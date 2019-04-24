Финансы

Банк России снизил на 23 апреля курс доллара до 63,79 рубляТАСС 22 апреля в 07:21

Банк России установил на 23 апреля официальный курс доллара на уровне 63,7860 рубля, что на 17,42 копейки ниже предыдущего показателя.
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ЦБ объявил о росте курса доллара

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ЦБ РФ установил курс евро с 25 апреля в размере 71,715 руб

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ТАСС07:43

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 25 апреля

Интерфакс07:47

Курсы валют ЦБ РФ на 23 апреля: 63,7906 руб/доллар США и 71,7453 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00
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