Финансы
Банк России снизит коэффициенты риска для хорошей ипотекиРоссийская газета вчера в 23:00
Банк России уже дестимулирует "плохую" ипотеку. С начала года он ввел 100-процентные надбавки к коэффициентам риска по ипотеке с низким (от 10 до 20%) первоначальным взносом, поскольку по статистике такие кредиты более подвержены риску возникновения просрочки.
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