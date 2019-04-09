Банк России снизил курсы доллара и евро на 11 апреляЭкономика сегодня 06:13

Банк России снизил официальные курсы доллара и евро на 11 апреля. Сведения о новой стоимости валют опубликованы на сайте регулятора. Курс доллара упал на 3,93 копейки, до 64,7373 рубля.

Банк России снизил курсы доллара и евро на 11 апреля

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