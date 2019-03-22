Банк России намекнул на возможное снижение ключевой ставкиГазета.Ru 08:24

с чего всё началось

Банк России в пятницу не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75% годовых. Регулятор при этом смягчил риторику и понизил прогноз по росту инфляции. ЦБ даже намекнул на возможность снижения ставки в будущем.

Армия и оружие Белый дом сообщил о полном освобождении Сирии от ИГ Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о полном освобождении территории Сирии от террористической группировки "Исламское государство".

Космос NASA изучает возможность отправки станции к астероиду Паллада В Соединенных Штатах Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) изучает возможность отправки автоматической станции для исследования астероида Паллада, сообщает портал Space.com.

Музыка Полина Гагарина и Филипп Киркоров стали победителями премии BraVo Знаменитые исполнители Полина Гагарина и Филипп Киркоров стали главными победителями.

Происшествия Нападение на полицейского в Нижнекамске попало на видео В Сети появилось видео происшествия, случившегося утром в пятницу у городского управления МВД Нижнекамска.

Происшествия Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 62 человек Число жертв взрыва на химзаводе в китайской провинции Цзянсу возросло до 62 человек, сообщает Центральное телевидение Китая.

Спорт Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию Российская фигуристка Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

Происшествия Подростки с пистолетом напали на офис микрозаймов на Белы Куна В пятницу, 22 марта, около четырёх часов дня вооружённые пистолетом два подростка напали на офис микрозаймов, расположенный на улице Белы Куна.

Политика Зачем Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, которого часто обвиняют в пророссийских взглядах, прибыл в Москву, где встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Гаджеты Власти Финляндии заподозрили Nokia в передаче личных данных в Китай По некоторым данным, телефоны Nokia 7 Plus отправляют информацию об абонентах и их персональные данные на государственный сервер China Telecom в Китае.

Экономика Набиуллина: производители жертвуют маржой из-за повышения НДС Фото: Гавриил Григоров / ТАСС Производители жертвуют частью маржи для сохранения клиентов на фоне повышения НДС, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Экономика Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано» "Роснано" планирует обсудить с Центробанком России расширение возможностей для инвестирования негосударственных пенсионных фондов в возобновляемую энергетику, где гарантией выполнения работ и возврата инвестиций с доходностью станет договор на поставку мощностей, сообщил глава госкомпании Анатолий Чубайс.

Происшествия 30 машин столкнулись в Санкт-Петербурге Очевидцы в соцсетях пишут, что пострадали не менее 30 автомобилей. Точное количество участников аварии пока неизвестно.

Политика В «новую церковь» на Украине перешли только 42 прихода Ранее в СМИ появилась информация о переходе в ПЦУ 450 приходов Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий заявил, что лишь 42 прихода решили перейти в "новую церковь" Украины (ПЦУ), пишет РИА Новости.

Происшествия В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.

Экономика Госдума приняла доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума Госдума РФ сегодня приняла в третьем чтении законопроект о повышении доплат малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума.

Авто Марка Skoda отчиталась и поделилась планами на год Продажи бьют рекорды пятый год подряд, за 2018-й по всему миру реализовано 1 253 700 автомобилей (+4,4%), причём в России самый большой рост (+30,7%), а в Европе и Китае одинаковый (+4,9%). Однако без проблем тоже не обошлось.

Политика США ввели санкции за покупку российских и китайских технологий У российских, китайских и других поставщиков Pulse Niru закупала оборудование и продвинутые технологии.

Происшествия Полицейские задержали мужчину, ограбившего банк в Москве Сотрудники полиции за короткое время задержали ограбившего банк на Ленинградском шоссе в Москве.

Происшествия Грузовик с песком раздавил такси с пассажиром в Москве Груженный песком грузовик упал на автомобиль такси на юге Москвы. В результате ДТП водитель и пассажир легковой машины погибли.

Транспорт «Аэрофлот» отменяет самый дешевый тариф с багажом По словам одного из сотрудников «Аэрофлота», согласно исследованиям авиакомпании, большинство пассажиров, которые приобретали билеты по тарифу «Эконом бюджет», предпочитают летать без багажа.

Шоу-бизнес Максим Галкин оправдался за завышенные цены на концерт Аллы Пугачевой Максим Галкин рассказал о том, что грядущий концерт Аллы Пугачевой вызвал небывалый ажиотаж.

Происшествия Во время мессы в Канаде напали на священника На священника напали во время мессы в канадском Монреале, в оратории Святого Иосифа. Он ранен, передает в пятницу, 22 марта, CBC News.