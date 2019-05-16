Финансы

Банк России снизил курсы доллара и евро на 17 маяЭкономика сегодня 16 мая в 08:39

Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 17 мая. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора. Курс доллара снизился на 29 копеек, до 64,5598 рубля.
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Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню

Profinance.ruвчера в 08:32

Банк России на 18 мая понизил курс евро к рублю почти на 12 копеек до 72.2464 руб., курс доллара США повысил более чем на 7 копеек до 64.6327 руб

АК&Мвчера в 06:01

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 18–20 мая

Экономика сегоднявчера в 07:14

Курсы валют ЦБ РФ на 17 мая: 64,6327 руб/доллар США и 72,2464 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00

Официальный курс доллара США вырос на 7 коп., евро снизился — на 11 коп

Urbc.Ruвчера в 05:44

ЦБ РФ установил курс евро с 18 мая в размере 72,2464 руб

Финмаркетвчера в 06:19

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 72,25 рубля

РИА Новостивчера в 05:52
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Происшествия

У бывших сотрудников ФСБ изъяли 12 млрд рублей

Черкалин, Фролов и Васильев – бывшие сотрудники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, они были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам после задержания в апреле.
Обновлено вчера в 08:51
Политика

Белоруссия приостановила транзит нефти на Украину и в Польшу

Концерн «Белнефтехим» приостановил транзитные прокачки российской нефти в направлении Украины, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:34
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Реал» и вышел в финал Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА победили мадридский "Реал" в полуфинале Евролиги и пробились в финал турнира.
Обновлено вчера в 18:43
Политика

Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»

Бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе встречи с литовской делегацией заявил, что причиной всех проблем страны является ее история, "написанная в Москве".
Обновлено вчера в 20:22
Футбол

Аллегри: уверен, меня в «Ювентусе» заменит отличный тренер

Главный тренер туринского футбольного клуба «Ювентус» Массимилиано Аллегри уверен, что его преемник на данном посту будет отличным тренером.
Обновлено в 00:28
Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску

Обновлено вчера в 15:52
Общество

В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног

В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено 16 мая в 09:47
Происшествия

Учительница Рамзана Кадырова погибла в ДТП

В Краснодарском крае произошло ДТП, в котором погибла экс-депутат Чеченской республики, бывшая учительница Ахмата и Рамзана Кадыровых Вера Дерябина.
Обновлено вчера в 18:23
Авто

Ford объявил скидку 20% при покупке кроссовера Ford Kuga в кредит

Обновлено вчера в 13:47
Происшествия

Юлия Скрипаль намерена выступить с заявлением, пишут СМИ

Родственница пострадавшей от "Новичка" в Солсбери Юлии Скрипаль Виктория рассказала, что Юлия может сделать заявление "в ближайшее время".
Обновлено вчера в 23:31
Кино

Финал «Игры престолов» потребовали переснять

На портале change.org появилась петиция с требованием переснять восьмой, финальный сезон сериала.
Обновлено 16 мая в 07:31
Происшествия

Водитель маршрутки атаковал столб на перекрестке в Кемерове

В Ленинском районе Кемерова водитель маршрутки намеренно снес столб. По предположению очевидцев мужчина находился в неадекватном состоянии.
Обновлено вчера в 07:53
Политика

Порошенко уволил экс-генсека НАТО Расмуссена с поста своего советника

Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено вчера в 21:22
Политика

Трамп согласился с необходимостью расследовать связи Байдена с Китаем

Журналист Стив Хилтон спросил у Трампа, нужно ли расследование из-за того, что «власти Китая вкладывают миллиарды долларов в бизнес семьи Байдена».
Обновлено вчера в 23:48
Общество

Эксперт Group-IB объяснил, как «покупались» голоса в шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 10:34
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Авто

Вседорожную Lada Granta Cross везут дилерам

Компания АвтоВАЗ начала отгружать дилерам вседорожные версии универсалов Lada Granta с приставкой Cross.
Обновлено вчера в 05:39
Политика

ВЦИОМ задал 41 вопрос жителям Екатеринбурга о строительстве храма

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проводит исследование в Екатеринбурге по поводу строительства храма святой Екатерины.
Обновлено вчера в 09:30
Здоровье

В «Магните» на Советской полиция изъяла образцы детского питания

Просроченное детское питание намерены отправить на экспертизу.
Обновлено в 01:06
Экономика

Эксперт рассказал, как не разориться в отпуске

Эксперт проекта по повышению уровня финансовой грамотности Минфина России, заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров рассказал РИА Новости, что рассчитывать стоимость отпуска лучше с помощью специальной формулы.
Обновлено в 00:53
Происшествия

На Камчатке при восхождении на вулкан погиб японский альпинист

В Усть-Камчатском районе Камчатского края японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень.
Обновлено вчера в 23:21
Единоборства

Атлетическая комиссия Невады повторно рассмотрит дела Абубакара Нурмагомедова и Тухугова

Атлетическая комиссия Невады (NSAC) повторно рассмотрит дела секундантов Хабиба Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова по поводу их участия в драке после UFC 229 в прошлом октябре.
Обновлено вчера в 16:57
Политика

Парламент Канады не признал депортацию крымских татар геноцидом

Парламент Канады не смог проголосовать за резолюцию о признании депортации крымских татар актом геноцида, передает "Укринформ" 17 мая В мае 1944 года по решению Государственного комитета обороны за подписью его председателя Иосифа Сталина было проведено насильственное выселение крымских татар из Крыма в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана.
Обновлено вчера в 03:09
Армия и оружие

Путин заявил о важности лазерного оружия в XXI веке

"Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - сказал президент РФ.
Обновлено вчера в 07:52
Экономика

Forbes назвал компании с самыми высокими зарплатами топ-менеджеров

По итогам года компания в общей сложности выплатила своим управленцам 6,8 млрд рублей. Об этом говорится в рейтинге журнала Forbes.
Обновлено вчера в 05:25
Общество

Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт

Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено вчера в 07:07
Происшествия

Росавиация назвала роковые ошибки пилотов SSJ 100

Росавиация представила документ, где назвала, какие ошибки допустили пилоты самолёта Sukhoi Superjet 100 – они и стали причиной катастрофы в Шереметьево, пишут РИА Новости.
Обновлено вчера в 10:08
Политика

У России прорезается право голоса в ПАСЕ

Комитет министров выступил с примирительным заявлением Россия в пятницу стала на шаг ближе к восстановлению своих прав в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которых она была лишена в 2014 году из-за событий в Крыму.
Обновлено вчера в 13:48
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено вчера в 14:07
Транспорт

Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов

Один из крупнейших чартерных перевозчиков России Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов.
Обновлено вчера в 12:00
Как работают Яндекс.Новости?
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