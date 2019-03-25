Финансы
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовыхКомсомольская правда 22 марта в 06:44
В пятницу, 22 марта, совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. При этом в ЦБ РФ объяснили свое решение. В частности, как выяснилось, годовая инфляция в феврале-марте текущего года складывается ниже ожиданий регулятора.
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Банк России во второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
Гарант22 марта в 07:09
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