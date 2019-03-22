Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%Российская газета 06:46

с чего всё началось

Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых. При этом регулятор смягчил риторику в релизе по итогам заседания совета директоров, понизив прогноз по инфляции и допустив снижение ключевой ставки в 2019 году.

Футбол Влашич рассказал, когда определится со своим будущим Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о своём будущем.

Общество Навальный объяснил Галкину свои претензии к виллам Соловьева Как передает телеканал «Дождь», ранее в эфире программы Hard Day's Night телеведущий Максим Галкин не согласился с претензиями Алексея Навального к телеведущему Владимиру Соловьеву из-за дорогой итальянской недвижимости.

Армия и оружие Белый дом объявил об окончательной победе над ИГ в Сирии Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам на "Борту номер один", что террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ) полностью разгромлена в Сирии, передает портал Buzzfeed.

Происшествия Все судьи томского районного суда ушли в отставку Квалификационная коллегия судей (ККС) Томской области сообщила, что судьи Молчановского районного суда в полном составе ушли в отставку из-за отмены оправдательного приговора, который они вынесли двум полицейским Молчановского района.

Культура Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США Российский кинорежиссер Юрий Мамин заявил в интервью «Росбалту», что давно думал об отъезде из страны из-за «фактического запрета на профессию».

Политика Фотографа Ким Чен Ына уволили за слишком рьяную работу Личный фотограф лидера КНДР Ким Чен Ына был уволен и исключен из Трудовой партии Кореи.

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Политика Мюллер завершил расследование «российского дела» Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.

Шоу-бизнес Началась церемония прощания с Юлией Началовой В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.

Спорт Путин поздравил Алину Загитову с победой на ЧМ Президент РФ Владимир Путин поздравил российскую фигуристку Алину Загитову с победой на ЧМ по фигурному катанию в японской Сайтаме.

Авто Toyota подтвердила разработку нового GT86 Сегодня представители компании Toyota подтвердили разработку второго поколения спорткара.

Происшествия Раздавивший такси с пассажиром в Москве самосвал попал на видео Появилась видеозапись ДТП с участием груженного землей самосвала, который раздавил такси в Москве. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.

Футбол Кейн: «Сборная Англии играет в хороший футбол» Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал разгромную победу над Чехией (5:0) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020.

Наука Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма Учёные из Института Скриппса в США предложили революционный метод лечения алкоголизма в любой форме.

Происшествия Следствие просит продлить арест Рауфу Арашукову Басманный суд Москвы 26 марта рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста Рауфу Арашукову, обвиняемому в убийствах, сообщили РИА Новости в суде.

Политика СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию "Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции в сжатые сроки предоставит правовую оценку визита граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook украинской спецслужбы.

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Здоровье Анна Кузнецова навестила сирот, которых привезли в столицу для лечения Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова побывала в больнице, где посетила привезенных на лечение в Москву сирот.

Происшествия На юго-западе Москвы потушили пожар на складе Спасатели потушили пожар на складе на площади около 600 квадратных метров юго-западе Москвы, сведений о пострадавших нет, сообщает столичный главк МЧС.

Происшествия В аэропорту Токио столкнулись два самолета В аэропорту решили на время закрыть взлетно-посадочную полосу. В целом воздушная гавань работает в штатном режиме.