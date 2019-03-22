Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%Российская газета 06:46
Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых. При этом регулятор смягчил риторику в релизе по итогам заседания совета директоров, понизив прогноз по инфляции и допустив снижение ключевой ставки в 2019 году.
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Политика
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Политика
УПЦ подала в суд на Министерство культуры Украины
«В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Киевской метрополии Украинской православной церкви к Министерству культуры Украины об отмене приказа об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций», — отметили в суде.
Обновлено в 08:28
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
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Обновлено в 08:42
Общество
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Происшествия
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Обновлено в 07:37
Общество
Текслер озвучил первые претензии к РМК
Ожидалось, что первую поездку в ранге губернатора Текслер совершит по Челябинску, однако он вместо этого поехал к Коркинскому разрезу.
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Авто
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Обновлено вчера в 15:11
Общество
Минтруд подготовил проект методики нематериальной мотивации чиновников
Минтруд РФ подготовил проект методики нематериального поощрения и мотивации государственных гражданских служащих.
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Армия и оружие
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По словам вице-премьера, Минобороны рассматривает Ил-476 в качестве основного самолета военно-транспортной авиации, и намерено до 2030 года закупить более сотни таких машин, не считая топливозаправщиков, которые также создаются на базе Ил-476.
Обновлено в 01:15
Футбол
Футболист «Локомотива» Баринов вызван в сборную России
Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов получил вызов в сборную России на матч второго тура отборочного раунда чемпионата Европы-2020 против сборной Казахстана.
Обновлено в 08:10
Футбол
Де Лигт сообщил Райоле, что хочет перейти только в «Барселону»
Защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт намерен в летнее трансферное окно перебраться в «Барселону».
Обновлено в 03:45
Авто
Китайцы создали водородный хэтчбек с запасом хода больше 1000 км
Обновлено в 06:01
Авто
В Китае поступил в продажу седан Chevrolet Monza по цене LADA Vesta
Цены стартуют от 89 900 юаней (около 850 тыс. рублей). Напомним, новый Chevrolet Monza официально дебютировал в конце прошлого года.
Обновлено вчера в 23:14
Авто
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В начале этого года в Сети появился тревожный слух, исходящий из Японии, о том, что Toyota планирует отменить разработку второго поколения спортивной модели 86, но позже его опровергли представители марки.
Обновлено в 03:40
Происшествия
МИД Греции осудил атаку с гранатой на посольство России в Афинах
Ранее сообщалось, что двое неизвестных бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах.
Обновлено в 04:08
Общество
Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых
О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
В МВД подтвердили убийство полицейского в Нижнекамске
В МВД по Республике Татарстан подтвердили гибель полицейского в результате ножевого ранения.
Обновлено в 05:44
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию
Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
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Экономика
Чубайс: все затраты государства на создание «Роснано» возвращены
С этого года все затраты государства на создание "Роснано" возвращены.
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Баскетбол
Брайант назвал стартовую пятерку сборной США всех времен
Пятикратный чемпион НБА Коби Брайант назвал свою версию стартовой пятерки сборной США всех времен.
Обновлено в 08:45
Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN
Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр заказал разработку автоматизированной системы по контролю за блокировкой запрещённых сайтов, следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок.
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Политика
КПРФ попросила ВС опротестовать отказ Грудинину в депутатском мандате
Ранее Зюганов сообщил, что ЦК КПРФ принял решение передать депутатский мандат, ставший вакантным после смерти Жореса Алферова, Грудинину.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Певица Жасмин купила золотой «Бентли» стоимостью 33,5 млн рублей
Несколько лет назад блогеры решили «разобрать» гардероб певицы и обнаружили коллекцию сумок Hermes стоимостью несколько десятков миллионов рублей.
Обновлено в 05:52
Происшествия
ФСБ провела обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Как уточняется, следственные действия связаны с уголовным делом о хищении средств федерального бюджета, выделенных на гособоронзаказ.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Boeing теряет контракты после крушения 737 MAX
Garuda направила «Боингу» письмо, в котором говорится, что у клиентов индонезийской компании нет доверия к Boeing 737 Max 8. Официальный представитель «Гаруда» Ихсан Розан рассказал журналистам, что в своем послании они просят Boeing отменить заказ на оставшиеся 49 самолетов.
Обновлено в 05:30
Гаджеты
Поддержку Windows 7 прекратит Microsoft
О скором окончании поддержки Windows 7 объявила корпорация Microsoft. Операционная система с 14 января 2020 года прекратит обновляться.
Обновлено в 03:45
Происшествия
После приговора Гриб объявил голодовку
Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку.
Обновлено в 05:57