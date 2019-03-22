Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%Российская газета 06:46
Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых. При этом регулятор смягчил риторику в релизе по итогам заседания совета директоров, понизив прогноз по инфляции и допустив снижение ключевой ставки в 2019 году.
Читать в источнике
Оценить75
с чего всё началось
В информации, размещенной на официальном портале ЦБ РФ, указано, что в феврале — марте 2019 года инфляция складывается несколько ниже ожиданий Центробанка.Реальное время06:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 19:28, Ашберн
Футбол
Влашич рассказал, когда определится со своим будущим
Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о своём будущем.
Обновлено в 11:13
Общество
Навальный объяснил Галкину свои претензии к виллам Соловьева
Как передает телеканал «Дождь», ранее в эфире программы Hard Day's Night телеведущий Максим Галкин не согласился с претензиями Алексея Навального к телеведущему Владимиру Соловьеву из-за дорогой итальянской недвижимости.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
Белый дом объявил об окончательной победе над ИГ в Сирии
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам на "Борту номер один", что террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ) полностью разгромлена в Сирии, передает портал Buzzfeed.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Все судьи томского районного суда ушли в отставку
Квалификационная коллегия судей (ККС) Томской области сообщила, что судьи Молчановского районного суда в полном составе ушли в отставку из-за отмены оправдательного приговора, который они вынесли двум полицейским Молчановского района.
Обновлено в 13:31
Культура
Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США
Российский кинорежиссер Юрий Мамин заявил в интервью «Росбалту», что давно думал об отъезде из страны из-за «фактического запрета на профессию».
Обновлено в 18:56
Политика
Фотографа Ким Чен Ына уволили за слишком рьяную работу
Личный фотограф лидера КНДР Ким Чен Ына был уволен и исключен из Трудовой партии Кореи.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес
Певица Жасмин купила золотой «Бентли» стоимостью 33,5 млн рублей
Несколько лет назад блогеры решили «разобрать» гардероб певицы и обнаружили коллекцию сумок Hermes стоимостью несколько десятков миллионов рублей.
Обновлено в 05:52
Политика
Мюллер завершил расследование «российского дела»
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:29
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 05:58
Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено в 09:50
Футбол
Кьеллини: «Манчини принес в сборную Италии энтузиазм, спокойствие и веру»
Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини рассказал, что принес в команду главный тренер Роберто Манчини.
Обновлено в 18:19
Спорт
Путин поздравил Алину Загитову с победой на ЧМ
Президент РФ Владимир Путин поздравил российскую фигуристку Алину Загитову с победой на ЧМ по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Обновлено в 12:22
Культура
Журналистскую премию «Золотое перо» вручили в Петербурге
Обновлено в 15:48
Авто
Toyota подтвердила разработку нового GT86
Сегодня представители компании Toyota подтвердили разработку второго поколения спорткара.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Дайнеко пострадала из-за врачебной ошибки
Обновлено в 14:20
Происшествия
Раздавивший такси с пассажиром в Москве самосвал попал на видео
Появилась видеозапись ДТП с участием груженного землей самосвала, который раздавил такси в Москве. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:40
Футбол
Кейн: «Сборная Англии играет в хороший футбол»
Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал разгромную победу над Чехией (5:0) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020.
Обновлено в 18:20
Наука
Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма
Учёные из Института Скриппса в США предложили революционный метод лечения алкоголизма в любой форме.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Следствие просит продлить арест Рауфу Арашукову
Басманный суд Москвы 26 марта рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста Рауфу Арашукову, обвиняемому в убийствах, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:41
Политика
СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию
"Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции в сжатые сроки предоставит правовую оценку визита граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook украинской спецслужбы.
Обновлено в 13:36
Политика
Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав Украины
Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
Обновлено в 17:42
Общество
Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых
О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 12:47
Наука
Ученые объяснили, почему с возрастом время летит быстрее
Обновлено вчера в 08:17
Шоу-бизнес
"Чтоб вас покарал Бог!": Удовиченко пристыдила журналистов за Началову
Актриса призвала уважать память Началовой и не делать из трагедии сенсацию. "Я просто шокирована, чтоб вас покарал Бог!", - добавила она.
Обновлено в 15:48
Здоровье
Анна Кузнецова навестила сирот, которых привезли в столицу для лечения
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова побывала в больнице, где посетила привезенных на лечение в Москву сирот.
Обновлено в 14:35
Происшествия
На юго-западе Москвы потушили пожар на складе
Спасатели потушили пожар на складе на площади около 600 квадратных метров юго-западе Москвы, сведений о пострадавших нет, сообщает столичный главк МЧС.
Обновлено в 19:17
Происшествия
В аэропорту Токио столкнулись два самолета
В аэропорту решили на время закрыть взлетно-посадочную полосу. В целом воздушная гавань работает в штатном режиме.
Обновлено в 02:12
Политика
Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах
Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.
Обновлено в 15:18