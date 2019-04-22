Финансы
Банк России снизил курсы доллара и евроREGNUM 21:27
Курсы доллара и евро на 23 апреля снижены Банком России. Так, курс доллара снижен на 17,42 коп. и составил 63,7860 руб.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 22:44, Ашберн
Политика
Усик язвительно прокомментировал итоги выборов на Украине
Обновлено в 13:34
Политика
США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана
В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено в 08:44
Политика
Сторонники Порошенко резко изменили риторику после победы Зеленского
Сторонники Петра Порошенко резко поменяли тон высказываний после победы на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:36
Игры
Bluehole Studio разъяснили политику банов в PUBG на консолях
Конкретно, сколько и за что Команда по работе с консолями Bluehole Studio, разработчиков королевской битвы Playerunknown’s Battlegrounds, подробно разъяснила свою политику относительно учетных записей в случае некорректного поведения на Xbox и PS4.
Обновлено в 10:18
Хоккей
Овечкин вышел на 50-е место по очкам в плей-офф НХЛ
В матче Александр набрал 125-е очко за карьеру в плей-офф, что позволило ему выйти на 50-е место в истории лиги по данному показателю.
Обновлено в 21:49
Путешествия
Россияне выбирают Петербург для отдыха в майские праздники
По данным опроса, россияне планируют путешествия на майские праздника на 2,5 — 4 дня.
Обновлено в 06:12
Политика
Два самолета прибыли во Владивосток из КНДР перед визитом Ким Чен Ына
В Приморье ожидают визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на представителя аэропорта.
Обновлено в 22:26
Происшествия
В Москве обнаружено тело чемпионки России по тайскому боксу
В Москве погибла 26-летняя победительница чемпионата России и Кубка России по тайскому боксу Кристина Мялина.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева. Показания девушки, с которой начался конфликт
Как неоднократно говорилось ранее, конфликт между футболистами и избитым водителем Виталием Соловчуком начался после того, как Поздняковене подсела к нему в машину, после чего он в беседе с ней назвал игроков петухами.
Обновлено в 09:50
Экономика
Производство крафтового пива могут ограничить в России
Россияне рискуют остаться без крафтового пива, а также без иностранных и отечественных брендов «пенного», изготовленного не по ГОСТам.
Обновлено в 18:12
Интернет
Британские ученые назвали самые «слабые» пароли
Британский Национальный центр кибербезопасности подготовил список наименее надежных паролей, используемых для защиты интернет-аккаунтов.
Обновлено в 21:12
Политика
МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении Курил
Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» отказалось от использования формулировки, подразумевающей возвращение «северных территорий» Курильских островов.
Обновлено в 20:43
Здоровье
Восьмилетнему Косте Баженову требуется 1,3 миллиона рублей на лекарство
Ребёнка спасет лекарство стоимостью 1 307 600 рублей. В семье Баженовых трое детей, такую сумму родителям Кости не собрать.
Обновлено в 08:10
Политика
Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено в 15:18
Политика
Путин не смотрел дебаты Зеленского и Порошенко
Президент РФ Владимир Путин в минувшую пятницу, 19 апреля, не смотрел в прямом эфире дебаты кандидатов на пост президента Украины - Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:12
Гаджеты
Эксперт объяснил, почему не стоит заряжать смартфон до 100%
Руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрий Рябинин объяснил, что зарядка мобильного телефона до 100% сокращает срок службы аккумулятора, также как и полная разрядка устройства.
Обновлено в 20:57
Происшествия
На юге Приморья произошло землетрясение магнитудой 4,6
Обновлено в 00:00
Общество
Шесть процентов россиян испытывают чувство вины, уходя в отпуск
Чувство вины перед начальством или коллегами во время ухода в заслуженный отпуск испытывают 6% россиян, следует из исследования сервиса по поиску работы SuperJob.
Обновлено в 22:20
Политика
Обозреватель Haaretz: Порошенко сгубила водка
Обозреватель израильской газеты Haaretz Аншель Пфеффер считает, что политическую карьеру Петра Порошенко сгубила русская водка.
Обновлено в 21:36
Армия и оружие
Минобороны: В Алеппо состоялся обмен пленными в формате 9 на 9
По данным военного ведомства, в понедельник 22 апреля в районе населенного пункта Эль-Тадеф (провинция Алеппо) произошел обмен девяти сирийских граждан, насильно удерживаемых представителями вооруженной оппозиции, на девять членов незаконных вооруженных формирований.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес
Госпитализирована певица Любовь Успенская
Российская и советская певица Любовь Успенская была экстренно госпитализирована в Москве, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на ТАСС.
Обновлено в 03:04
Политика
Спецслужбы Индии и США предупреждали Шри-Ланку о возможных терактах
Спецслужбы Соединенных Штатов и Индии предупреждали власти Шри-Ланки об опасности терактов, передает телеканал CNN со ссылкой на министра экономических реформ Шри-Ланки Харшу де Сильву.
Обновлено в 21:05
Происшествия
Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников
Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о весенних заморозках
Синоптики предупредили жителей некоторых регионов России о ночных заморозках.
Обновлено в 04:02
Авто
ЗАЗ продает уникальный спорткар за 240 тысяч рублей
Правда предлагают машину в полуразобранном состоянии и даже без мотора.
Обновлено в 13:54
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Обновлено 20 апреля в 03:34
Футбол
Александр Григорян стал главным тренером ФК «Тамбов»
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек» Григорьев-Апполонов решил разъехаться с женой
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов заявил, что намерен разъехаться с Марией.
Обновлено в 17:58