Банк России снизил курсы доллара и евро на 17 маяЭкономика сегодня 16 мая в 08:39

Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 17 мая. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора. Курс доллара снизился на 29 копеек, до 64,5598 рубля.

Банк России снизил курсы доллара и евро на 17 мая

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