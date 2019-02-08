Финансы

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовыхRT на русском 07:51

Что может повлиять на монетарную политику Центробанка — в материале RT. В пятницу, 8 февраля, Банк России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Такое решение совет директоров ЦБ принял по итогам первого заседания в 2019 году.
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