «Брамос» доведут до 500 километров
Производит одноименные крылатые ракеты, а также пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет.
Обновлено в 20:45
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Счастливы вместе» стала многодетной мамой
Актриса Дарья Сагалова стала мамой в третий раз: 1 апреля звезда сериала «Счастливы вместе» родила малыша.
Обновлено в 20:12
Армия и оружие
США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи
США требуют от подразделений армии маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на ливийскую столицу Триполи, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 21:04
Экономика
Деньги на вырост: 3,8 млрд рублей на первенцев оказались лишними
После распределения средств на выплату пособий за первого ребенка 3,8 млрд рублей остались неиспользованными, выяснили «Известия».
Обновлено в 17:01
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено в 14:46
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
Появились кадры необычного тестирования обновленной пушки российского танка Т-80.
Обновлено в 11:49
Хоккей
«Рейнджерс» хотят подписать контракты с Кравцовым и Шестёркиным
Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон сообщил, что клуб постарается подписать контракты с голкипером Игорем Шестёркиным и нападающим Виталием Кравцовым.
Обновлено в 15:54
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено в 20:50
Интернет
Названы способы увеличения скорости беспроводного интернета
Обновлено в 18:04
Происшествия
В селе в Приамурье нашли тела мужчины и его дочери
"Утром 7 апреля 2019 года в квартире одного из домов, расположенных по улице Пионерской в селе Ивановка Ивановского района, обнаружены тела 38-летнего мужчины и его 11-летней дочери с признаками криминальной смерти", - говорится в сообщении.
Обновлено в 21:24
Происшествия
ГИБДД РФ назвала самые опасные для водителей регионы России
Среди всех субъектов России Краснодарский край оказался самым опасным для водителей в 2018 году, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные ГИБДД РФ.
Обновлено в 21:04
Экономика
Superjet взлетят за счет производителя
InterJet просит отремонтировать двигатели в долг О том, что InterJet откажется от восьми дополнительных самолетов SSJ 100, предусмотренных твердым контрактом с ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию — ОАК) от 2011 года, "Ъ" рассказали два топ-менеджера авиапрома.
Обновлено в 18:07
Политика
Посольство РФ возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери
Российские дипломаты возмущены освещением британской газетой The Mirror встречи посла Александра Яковенко с Чарльзом Роули, пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери.
Обновлено в 20:38
Наука
Учёные определили главную причину возникновения рака
Обновлено в 03:05