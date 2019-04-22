Финансы
Банк России снизил на 23 апреля курс доллара до 63,79 рубляТАСС вчера в 07:21
Банк России установил на 23 апреля официальный курс доллара на уровне 63,7860 рубля, что на 17,42 копейки ниже предыдущего показателя.
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Культура
Поволжье принимает всероссийский театральный марафон
Нижний Новгород стал первым городом Приволжского федерального округа, который принял крупнейшее событие Года театра – всероссийский театральный марафон.
Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес
Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы
Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.
Обновлено в 04:55
Общество
Кержаков официально развелся с Тюльпановой
Бывший футболист сборной России и петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков официально развелся со своей третьей женой Миланой Тюльпановой, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
Политика
Джо Байден в четверг объявит об участии в президентской гонке
Бывший вице-президент США Джо Байден на этой неделе объявит о решении принять участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты страны от Демократической партии, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник.
Обновлено в 13:59
Политика
Reuters поправил статью о Венесуэле после угроз «Роснефти»
В материале Reuters описывала, как «Роснефть» якобы помогает правительству Венесуэлы продавать нефть в обход американских санкций и зарабатывает на этом: покупает у венесуэльской госкомпании PDVSA нефть со скидкой, а потом перепродает за полную стоимость.
Обновлено в 14:19
Общество
Энергомост Крым-Кубань отключен – впервые за три года
Минэнерго проверяет возможности внутренней генерации полуострова при работе в изолированном режиме, сообщает ИА FederalCity.Последний раз собственными ресурсами электроэнергии Севастополь и Крым обходились 1 декабря 2015 года, когда в условиях созданного украинскими националистами блэкаута на полуострове работали лишь местные ТЭЦ и мобильные газотурбинные станции.
Обновлено в 08:52
Общество
Публичные слушания по программе реновации прошли ещё в пяти районах
В пресс-службе столичного Стройкомплекса сообщили вечером во вторник, что еще в пяти районах Москвы состоялись публичные слушания по программе реновации жилфонда.
Обновлено в 14:53
Политика
В штабе Зеленского планируют наказать виновных в конфликте в Донбассе
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский намерен наказать виновных в начале конфликта в Донбассе.
Обновлено в 01:59
Наука
Мозг начинает компенсировать потерю зрения за счет усиления слуха
Не для кого не секрет, что слабовидящие или полностью слепые люди имеют слух намного острее, чем у зрячих людей.
Обновлено в 12:47
Общество
ФНС разъяснила правила налогообложения теплиц
Если речь идет о постройках такого рода, платить налог за них нужно, подчеркивают в ФНС.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
Обновлено в 13:33
Игры
Стала известна дата выхода консоли PlayStation 4 Super Slim
В сети появилась информация касательно точной даты выхода игровой приставки PlayStation 4 Super Slim.
Обновлено в 17:00
Политика
МИД Украины поразила «смена тона» России по делу о задержанных моряках
В МИД Украины отметили "изменение тона разговора" с Россией по делу о задержанных в ходе провокации в Керченском проливе моряках.
Обновлено в 16:40
Происшествия
Восемь человек пострадали при падении рекламного щита в Екатеринбурге
По меньшей мере восемь человек пострадали при падении рекламного щита на людей в Екатеринбурге.
Обновлено в 14:35
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Общество
Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Игры
Авторы Rebel Galaxy Outlaw записали три часа игрового процесса
Обновлено в 15:09
Общество
Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности
Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.
Обновлено в 14:16
Политика
Суд Киева потребовал импичмента Порошенко
Коллегия Окружного административного суда Киева призвала инициировать процедуру импичмента действующего президента Украины Петра Порошенко, а также возбудить против него уголовное дело в связи с оказываемым им давлением на судебную систему.
Обновлено в 09:58
Космос
На Марсе впервые зафиксировали землетрясение
Французский сейсмометр SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure) впервые в истории зафиксировал землетрясение на Марсе, говорится в сообщении космического агентства Франции CNES.
Обновлено в 16:26
Общество
Мизулина попросила юристов изучить публикацию СМИ ее слов о свободе
Сенатор Елена Мизулина поручила юристам изучить публикацию в СМИ вырванной из контекста цитаты о необходимости разумных ограничений в жизни общества.
Обновлено в 15:08
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Транспорт
Для водителей с детьми могут снизить допустимую скорость
Глава ГИБДД Михаил Черников выступил с инициативой снизить для всех водителей, которые перевозят в своих автомобилях детей, предельно допустимую скорость.
Обновлено в 10:03
Наука
Математики доказали «превосходство» числа 73 над остальными числами
Доказываем гипотезу В феврале этого года гипотеза Шелдона, наконец, была строго доказана: математики Крис Спайсер и Карл Померанс (Carl Pomerance) показали, что не существует чисел, которые одновременно обладают свойствами «зеркальности» и «произведения», кроме 73.
Обновлено вчера в 10:04
Хоккей
Российские хоккеисты уступили шведам на юниорском чемпионате мира
В Швеции продолжается чемпионат мира по хоккею среди юниоров. Сборная России завершила групповой этап встречей со шведскими сверстниками.
Обновлено в 15:58
Происшествия
В Москве подтопило Лефортовский тоннель
В Лефортовский тоннель на востоке столицы стала поступать вода, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных городских службах.
Обновлено в 08:56
Политика
Максакова отвергла версию Киева об организаторе убийства Вороненкова
Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец заявила, что версия о причастности Тюрина к убийству Вороненкова основана на «доказательствах, собранных следствием относительно исполнителей, организаторов и заказчика этого убийства», передает «Украинская правда».
Обновлено в 16:42
Экономика
Сбербанк нацелился на долю в Rambler Group
Переговоры Сбербанк и Rambler Group касаются приобретения группой банка существенного, но не контрольного пакета акций.
Обновлено 20 апреля в 22:25