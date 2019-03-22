Финансы
Банк России намекнул на возможное снижение ключевой ставкиГазета.Ru 08:24
Банк России в пятницу не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75% годовых. Регулятор при этом смягчил риторику и понизил прогноз по росту инфляции. ЦБ даже намекнул на возможность снижения ставки в будущем.
Читать в источнике
Оценить68
с чего всё началось
В информации, размещенной на официальном портале ЦБ РФ, указано, что в феврале — марте 2019 года инфляция складывается несколько ниже ожиданий Центробанка.Реальное время06:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:25, Ашберн
Армия и оружие
Белый дом сообщил о полном освобождении Сирии от ИГ
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о полном освобождении территории Сирии от террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 13:18
Космос
NASA изучает возможность отправки станции к астероиду Паллада
В Соединенных Штатах Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) изучает возможность отправки автоматической станции для исследования астероида Паллада, сообщает портал Space.com.
Обновлено в 03:02
Музыка
Полина Гагарина и Филипп Киркоров стали победителями премии BraVo
Знаменитые исполнители Полина Гагарина и Филипп Киркоров стали главными победителями.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Нападение на полицейского в Нижнекамске попало на видео
В Сети появилось видео происшествия, случившегося утром в пятницу у городского управления МВД Нижнекамска.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 62 человек
Число жертв взрыва на химзаводе в китайской провинции Цзянсу возросло до 62 человек, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 11:56
Спорт
Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию
Российская фигуристка Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Подростки с пистолетом напали на офис микрозаймов на Белы Куна
В пятницу, 22 марта, около четырёх часов дня вооружённые пистолетом два подростка напали на офис микрозаймов, расположенный на улице Белы Куна.
Обновлено в 12:49
Политика
Зачем Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, которого часто обвиняют в пророссийских взглядах, прибыл в Москву, где встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 12:54
Гаджеты
Власти Финляндии заподозрили Nokia в передаче личных данных в Китай
По некоторым данным, телефоны Nokia 7 Plus отправляют информацию об абонентах и их персональные данные на государственный сервер China Telecom в Китае.
Обновлено вчера в 06:58
Спорт
Йоханнес Бе выиграл спринт Холменколлена, Логинов – в Топ-10
В норвежском Холменколлене продолжается заключительный этап Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 12:48
Экономика
Набиуллина: производители жертвуют маржой из-за повышения НДС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС Производители жертвуют частью маржи для сохранения клиентов на фоне повышения НДС, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 11:36
Экономика
Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»
"Роснано" планирует обсудить с Центробанком России расширение возможностей для инвестирования негосударственных пенсионных фондов в возобновляемую энергетику, где гарантией выполнения работ и возврата инвестиций с доходностью станет договор на поставку мощностей, сообщил глава госкомпании Анатолий Чубайс.
Обновлено в 06:55
Происшествия
30 машин столкнулись в Санкт-Петербурге
Очевидцы в соцсетях пишут, что пострадали не менее 30 автомобилей. Точное количество участников аварии пока неизвестно.
Обновлено в 03:22
Политика
В «новую церковь» на Украине перешли только 42 прихода
Ранее в СМИ появилась информация о переходе в ПЦУ 450 приходов Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий заявил, что лишь 42 прихода решили перейти в "новую церковь" Украины (ПЦУ), пишет РИА Новости.
Обновлено в 09:43
Происшествия
В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия
Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.
Обновлено в 09:24
Экономика
Госдума приняла доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума
Госдума РФ сегодня приняла в третьем чтении законопроект о повышении доплат малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 05:27
Происшествия
В Ленобласти машинист поезда спас привязанную к рельсам собаку
В Ленобласти кто-то привязал собаку к рельсам, по которым ходят поезда.
Обновлено в 05:00
Авто
Марка Skoda отчиталась и поделилась планами на год
Продажи бьют рекорды пятый год подряд, за 2018-й по всему миру реализовано 1 253 700 автомобилей (+4,4%), причём в России самый большой рост (+30,7%), а в Европе и Китае одинаковый (+4,9%). Однако без проблем тоже не обошлось.
Обновлено в 12:47
Политика
США ввели санкции за покупку российских и китайских технологий
У российских, китайских и других поставщиков Pulse Niru закупала оборудование и продвинутые технологии.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Полицейские задержали мужчину, ограбившего банк в Москве
Сотрудники полиции за короткое время задержали ограбившего банк на Ленинградском шоссе в Москве.
Обновлено в 10:35
Футбол
Каррера рассказал, как к нему относятся болельщики «Спартака»
Обновлено в 05:35
Происшествия
Грузовик с песком раздавил такси с пассажиром в Москве
Груженный песком грузовик упал на автомобиль такси на юге Москвы. В результате ДТП водитель и пассажир легковой машины погибли.
Обновлено в 08:26
Транспорт
«Аэрофлот» отменяет самый дешевый тариф с багажом
По словам одного из сотрудников «Аэрофлота», согласно исследованиям авиакомпании, большинство пассажиров, которые приобретали билеты по тарифу «Эконом бюджет», предпочитают летать без багажа.
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес
Максим Галкин оправдался за завышенные цены на концерт Аллы Пугачевой
Максим Галкин рассказал о том, что грядущий концерт Аллы Пугачевой вызвал небывалый ажиотаж.
Обновлено в 04:00
Политика
Bloomberg сообщил о возможной продаже США Тайваню 60 истребителей F-16
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
Во время мессы в Канаде напали на священника
На священника напали во время мессы в канадском Монреале, в оратории Святого Иосифа. Он ранен, передает в пятницу, 22 марта, CBC News.
Обновлено в 11:45
Здоровье
Скворцова заявила, что свыше 40% смертей в России можно предотвратить
Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что 41% смертей от болезней в РФ можно предотвратить с помощью информирования о рисках и совершенствования системы здравоохранения.
Обновлено в 11:26