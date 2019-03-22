Финансы

Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%Российская газета 06:46

Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых. При этом регулятор смягчил риторику в релизе по итогам заседания совета директоров, понизив прогноз по инфляции и допустив снижение ключевой ставки в 2019 году.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Не следует продолжать переоценивать потенциал рубля - БКС

Финмаркет07:15

Ключевой ставке добавили мягкости

Коммерсантъ07:12

ЦБ сохранил ключевую ставку

Ведомости06:30

ЦБ сохранил ключевую ставку и допустил ее снижение в 2019 году

РБК06:31

Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

RT на русском08:12

ЦБ РФ скорректировал прогноз по инфляции в этом году

Росбалт07:55

Банк России не станет менять ключевую ставку

МИР 2418 марта в 19:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 08:51, Ашберн
Политика

Шнуров на слушаниях в Госдуме предложил разогнать Минкульт

Сергей Шнуров пришел в Госдуму на парламентские слушания по законопроекту «О культуре».
Обновлено в 08:12
Политика

Порошенко поддержал посла США после обвинений Луценко

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что он полностью поддерживает посла США в Киеве Мари Йованович на фоне обвинений со стороны украинского генпрокурора Юрия Луценко в адрес высокопоставленного американского дипломата.
Обновлено в 08:20
Политика

УПЦ подала в суд на Министерство культуры Украины

«В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Киевской метрополии Украинской православной церкви к Министерству культуры Украины об отмене приказа об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций», — отметили в суде.
Обновлено в 08:28
Спорт

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Общество

На 7,7% в прошлом году выросли зарплаты региональных чиновников

Соответственно за 2018 год средняя заработная плата в месяц гражданских служащих в регионах составила 49,4 тысяч рублей по сравнению с 2017 годом.
Обновлено в 08:03
Авто

В Петербурге предложили сажать за скручивание пробега у машин

Инициатива предполагает изменение статьи, предусматривающей наказание за мошенничество во время реализации автотранспорта, в том числе бывшего в употреблении.
Обновлено в 06:23
Происшествия

Самосвал с песком раздавил такси с пассажиром в Москве

Груженный песком КамАЗ упал на автомобиль такси на юге Москвы.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Дело обвиняемого в шпионаже норвежца Берга поступило в Мосгорсуд

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключения в отношении норвежца Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже, дело поступило в Мосгорсуд для рассмотрения по существу.
Обновлено в 07:37
Общество

Текслер озвучил первые претензии к РМК

Ожидалось, что первую поездку в ранге губернатора Текслер совершит по Челябинску, однако он вместо этого поехал к Коркинскому разрезу.
Обновлено в 03:05
Авто

Представлен новый кроссовер Porsche Cayenne Coupe

В Штутгарте представлен новый купеобразный кроссовер Porsche Cayenne Coupe.
Обновлено вчера в 15:11
Общество

Минтруд подготовил проект методики нематериальной мотивации чиновников

Минтруд РФ подготовил проект методики нематериального поощрения и мотивации государственных гражданских служащих.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие

Юрий Борисов рассказал о судьбе гособоронзаказа на самолеты Ил-476

По словам вице-премьера, Минобороны рассматривает Ил-476 в качестве основного самолета военно-транспортной авиации, и намерено до 2030 года закупить более сотни таких машин, не считая топливозаправщиков, которые также создаются на базе Ил-476.
Обновлено в 01:15
Футбол

Футболист «Локомотива» Баринов вызван в сборную России

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов получил вызов в сборную России на матч второго тура отборочного раунда чемпионата Европы-2020 против сборной Казахстана.
Обновлено в 08:10
Футбол

Де Лигт сообщил Райоле, что хочет перейти только в «Барселону»

Защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт намерен в летнее трансферное окно перебраться в «Барселону».
Обновлено в 03:45
Авто

Китайцы создали водородный хэтчбек с запасом хода больше 1000 км

Обновлено в 06:01
Авто

В Китае поступил в продажу седан Chevrolet Monza по цене LADA Vesta

Цены стартуют от 89 900 юаней (около 850 тыс. рублей). Напомним, новый Chevrolet Monza официально дебютировал в конце прошлого года.
Обновлено вчера в 23:14
Авто

Subaru и Toyota объединятся для разработки нового поколения Toyota 86

В начале этого года в Сети появился тревожный слух, исходящий из Японии, о том, что Toyota планирует отменить разработку второго поколения спортивной модели 86, но позже его опровергли представители марки.
Обновлено в 03:40
Происшествия

МИД Греции осудил атаку с гранатой на посольство России в Афинах

Ранее сообщалось, что двое неизвестных бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах.
Обновлено в 04:08
Общество

Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых

О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия

В МВД подтвердили убийство полицейского в Нижнекамске

В МВД по Республике Татарстан подтвердили гибель полицейского в результате ножевого ранения.
Обновлено в 05:44
Общество

В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию

Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17
Экономика

Чубайс: все затраты государства на создание «Роснано» возвращены

С этого года все затраты государства на создание "Роснано" возвращены.
Обновлено в 06:20
Баскетбол

Брайант назвал стартовую пятерку сборной США всех времен

Пятикратный чемпион НБА Коби Брайант назвал свою версию стартовой пятерки сборной США всех времен.
Обновлено в 08:45
Технологии

Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр заказал разработку автоматизированной системы по контролю за блокировкой запрещённых сайтов, следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок.
Обновлено в 06:17
Политика

КПРФ попросила ВС опротестовать отказ Грудинину в депутатском мандате

Ранее Зюганов сообщил, что ЦК КПРФ принял решение передать депутатский мандат, ставший вакантным после смерти Жореса Алферова, Грудинину.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес

Певица Жасмин купила золотой «Бентли» стоимостью 33,5 млн рублей

Несколько лет назад блогеры решили «разобрать» гардероб певицы и обнаружили коллекцию сумок Hermes стоимостью несколько десятков миллионов рублей.
Обновлено в 05:52
Происшествия

ФСБ провела обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

Как уточняется, следственные действия связаны с уголовным делом о хищении средств федерального бюджета, выделенных на гособоронзаказ.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Boeing теряет контракты после крушения 737 MAX

Garuda направила «Боингу» письмо, в котором говорится, что у клиентов индонезийской компании нет доверия к Boeing 737 Max 8. Официальный представитель «Гаруда» Ихсан Розан рассказал журналистам, что в своем послании они просят Boeing отменить заказ на оставшиеся 49 самолетов.
Обновлено в 05:30
Гаджеты

Поддержку Windows 7 прекратит Microsoft

О скором окончании поддержки Windows 7 объявила корпорация Microsoft. Операционная система с 14 января 2020 года прекратит обновляться.
Обновлено в 03:45
Происшествия

После приговора Гриб объявил голодовку

Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку.
Обновлено в 05:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное