Финансы

Банк России снизил курсы доллара и евро на 11 апреляЭкономика сегодня 06:13

Банк России снизил официальные курсы доллара и евро на 11 апреля. Сведения о новой стоимости валют опубликованы на сайте регулятора. Курс доллара упал на 3,93 копейки, до 64,7373 рубля.
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Банк России снизил курсы доллара и евро на 11 апреля

Экономика сегодня06:13

Курс доллара снизился до 64,9 рубля

ТАСС03:10

Курс евро по отношению к доллару США в 10:00 MSK 10 апреля повысился на 0.08%

АК&М03:05

Евро и доллар удивят: курс валют в Молдове на среду

Sputnik Молдовавчера в 14:40
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Обновлено вчера в 16:02
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Суд назначил Владиславу Рябухину из Березовского, которого обвиняли в уклонении от исправительных работ, отбыть 22 дня в колонии-поселении, Ура.ру.
Обновлено в 12:08
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Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
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Обновлено в 03:38
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