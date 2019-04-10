Финансы

Банк России снизил курсы доллара и евро на 11 апреляЭкономика сегодня 06:13

Банк России снизил официальные курсы доллара и евро на 11 апреля. Сведения о новой стоимости валют опубликованы на сайте регулятора. Курс доллара упал на 3,93 копейки, до 64,7373 рубля.
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Банк России снизил курсы доллара и евро на 11 апреля

Экономика сегодня06:13

Курс доллара снизился до 64,9 рубля

ТАСС03:10

Курс евро по отношению к доллару США в 10:00 MSK 10 апреля повысился на 0.08%

АК&М03:05
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 16:58, Ашберн
Политика

Помпео: США не смогли остановить «Северный поток — 2»

Государственный секретарь США Майк Помпео констатировал, что Вашингтону не удалось убедить Европейский союз отказаться от строительства «Северного потока — 2». Об этом Помпео сказал сегодня, 10 апреля, выступая в комитете сенате Конгресса США по иностранным делам.
Обновлено в 13:01
Авто

Автомобили Aurus пообещали сделать дешевле

Автомобили Aurus, которые разрабатывались в рамках проекта «Кортеж», со временем будут дешеветь.
Обновлено в 04:03
Политика

ООН отказала оппозиции Венесуэлы в аккредитации

Секретариат Организации Объединенных Наций отказал в аккредитации представителям венесуэльской оппозиции.
Обновлено в 16:18
Происшествия

В Ингушетии полицейские застрелили напавшего на людей медведя

Сотрудники полиции в Ингушетии застрелили медведя, который сбежал из вольера в городском парке и напал на двух местных жителей, сообщает региональное МВД.
Обновлено в 15:07
Наука

Носимое устройство определяет и захватывает раковые клетки из крови

Обновлено в 13:58
Здоровье

В Подмосковье предложили ввести персонифицированную закупку лекарств

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова предложила ввести персонифицированную закупку льготных лекарств.
Обновлено в 08:32
Общество

Мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель скончалась в возрасте 90 лет

Мать канцлера ФРГ Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет в начале апреля текущего года.
Обновлено в 15:34
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Авто

Subaru тизером анонсировала новый Subaru Outback

Премьера нового поколения Subaru Outback состоится 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 13:01
Футбол

«Ювентус» сыграл вничью с «Аяксом» в первом матче четвертьфинала ЛЧ

Футболисты амстердамского "Аякса" сыграли вничью с туринским "Ювентусом" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:53
Единоборства

Грузия завоевала первые медали на чемпионате Европы по вольной борьбе

Грузинские борцы вольного стиля Ника Кенчадзе и Элизбар Одикадзе завоевали бронзовые медали на чемпионате Европы, который в эти дни проходит в Бухаресте (Румыния).
Обновлено в 06:09
Спорт

Бутырская призвала Загитову не завершать карьеру

Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров заявил, что россиянке Алине Загитовой стоит завершить карьеру.
Обновлено в 13:01
Экономика

Переход на низкооплачиваемую работу грозит миллионам россиян

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) провели исследование и выяснили, что примерно трем миллионам россиян грозит переход на низкооплачиваемую работу.
Обновлено в 02:34
Путешествия

Федор Конюхов попал в новый шторм и гребет голодным

Обновлено в 16:44
Авто

Хот-хэтчу Ford Fiesta ST добавили продвинутую трековую подвеску

Хот-хэтч Ford Fiesta ST третьего поколения получил версию Performance.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Суд отправил «очкарика» из Екатеринбурга в колонию на 22 дня

Суд назначил Владиславу Рябухину из Березовского, которого обвиняли в уклонении от исправительных работ, отбыть 22 дня в колонии-поселении, Ура.ру.
Обновлено в 12:08
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес

«Не заигрывай с ним»: Пресняков приревновал Подольскую к коллеге

Обновлено в 14:23
Наука

Яндекс вручил премию за вклад в развитие компьютерных наук

Яндекс назвал лауреатов научной премии имени Ильи Сегаловича, присуждаемой за вклад в исследования в области машинного обучения, информационного поиска и анализа данных, компьютерного зрения, а также обработки естественного языка и машинного перевода.
Обновлено в 14:59
Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой

Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Обновлено в 09:22
Политика

Аваков выступил против решения Порошенко

Обновлено в 09:45
Политика

Госдуме предложат ввести штрафы за неуважение власти к народу

Лев Шлосберг разработал законопроект, согласно которому представителей власти будут штрафовать за неуважение к народу на сумму до 1 млн рублей.
Обновлено в 09:02
Футбол

Каррера об увольнении из «Спартака»: Возможно, решение было поспешным

Обновлено в 07:02
Экономика

Меньше, чем ожидалось: Правительство США отчиталось о дефиците бюджета

Правительство США отчиталось о дефиците федерального бюджета в марте 2019 года, 10 апреля передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 16:23
Футбол

Манчестер Юнайтед — Барселона 0:1

Обновлено в 14:01
Авто

Электроседан Infiniti раскрыли до премьеры

В Сети опубликовали фотографии концептуального седана Infiniti Qs Inspiration, мировая премьера которого состоится на автосалоне в Шанхае 16 апреля.
Обновлено в 10:04
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие

Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Авто

Названы самые популярные новые иномарки в России в 2019 году

Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.
Обновлено в 08:53
Политика

Депутат Алимова отреагировала на просьбу Володина не использовать мат

Ранее 10 апреля Володин сделал замечание Алимовой за мат в социальных сетях и посоветовал ей «работать над собой».
Обновлено в 10:14
Как работают Яндекс.Новости?
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