Финансы
Банк России снова приступил к покупке валюты на открытом рынке
Банк России снова приступил к покупке валюты на открытом рынкеГазета.Ru09:02
Регулятор возобновил покупку валюты по бюджетному правилу. Объем интервенций составит 15,6 млрд руб. в день до 6 февраля. Эксперты считают, что возврат ЦБ на рынок негативно повлияет на курс рубля, доллар в ближайшее время может вырасти до 69-70 рублей.
Газета.Ru09:02
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Общество
«Аэрофлот» назвал иск от пассажиров попыткой давления на компанию
Поступивший в суд в США иск от пассажиров «Аэрофлота», которых не пустили на борт в аэропорту Шереметьево, авиакомпания расценивает как попытку оказать влияние на нее, заявил РБК заместитель генерального директора «Аэрофлота» Владимир Александров.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Число жертв теракта в столице Кении увеличилось до 15
Обновлено в 19:26
Политика
Путин заявил о незаинтересованности России в гонке вооружений
России не нужна гонка вооружений, в Москве готовы к переговорам с Вашингтоном о сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил президент Владимир Путин в интервью сербской газете «Политика», размещенном на сайте Кремля.
Обновлено в 20:17
Политика
Парламент Великобритании отверг план Терезы Мэй по выходу из Евросоюза
Как и ожидалось, парламент Великобритании отверг предложенный премьер-министром Терезой Мэй план по выходу Соединенного Королевства из Европейского союза.
Обновлено в 15:00
Политика
Парламент Венесуэлы признал Мадуро узурпатором
Национальная ассамблея Венесуэлы приняла заявление, признающее Николаса Мадуро узурпатором.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Число жертв смертельного ДТП под Воронежем возросло до восьми
Число жертв дорожно-транспортного происшествия в Воронежской области возросло до восьми человек.
Обновлено в 13:39
Экономика
СМИ узнали об аресте на Кипре имущества украинского олигарха Фирташа
Суд в кипрского города Лимасол в качестве обеспечительной меры наложил арест на движимое и недвижимое имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа на сумму около $46 млн, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственые источники.
Обновлено в 18:49
Политика
Россия вновь отказалась платить взнос ПАСЕ
Россия останется верна своей позиции и не будет выплачивать взнос в бюджет Совета Европы в 2019 году, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Обновлено в 08:56
Политика
Путин потребовал гарантий для заинтересованных в «Турецком потоке»
Путин рассказал, что в настоящий момент «Газпром» работает над разными вариантами продолжения сухопутной нитки газопровода в европейском направлении.
Обновлено в 18:22
Космос
Китайский зонд провел биологический эксперимент на Луне
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
«Победа» может прекратить выполнять международные рейсы из «Пулково»
Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») планирует с апреля прекратить выполнять международные рейсы из аэропорта «Пулково» (Санкт-Петербург).
Обновлено в 11:32
Экономика
СМИ узнали о возможной покупке «Ростелекомом» оператора DataLine
«Ростелеком» ведет переговоры о покупке оператора дата-центров DataLine, принадлежащего IT-холдингу Inline Technologies Group, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на телекоммуникационном рынке.
Обновлено в 20:00
Экономика
Назван средний размер пенсии на Украине
Средний размер пенсии на Украине на 1 января 2019 года составил 2,64 тысячи гривен (около 6,3 тысячи рублей).
Обновлено в 20:01
Политика
Посол США в ФРГ прокомментировал свои письма о «Северном потоке — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл прокомментировал разосланные им письма о «Северном потоке — 2», в которых сообщил о возможности введения Вашингтоном санкций против компаний ФРГ из-за их деятельности, связанной со строительством российского газопровода.
Обновлено в 17:45
Политика
Сенат США оспорил снятие санкций с компаний Дерипаски
В декабре Управление по иностранным инвестициям Минфина США объявило, что санкции с Rusal, En+ и «Евросибэнерго» планируют снять в течение 30 дней.
Обновлено в 19:54
Политика
Медведев приехал на Гайдаровский форум на лимузине Aurus
Обновлено в 07:07
Политика
Силуанов назвал реакцию общества на пенсионную реформу неожиданной
Первый вице-премьер Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию российского общества на старт пенсионной реформы.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Оппозиция инициировала голосование об отставке правительства Мэй
После провала голосования по соглашению о выходе из Евросоюза, которое правительство Терезы Мэй подготовило совместно с Брюсселем, лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин запустил процедуру вынесения вотума недоверия действующему кабинету.
Обновлено в 15:36
Происшествия
Во Владивостоке закидали камнями приехавшую на вызов скорую помощь
Неизвестные во Владивостоке напали на машину "скорой помощи", приехавшую на вызов, забросав ее камнями, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД.
Обновлено в 19:38
Шоу-бизнес
Алла Пугачева начала задыхаться на съемках
Алла Пугачева чуть не задохнулась на съемках передачи Первого канала.
Обновлено в 10:56
Общество
Суд в Таиланде вынес приговор Насте Рыбке
Обновлено в 07:04
Происшествия
Директора одного из магазинов «Евросети» нашли мертвым в Новой Москве
Тело 29-летнего Дмитрия Ефимова, который являлся директором одного из магазинов «Евросети», было обнаружено в лесополосе недалеко от поселка Мосрентген в Новой Москве, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 18:26
Транспорт
Минтранс предложил освободить авиаперевозчиков от лишних сборов
Минтранс предложил оградить перевозчиков от предложений, навязываемых аэропортами.
Обновлено в 17:10
Политика
США назвали встречу с Россией по ДРСМД разочаровывающей
США разочарованы встречей с Россией по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, которая прошла в Женеве, заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
Обновлено в 08:58
Культура
Видео с выступлением гимнастки из США набрало более 30 млн просмотров
За день ролик в Twitter посмотрели более 17 млн человек, всего видео набрало более 30,7 млн просмотров к утру 15 января.
Обновлено в 02:59
Политика
Киев обрадовался сокращению пассажиропотока в Россию
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о снижении на 15% пассажиропотока из страны в Россию в 2018 году.
Обновлено в 20:08
Происшествия
Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины
По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у обвиняемого в мошенничестве Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.
Обновлено в 04:52
Общество
Житель Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 миллионов рублей
Обновлено в 11:47
Политика
В Китае канадца приговорили к смертной казни за контрабанду наркотиков
Суд средней ступени города Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая приговорил гражданина Канады к смертной казни за контрабанду наркотиков, следует из заявления суда.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Путин назвал политическим проектом создание новой церкви на Украине
Новая церковная структура является чисто политическим, светским проектом.
Обновлено в 16:33