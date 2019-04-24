Финансы
Банк России снизил на 23 апреля курс доллара до 63,79 рубляТАСС 22 апреля в 07:21
Банк России установил на 23 апреля официальный курс доллара на уровне 63,7860 рубля, что на 17,42 копейки ниже предыдущего показателя.
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Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
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Политика
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Врач «Зенита» осмотрел Кокорина в СИЗО
К футболисту Александру Кокорину, который с октября 2018 года находится в СИЗО, допустили врача "Зенита".
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Баскетбол
Баскетболисты ЦСКА вышли вперед в серии с «Басконией»
ЦСКА провел третий матч серии плей-офф баскетбольной евролиги с испанской "Басконией".
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Шоу-бизнес
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Американский актёр Джони Депп планирует сыграть свадьбу с 20-летней девушкой из Петербурга Полиной Глен. Об этом сообщает издание DailyMail.
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Общество
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Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
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Армия и оружие
Минобороны: СМИ сняли постановку гибели семьи в Сирии
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Наука
Российская Арктика тает зимой и летом из-за «сезонной памяти»
Обновлено в 12:54
Происшествия
Несколько машин загорелись на северо-востоке Москвы
На площадке в районе дома 27а на Алтуфьевском шоссе в Москве загорелись несколько автомобилей, четыре бытовки и одноэтажное нежилое здание.
Обновлено в 18:18
Общество
Прорывное образование сахалинского «Кванториума», не снившееся в 90-е
Детские технопарки по поручению президента Владимира Путина создают по всей России примерно с 2016 года — сегодня они объединены в федеральную сеть, включающую 89 учреждений в 62 регионах.
Обновлено в 18:34
Политика
Путин прибыл в Читу на совещание по пожарам в Забайкалье
Президент России Владимир Путин прибыл в Читу, где проведет совещание в связи с ситуацией с природными пожарами в регионе.
Обновлено в 18:28
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Экономика
Кудрин предложил распределять часть доходов от НДС между регионами
Часть собираемого в России налога на добавленную стоимость можно было бы распределять между субъектами РФ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Сгоревший в Чёрном море танкер отбуксировали из российских вод
Два судна со сжиженным газом — Candy и Maestro — загорелись 21 января в нейтральных водах Чёрного моря.
Обновлено в 15:21
Экономика
Кипр не просил Россию о досрочном погашении кредита
Кипр не обращался к России по поводу досрочного погашения взятого им кредита, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 05:21
Хоккей
Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа
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Обновлено в 15:42
Футбол
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Обновлено в 15:55
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Теннис
Надаль проиграл на грунте третий сет подряд, но прошел Майера
Обновлено в 12:45
Кино
Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель
Обновлено в 16:57
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Происшествия
В Китае упавший с дерева гусь сбил мотоциклистку
Гусь упал с дерева и сбил мотоциклистку в Китае. Видеозапись происшествия опубликована на канале Newsflare на YouTube.
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Юлия Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»
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Обновлено в 08:00
Здоровье
Минздрав заявил о двукратном снижении потребления алкоголя в России
Потребление алкоголя в России за последние восемь лет сократилось с 18 до 9,3 литра на душу населения, сообщила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на итоговой коллегии министерства.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала первые кадры со съемок «Гардемаринов»
Вчера Светлана Дружинина начала съемки очередного эпизода «Гардемаринов» в Крыму.
Обновлено в 10:30
Космос
Boeing выловил Starliner из воды
Компания Boeing провела испытания, в ходе которых имитировалось спасение пилотируемого космического корабля Starliner из воды в сложных условиях.
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Здоровье
13 самых популярных вопросов родителей про антигистаминные препараты
Узнайте, в каких случаях назначают антигистаминные препараты, можно ли их пить для профилактики, бывает ли зависимость от них и другие важные о факты об этих лекарствах.
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