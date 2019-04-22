Финансы
Центробанк понизил курсы доллара и евро на 23 апреляЭкономика сегодня вчера в 07:23
Центробанк понизил курсы доллара и евро на вторник 23 апреля. Соответствующую информацию приводят на сайте регулятора. Американская валюта подешевела на 17,42 копейки.
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Теннис
Гарбин Мугуруса снялась с турнира в Штутгарте
Испанская теннисистка Гарбин Мугуруса не сыграет на соревнованиях Porsche Tennis Grand Prix, стартовавших на этой неделе.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в серьезное ДТП, когда ехала в аэропорт.
Обновлено в 06:04
Общество
Дмитрий Быков выйдет в эфир после комы
Обновлено в 03:39
Энергетика
Белоруссия до конца года начнет альтернативный России импорт нефти
Белоруссия рассчитывает до конца 2019 г. начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи Сегодня малышу исполняется один год.
Обновлено в 05:42
Общество
Роскачество в преддверии Пасхи подвело итоги проверки яиц
Роскачество в преддверии Пасхи подвело итоги проверки яиц, которые продаются в российских магазинах, - исследование показало, что изученная продукция безопасна как внутри, так и снаружи, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Теннисиста приговорили к трем годам условно за нападение на бизнесмена
По информации New York Times, спортсмена приговорили к трем годам условно и 60 дням общественных работ за нападение на бизнесмена Рэндалла Каплана.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Уральца приговорили к пожизненному сроку за тройное убийство и поджог
Суд приговорил его к пожизненному сроку в исправительной колонии особого режима.
Обновлено в 04:51
Гаджеты
Полная зарядка смартфона может навредить аккумулятору
Полная зарядка в большинстве случаев приводит к уменьшению срока службы аккумулятора.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес
«Рыжий» из «Иванушек» внес ясность в слухи о разводе с женой
Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов сообщил, что они с супругой Марией решили взять паузу в отношениях.
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия
Электросамокат взорвался в квартире в центре Москвы
Обновлено в 04:58
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Суд арестовал имущество Арашуковых
Суд наложил обеспечительный арест на имущество и денежные средства временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Теракты на Шри-Ланке стали ответом на атаки в мечетях Новой Зеландии
"Предварительное расследование показало, что произошедшее на Шри-Ланке в воскресенье стало ответом на атаку на мусульман в Крайстчерче", - сказал министр, выступая перед парламентом страны.
Обновлено в 05:06
Хоккей
Овечкин поплатился удалением за аплодисменты судьям НХЛ
Обновлено в 01:38
Здоровье
Американские специалисты назвали способ избежать ранней смерти
Американские специалисты назвали способ, который поможет избежать ранней смерти.
Обновлено в 03:03
Энергетика
Кабмин Украины и «Нафтогаз» снижают цену на газ для граждан на 3,5%
Кабинет министров Украины и компания «Нафтогаз» договорились о снижении цены на газ для граждан на 3,5% с 1 мая.
Обновлено вчера в 17:03
Шоу-бизнес
Вышедшая из психушки Бритни Спирс ужаснула фанатов
Недавно врачи разрешили Бритни Спирс выйти на прогулку с бойфрендом Сэмом Асгари, и сделанные папарацци фото опубликовал портал TMZ.
Обновлено в 04:07
Хоккей
Канадский хоккеист назвал проведенные дни в России худшими в его жизни
Канадский хоккеист заявил, что как только получил первую зарплату, сразу улетел из России, пообещав себе туда не возвращаться.
Обновлено в 02:32
Экономика
Производство крафтового пива могут ограничить в России
Россияне рискуют остаться без крафтового пива, а также без иностранных и отечественных брендов «пенного», изготовленного не по ГОСТам.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
Глава администрации Ростова Виталий Кушнарев подал в отставку
Сити-менеджер ушел с должности по собственному желанию. Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев подал в отставку.
Обновлено в 05:56
Здоровье
На юге Петербурга появится новый центр фотонной лучевой терапии
На юге Петербурге появится новый центр фотонной лучевой терапии для борьбы с онкологией.
Обновлено вчера в 17:18
Политика
Израильский журналист обвинил русскую водку в поражении Порошенко
Израильский журналист Аншель Пфеффер в своей статье для издания Haaretz заявил, что действующий президент Украины Петр Порошенко потерпел неудачу на выборах отчасти из-за того, что на Украину был запрещен ввоз российской водки.
Обновлено в 01:09
Политика
Коломойский объявил о своем возвращении на Украину
Проживающий в Израиле украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что намерен вернуться в Киев после официального оглашения итогов президентских выборов.
Обновлено вчера в 17:49
Политика
Савченко вернулась в Верховную раду
Обновлено в 05:15