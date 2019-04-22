Финансы

Официальный курс доллара на вторник снизился до 63,79 рубляПРАЙМ 22 апреля в 07:07

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 67,3568 рубля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Курс доллара на Мосбирже снизился до 63,79 рубля

ТАССвчера в 03:04

ЦБ РФ незначительно понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалт22 апреля в 08:07

Официальный курс евро на вторник снизился до 71,72 рубля

РИА Новости22 апреля в 07:11

Банк России понизил курс доллара и евро

News.ru22 апреля в 07:33

ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 апреля в размере 63,786 руб

Финмаркет22 апреля в 07:22

Официальные курсы доллара и евро снизились

Газета.Ru22 апреля в 03:21

Банк России на 23 апреля понизил курс евро к рублю более чем на 20 копеек до 71.7210 руб., курс доллара США - более чем на 17 копеек до 63.7860 руб

АК&М22 апреля в 08:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 17:17, Ашберн
Происшествия

СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских

Обновлено в 11:48
Происшествия

В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком

В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Политика

Жители Донбасса смогут получить российский паспорт без отказа от гражданства Украины

Жителям самопровозглашенных республик Донбасса не придется отказываться от украинского гражданства, чтобы получить российское.
Обновлено в 14:11
Политика

Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН из-за указа Путина

Запрос о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН направил постоянный представитель Украины при организации Владимир Ельченко 24 апреля из-за указа президента России Владимира Путина об упрощенном режиме выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено в 14:18
Игры

Дешёвая игровая консоль Nintendo Switch Lite выйдет в июне

Заменить обычную версию Switch должна была бы ещё одна новинка, но сейчас она фактически не находится в разработке.
Обновлено в 10:26
Политика

Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения

Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05
Музыка

Пугачева заявила, что была шокирована концертом Серебренникова

Звезда российской эстрады Алла Пугачева заявила, что была приятно шокирована концертом режиссера Кирилла Серебренникова с участием артистов «Гоголь-центре», который они подготовили к ее юбилею.
Обновлено в 16:48
Авто

Ford Motor инвестирует в Rivian 500 млн долларов

Как известно, в феврале компания получила от нескольких инвесторов солидную сумму — 700 млн долларов, значительную часть которой выделила компания Amazon.
Обновлено в 09:50
Культура

Sotheby’s показывает в Москве топ-лоты трех торгов

На выставке в Москве показывают также два произведения из состава вечерних торгов «Старые мастера», которые пройдут 3 июля в Лондоне.
Обновлено в 06:15
Наука

Найдены камни, которые превращают свет в электричество

Специалисты из Китая, Канады и США на камнях, находящихся в жарком и сухом климате удалось зафиксировать фотосинтез.
Обновлено в 16:05
Армия и оружие

Носитель «Посейдона» спущен на воду

Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:54
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт топлива в ряд стран

Экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и прибалтийские страны временно остановила Белоруссия, 23 апреля заявил журналистам заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб на семинаре-конференции «Экспорт в ЕС продукции концерна „Белнефтехим“».
Обновлено вчера в 05:33
Общество

Москвичам пообещали похолодание на Пасху

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в день светлого праздника Пасхи в Москве ожидается похолодание.
Обновлено в 06:48
Происшествия

В Краснодаре из-за пожара эвакуировали ТРЦ «Парк Европа»

Вечером 24 апреля в торгово-развлекательном центре «Парк Европа» на улице Красных Партизан произошел пожар.
Обновлено в 14:22
Экономика

Минпромторг заявил о планах ввести маркировку труб

Минпромторг предлагает для борьбы с контрафактными и фальсифицированными трубами ввести несколько мер контроля, в том числе сертификацию и маркировку, а также запретить вторичное использование подержанных труб.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали

Напомним, Росляков считается подозреваемым по делу о массовом убийстве в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 г. Он после убийства совершил суицид.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

Неизвестные в масках обстреляли во Франции кафе

Неизвестные люди в масках обстреляли кафе во французском городе Туркуэн, в департаменте Нор на севере страны.
Обновлено в 12:33
Энергетика

СМИ сообщили о скоплении в Белоруссии загрязненной нефти из России

Белорусская сторона предложила российской компании "Транснефть" механизм вытеснения загрязненной хлорорганическими соединениями российской нефти из магистрального нефтепровода "Дружба", при том что в резервуарах в Белоруссии скопилось уже более миллиона тонн "опасной некондиции", но ответа пока не получено, сообщил в среду белорусский государственный телеканал "Беларусь 1".
Обновлено в 15:26
Происшествия

В Москве грабители с топорами похитили у китайцев миллион рублей

Обновлено в 13:58
Футбол

Сергей Семак назвал победу над «Динамо» заслуженной

Обновлено в 16:51
Происшествия

Пропавший в Липецке 7-летний школьник нашелся

В Липецке благополучно закончились поиски 7-летнего мальчика, который пропал днем.
Обновлено в 12:54
Здоровье

ВОЗ предупредила об опасности гаджетов для детей до пяти лет

Обновлено в 11:43
Политика

Пранкеры Лексус и Вован поговорили с Макроном от имени Зеленского

Обновлено в 10:36
Происшествия

По делу Арашуковых арестовали генерала СК

Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.
Обновлено в 09:44
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби

Обновлено в 16:56
Хоккей

Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа

Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено в 15:42
Политика

Путин даст старт первой отгрузке СПГ с нового завода в Высоцке

Обновлено 22 апреля в 08:34
Политика

В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»

Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено в 07:24
Происшествия

На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки

Обновлено в 10:57
Политика

Ким Чен Ын прибывает с первым визитом в Россию

Обновлено вчера в 17:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное