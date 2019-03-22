Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%Российская газета 06:46
Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых. При этом регулятор смягчил риторику в релизе по итогам заседания совета директоров, понизив прогноз по инфляции и допустив снижение ключевой ставки в 2019 году.
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с чего всё началось
В информации, размещенной на официальном портале ЦБ РФ, указано, что в феврале — марте 2019 года инфляция складывается несколько ниже ожиданий Центробанка.Реальное время06:30
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Политика
Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
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Происшествия
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Авто
Новое поколение Toyota GT86 будет разработано совместно с Subaru
В рамках своего интервью Харрисон намекнул, что новое поколение модели будет разработано совместными усилиями специалистов Toyota и Subaru.
Обновлено в 05:25
Футбол
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В договоре был указан пункт, что в дальнейшем миланцы могут выкупить контракт игрока еще за 20 миллионов.
Обновлено в 07:10
Финансы
В Morgan Stanley предсказали ослабление доллара США
Три ключевых фактора, помогавшие американскому доллару расти в 2018 году, в текущем году могут сыграть на ослабление национальной валюты Соединенных Штатов, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.
Обновлено в 06:59
Авто
Skoda нашла очередной способ облегчить жизнь водителей
Обновлено в 05:26
Технологии
Ростех предотвратил тысячи атак на энергообъекты Универсиады
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Федоров покинул пост гендиректора «Динамо»
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Сборная Бельгии поблагодарила команду России за убранную раздевалку после отборочного матча чемпионата Европы 2020 года.
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Религия
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Во вторую субботу Великого поста, 23 марта 2019 года, Православная Церковь отметит первую великопостную Родительскую субботу – особый день поминовения усопших.
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ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27
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Певица Рита Дакота обвинила своих коллег в хайпе на смерти Началовой
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Представлен новый кроссовер Porsche Cayenne Coupe
В Штутгарте представлен новый купеобразный кроссовер Porsche Cayenne Coupe.
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