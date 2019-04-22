Финансы

Банк России снизил курсы доллара и евроREGNUM 21:27

Курсы доллара и евро на 23 апреля снижены Банком России. Так, курс доллара снижен на 17,42 коп. и составил 63,7860 руб.
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ЦБ РФ понизил курсы валют на 23 апреля

Телеканал 360°10:57

Банк России на 23 апреля понизил курс евро к рублю более чем на 20 копеек до 71.7210 руб., курс доллара США - более чем на 17 копеек до 63.7860 руб

АК&М08:06

Официальный курс евро на вторник снизился до 71,72 рубля

РИА Новости07:11

ЦБ РФ установил курс евро с 23 апреля в размере 71,721 руб

Финмаркет07:22

Официальные курсы доллара и евро снизились

Газета.Ru03:21

Банк России снизил на 23 апреля курс доллара до 63,79 рубля

ТАСС07:21

Официальные курсы ЦБ России на 20–22.04.19

Коммерсантъвчера в 17:53
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