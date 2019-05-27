Банк России снизил официальный курс евро на 29 маяЭкономика сегодня 06:26

Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 29 мая. Сведения о новой стоимости валют опубликованы на сайте регулятора. Официальный курс доллара увеличился на 7,58 копейки – до 64,5394 рубля.

Политика Освобожден задержанный в Косово россиянин В Косово освободили задержанного россиянина-сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, передает РИА "Новости".

Происшествия В Японии неизвестный с ножом напал на школьников Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.

Политика Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.

Общество В российской школе во время ЕГЭ в туалетах сняли двери В Пензенской области в одной из школ во время проведения ЕГЭ в туалетах сняли двери и следили за тем, как выпускники справляют нужду.

Гаджеты Новый iPhone позволит подключить сразу две пары AirPods Кроме возможности подключать две пары беспроводных наушников AirPods, к новым iPhone можно будет подключать одну пару наушников и другой девайс, который используется для передачи потока аудио.

Экономика На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд Шахтеры АО "Мариинский прииск" (Свердловская область, предприятие "Ростеха") добыли на Малышевском месторождении изумруд весом 1,6 кг, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.

Шоу-бизнес Телеведущий Борис Корчевников сильно поправился Борис Корчевников является ведущим программы "Судьба человека", а также ему удается не только работать на канале "Спас", но заниматься созданием нескольких проектов для "Россия 1".

Экономика Центробанк модернизирует сторублевые купюры Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

Шоу-бизнес Семикратная чемпионка Слуцкая ждет третьего ребенка от нового мужа Семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая ждет третьего ребенка, передает "Советский спорт".

Общество В Великобритании постоянно чихающий кот Эллиот не может найти хозяев В Британии кот по кличке Эллиот долгое время не может найти себе хозяев.

Общество ВЦИОМ: треть россиян хотела бы летом отдохнуть в Крыму Треть россиян (31%) хотела бы отдохнуть в Крыму летом 2019 года, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Общество Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу судов в России Жалобы на работу судей направлены в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генеральному прокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 3 копейки — до 64,48 рубля. Курс евро увеличился на 2 копейки и составил 72,14 рубля.

Общество Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.

Происшествия В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Политика Шеф-редактора Sputnik Литва задержали в Вильнюсе Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема задержали в аэропорту Вильнюса, куда он приехал в командировку.

Политика Коломойский рассказал, кто возглавит Минздрав Украины вместо Супрун Новым министром здравоохранения Украины после Ульяны Супрун станет депутат Рады Андрей Шипко, заявил изданию «Украинская правда» бизнесмен Игорь Коломойский.

Шоу-бизнес Яна Рудковская построила замок для гостей, как у Аллы Пугачевой Поклонники сравнивают новый дом с замком Аллы Пугачевой. Яна Рудковская часто делиться с поклонниками снимками роскошной жизни.

Общество Названы самые бесполезные советы врачей Эксперты назвали советы врачей, которые являются самыми бесполезными для пациентов, пишет "Федеральное агентство новостей".

Армия и оружие Скорость российских крылатых ракет вскоре доведут до гиперзвуковой Планируется увеличить зону досягаемости данного вида оружия, а также повысить скорость снарядов.

Хоккей КХЛ представила номинантов на звание лучшего вратаря и тренера сезона Дэвид Немировски («Торпедо»), Андрей Мартемьянов («Автомобилист»), Андрей Скабелка («Барыс»), Боб Хартли («Авангард»), Игорь Никитин (ЦСКА) и Николай Цулыгин («Салават Юлаев») претендуют на звание лучшего тренера по итогам сезона-2018/19.

Наука Новые нейроны образуются даже у пациентов с болезнью Альцгеймера Авторы нашли доказательства, что нейроны могут появляться даже у лиц с болезнью Альцгеймера, хотя и со значительно сниженной скоростью.

Футбол Эден Азар: «Победа в Лиге Европы стала бы хорошим прощанием с „Челси“» Если финальный матч станет последним для меня в «Челси», то в нем надо победить. Это стало бы хорошим прощанием, — рассказал Азар.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в России этим летом Согласно среднему арифметическому прогнозов главных метеоцентров мира, летом 2019 года жителям России стоит готовиться к переменчивой погоде, которая иногда будет превышать климатическую норму.