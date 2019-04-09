Финансы
Банк России снизил курсы доллара и евро на 11 апреляЭкономика сегодня 06:13
Банк России снизил официальные курсы доллара и евро на 11 апреля. Сведения о новой стоимости валют опубликованы на сайте регулятора. Курс доллара упал на 3,93 копейки, до 64,7373 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 13:56, Ашберн
Транспорт
ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз
В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Общество
Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Источник сообщил о задержании главы представительства ДНР во Франции
Представительство ДНР торжественно открылось в городе Марселе на юге страны 25 сентября 2017 года.
Обновлено в 12:07
Футбол
Фанаты «Аякса» мешали игрокам «Ювентуса» выспаться
Стоит отметить, что подобный трюк поклонники "Аякса" использовали и перед матчем против "Реала" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 12:11
Наука
Заполненный слитками 3600-летний корабль нашли в Турции
«Найдено судно, на котором перевозились самые ранние промышленные изделия в мире», — пояснил чиновник.
Обновлено в 10:29
Футбол
«Ленинград» даст концерт на стадионе «Спартака»
14 июня музыкальный коллектив даст концерт на «Открытие Арене», сообщает пресс-служба «Спартака».
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка
В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.
Обновлено в 07:01
Финансы
Индекс Московской биржи сегодня вновь обновил исторический максимум
По мнению аналитиков, на рост индекса влияют цены на нефть, которые находятся сейчас на максимальной отметке с ноября прошлого года, кроме того, сами участники рынка говорят, что положительно смотрят на действия крупнейших финансовых регуляторов европейского Центробанка и Федеральной резервной системы США.
Обновлено в 10:03
Политика
В США заявили о необходимости участвовать в договоре СНВ-3 с Россией
США должны участвовать в договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) со своими противниками, включая Россию, заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен на полях симпозиума по космосу в Колорадо-Спрингс.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия
Суд отправил «очкарика» из Екатеринбурга в колонию на 22 дня
Суд назначил Владиславу Рябухину из Березовского, которого обвиняли в уклонении от исправительных работ, отбыть 22 дня в колонии-поселении, Ура.ру.
Обновлено в 12:08
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Единоборства
Нурмагомедов нашел себе соперников
Обновлено в 10:53
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
Обновлено в 12:36
Общество
Россияне перечислили геймерам 11,6 млрд рублей в 2018 году
Геймеры получили в 2018 году 11,6 млрд руб. от россиян, которые перечисляли деньги за игровые артефакты и пожертвования за онлайн-трансляции прохождения игр, говорится в исследовании «Яндекс.Кассы» и компании Data Insight, на которое ссылается РБК.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.
Обновлено в 08:57
Футбол
Боярский: лучше сбрить усы, чем болеть за «Спартак»
Известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал о своём отношении к московскому «Спартаку».
Обновлено в 09:08
Здоровье
В Туле открылся гепатологический центр
В Туле открылся областной гепатологический центр. Учреждение создано на базе областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД.
Обновлено в 08:01
Политика
СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель
Обновлено в 13:08
Общество
Совфед одобрил закон о запрете хостелов
Совет Федерации одобрил закон о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов.
Обновлено в 06:19
Авто
Названы самые популярные на рынке России новые иномарки
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» опубликовали рейтинг ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России за 1 квартал 2019 года.
Обновлено в 08:37
Политика
Правительство Украины одобрило увольнение одесского губернатора
Кабмин одобрил проект указа президента Украины об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации.
Обновлено в 07:04
Политика
Россия запретила ввоз яблок и груш из Белоруссии
Обновлено в 09:08
Футбол
СМИ назвали самых дорогих молодых российских футболистов
Самыми дорогими игроками сборной стали два футболиста ЦСКА — нападающий Федор Чалов, стоимость которого оценивается в €10 млн, и полузащитник Иван Обляков (€5 млн).
Обновлено в 13:19
Экономика
Силуанов предложил в ближайшие годы не вводить надзор за самозанятыми
Вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил не распространять в ближайшие годы систему контроля и надзора на самозанятых, передает РБК.
Обновлено в 09:55
Космос
Trace Gas Orbiter не заметил марсианский метан
Обновлено в 13:36
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Экономика
Группа «Черкизово» отказалась от SPO
Крупнейший в стране производитель мяса птицы и готовой мясной продукции – группа «Черкизово» отказалась от размещения акций на Московской бирже, сообщили «Ведомостям» три человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес
Принц Уильям подаст в суд на издание, обвинившее его в измене
Принц Уильям отрицает свои измены жене и, таким образом, решительно настроен на законные разбирательства с изданием за клевету.
Обновлено в 12:36