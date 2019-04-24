Банк России снизил на 23 апреля курс доллара до 63,79 рубляТАСС 22 апреля в 07:21

Банк России установил на 23 апреля официальный курс доллара на уровне 63,7860 рубля, что на 17,42 копейки ниже предыдущего показателя.

Банк России снизил на 23 апреля курс доллара до 63,79 рубля

Политика Симоньян: Путин подпишет указ о гражданстве РФ для беженцев с Донбасса Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР.

Гаджеты Razer выпустила обновлённые игровые ноутбуки Razer Blade Компания Razer обновила свою серию ноутбуков Razer Blade 15, Это второе обновление за последние шесть месяцев.

Футбол Врач «Зенита» осмотрел Кокорина в СИЗО К футболисту Александру Кокорину, который с октября 2018 года находится в СИЗО, допустили врача "Зенита".

Баскетбол Баскетболисты ЦСКА вышли вперед в серии с «Басконией» ЦСКА провел третий матч серии плей-офф баскетбольной евролиги с испанской "Басконией".

Шоу-бизнес Джони Депп решил жениться на 20-летней петербурженке Американский актёр Джони Депп планирует сыграть свадьбу с 20-летней девушкой из Петербурга Полиной Глен. Об этом сообщает издание DailyMail.

Общество Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.

Армия и оружие Минобороны: СМИ сняли постановку гибели семьи в Сирии Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Виктор Купчишин заявил, что иностранные журналисты якобы сняли постановочную химатаку на сирийскую семью, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Несколько машин загорелись на северо-востоке Москвы На площадке в районе дома 27а на Алтуфьевском шоссе в Москве загорелись несколько автомобилей, четыре бытовки и одноэтажное нежилое здание.

Общество Прорывное образование сахалинского «Кванториума», не снившееся в 90-е Детские технопарки по поручению президента Владимира Путина создают по всей России примерно с 2016 года — сегодня они объединены в федеральную сеть, включающую 89 учреждений в 62 регионах.

Политика Путин прибыл в Читу на совещание по пожарам в Забайкалье Президент России Владимир Путин прибыл в Читу, где проведет совещание в связи с ситуацией с природными пожарами в регионе.

Авто Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.

Экономика Кудрин предложил распределять часть доходов от НДС между регионами Часть собираемого в России налога на добавленную стоимость можно было бы распределять между субъектами РФ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Происшествия Сгоревший в Чёрном море танкер отбуксировали из российских вод Два судна со сжиженным газом — Candy и Maestro — загорелись 21 января в нейтральных водах Чёрного моря.

Экономика Кипр не просил Россию о досрочном погашении кредита Кипр не обращался к России по поводу досрочного погашения взятого им кредита, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

Хоккей Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).

Футбол Зенит — Динамо 2:0 «Зенит» на своем поле обыграл «Динамо» со счетом 2:0 в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.

Общество Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.

Происшествия В Китае упавший с дерева гусь сбил мотоциклистку Гусь упал с дерева и сбил мотоциклистку в Китае. Видеозапись происшествия опубликована на канале Newsflare на YouTube.

Здоровье Минздрав заявил о двукратном снижении потребления алкоголя в России Потребление алкоголя в России за последние восемь лет сократилось с 18 до 9,3 литра на душу населения, сообщила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на итоговой коллегии министерства.

Космос Boeing выловил Starliner из воды Компания Boeing провела испытания, в ходе которых имитировалось спасение пилотируемого космического корабля Starliner из воды в сложных условиях.