Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%ТАСС 05:31
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Кино
Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский
Обновлено в 01:27
Общество
Названы лучшие стиральные порошки
Худший результат по анионогенным ПАВ (ванадий, мышьяк, селен, молибден) показал порошок AOS/«Я родился» — 47 миллиграммов ПАВ на литр воды, лучшие — у «Миф», BiMAX, Clean OK/«Наша семья» (13 миллиграмм на литр).
Обновлено в 00:08
Авто
АвтоВАЗ выпустил спецверсию Lada Granta для автошкол
АвтоВАЗ представил специальную версию седана Lada Granta, который предназначен для автошкол.
Обновлено в 04:38
Политика
Путин огласит послание Федеральному Собранию 20 февраля
Владимир Путин 20 февраля огласит послание Федеральному Собранию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом шахтеров в Кузбассе
Шесть человек погибли, еще 22 получили травмы различной степени тяжести в ДТП на технологической дороге шахты "Распадская" в Кузбассе.
Обновлено в 03:05
Авто
Представлен Subaru Legacy нового поколения
Компания Subaru представила на автосалоне в Чикаго седан Legacy нового поколения.
Обновлено в 01:27
Происшествия
В аэропорту Домодедово пассажирский самолет врезался в фонарный столб
Пассажирский самолет врезался в фонарный столб в столичном аэропорту Домодедово.
Обновлено в 01:59
Транспорт
Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта
С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.
Обновлено в 02:39
Авто
Представлен обновлённый внедорожник Toyota Sequoia
Сегодня на открытии автосалона в Чикаго состоялась презентация полноразмерного внедорожника Тойоту Sequoia в форсированной модификации TRD Pro.
Обновлено вчера в 06:25
Происшествия
Кадыров прокомментировал задержание зама постпреда Чечни в Крыму
Обновлено вчера в 16:13
Армия и оружие
Завершена сборка мощнейшего двигателя для ракеты-носителя «Союз-5»
Окончена сборка первого двигателя РД-171МВ для новейшей ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» «Иртыш», объявил в своем Twitter глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 04:32
Экономика
Visa введет в России снятие денег с карт в магазинах
Международная платежная система Visa направила письма в российские банки и предписала им подготовиться к снятию наличных средств в кассах к апрелю 2019 года.
Обновлено в 00:43
Кино
Путин поздравил актрису Ирину Муравьеву с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку России Ирину Муравьеву с 70-летием, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 04:49
Гаджеты
Смартфоны на Android можно было взломать при помощи PNG-картинки
Хакеры могли взламывать Android-устройства при помощи особым образом модифицированных изображений в формате PNG, содержащих вредоносный код.
Обновлено в 03:48
Наука
Ученые объяснили, стоит ли пить пиво перед вином
Подопытных разделили на три группы, в первой добровольцы в течение двух дней выпивали по три кружки пива и три бокала вина, во второй подопытные пили напитки в обратном порядке.
Обновлено вчера в 22:12
Авто
На автомобильном заводе собрали первый КАМАЗ-54901 с кабиной К5
Экземпляр проходит осмотр и приемку представителями НТЦ Фото: "Вести КАМАЗа" На автомобильном заводе собран первый предсерийный грузовик пятого поколения KAMAZ 54901.
Обновлено вчера в 03:50
Происшествия
В Белгороде убит чемпион России по боксу Александр Костромин
Следователи в Белгороде расследуют убийство мужчины, тело которого с огнестрельными ранениями было обнаружено вечером в четверг, в соцсетях сообщают, что убитый – профессиональный боксер Александр Костромин.
Обновлено в 00:25
Общество
Reebok призвала женщин «пересесть на мужское лицо»
Обновлено в 04:47
Авто
Морозы и жара разряжают электромобили
Эксперты признали это вслед за автовладельцами Даже при небольшом морозе –7°C дальность пробега электромобилей на одном заряде снижается на 41%, а при +35°C — на 17%.
Обновлено вчера в 05:39
Транспорт
Север красной ветки московского метро закроют до 24 февраля
Северный участок Сокольнической линии Московского метрополитена закроют с 16 по 24 февраля в связи со строительством Большой кольцевой линии.
Обновлено в 03:21
Транспорт
Журналистка из Швеции оценила работу общественного транспорта в России
Как сообщало ИА REGNUM, учёные Центра компетенций НТИ «Искусственный интеллект», действующего на базе Московского физико-технического института (МФТИ), разрабатывают в России «умную систему» прогнозирования и оптимизации движения железнодорожного транспорта.
Обновлено вчера в 23:21
Гаджеты
Обнаружившему ошибку в FaceTime подростку заплатят вознаграждение
Представители американской корпорации Apple проинформировали сотрудников средств массовой информации о том, что 14-летний Грант Томпсон, обративший внимание на ошибку в работе сервиса FaceTime, будет финансово награждён.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Два работника перинатального центра пострадали в Коломне
Обновлено в 01:49
Авто
Обновленный Nissan Qashqai начали выпускать в Петербурге
7 февраля 2019 года на заводе Nissan в Санкт-Петербурге стартовала сборка обновлённого кроссовера Qashqai.
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия
СК проверит данные об избиении в Перми ветерана коллекторами
Обновлено вчера в 12:01
Транспорт
Певица Валерия застряла на трассе Хабаровск-Комсомольск в лютый мороз
Неприятный инцидент произошел с певицей Валерией, гастролирующей по Дальнему Востоку, по дороге из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Daily Mail сообщила о еще двух подозреваемых по «делу Скрипалей»
Издание со ссылкой на источник в органах безопасности королевства утверждает, что в течение нескольких недель полиция представит доказательства о причастности к предполагаемому отравлению Сергея и Юлии Скрипалей еще двух россиян.
Обновлено вчера в 22:09
Общество
Российских силовиков обязали скинуться на архангела
Руководитель управления учебной и воспитательной работы Сергей Петров разослал по подразделениям ведомства письмо с просьбой организовать централизованный сбор денег с сотрудников на памятник.
Обновлено в 02:49
Общество
Строители петербургского метро устроили забастовку в шахте
Обновлено в 02:17