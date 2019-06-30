Финансы

Банк России снизит коэффициенты риска для хорошей ипотекиРоссийская газета вчера в 23:00

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Банк России уже дестимулирует "плохую" ипотеку. С начала года он ввел 100-процентные надбавки к коэффициентам риска по ипотеке с низким (от 10 до 20%) первоначальным взносом, поскольку по статистике такие кредиты более подвержены риску возникновения просрочки.
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Банк России снизит коэффициенты риска для хорошей ипотеки

Российская газетавчера в 23:00
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