Банк России сообщил о сбое в системе быстрых платежейИзвестия 14:45

Центробанк сообщил о сбое в работе системы быстрых платежей (СБП). По данным регулятора, технические проблемы начались 7 апреля в 18:49 мск.

Банк России сообщил о сбое в системе быстрых платежей

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