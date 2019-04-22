Центробанк понизил курсы доллара и евро на 23 апреляЭкономика сегодня вчера в 07:23

Центробанк понизил курсы доллара и евро на вторник 23 апреля. Соответствующую информацию приводят на сайте регулятора. Американская валюта подешевела на 17,42 копейки.

Центробанк понизил курсы доллара и евро на 23 апреля

Происшествия Сочинские полицейские избили журналиста Заведено уголовное дело Краснодар, 23 апреля. В прокуратуру подано заявление от журналиста издания «Росдержава» на сочинских полицейских.

Общество ФНС разъяснила правила налогообложения теплиц Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.

Экономика Счётная палата выявила в 2018 году нарушения почти на 773 млрд рублей Счётная палата России опубликовала отчёт, в котором говорится, что ведомство выявило в прошлом году нарушения почти на 773 млрд рублей.

Политика Немецкий министр отметил роль России в «защите мировых благ» Министр экономического сотрудничества и развития Германии Герхард Мюллер рассказал о важной роли России в обеспечении продовольственной безопасности и «защите мировых благ».

Политика Коломойский рассказал о возвращении на Украину Как заявил Коломойски изданию "Левый берег", он обязательно вернется на родину, но не раньше, чем объявят официальные результаты выборов Второй тур выборов президента прошел на Украине в минувшее воскресенье.

Хоккей Овечкин прокомментировал спорный момент с незасчитанной шайбой В шестом поединке серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" в родных стенах взяла верх над "Вашингтоном Кэпиталз" (5:2), передает "Советский спорт".

Происшествия В центре Красноярска грузовик с мороженым врезался в автобус Грузовик с мороженым столкнулся с маршрутным автобусом с пассажирами в центре Красноярска, сообщили РИА Новости в городском управлении ГИБДД.

Экономика Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.

Политика Познер раскритиковал критиков демократии на Украине Телеведущий Владимир Познер раскритиковал критиков, полагающих, что на Украине не может быть демократии.

Политика Депутат Госдумы предложил обменять украинских моряков на Порошенко Депутат Государственной думы Михаил Шеремет предложил обменять украинских моряков, задержанных в России после инцидента в Керченском проливе, на уходящего с поста президента Украины Петра Порошенко.

Авто Audi снижает темпы сборки нового электрокара e-tron Компания Audi существенно сократила планы по объему выпуска электрического кроссовера e-tron на своем предприятии в Бельгии в связи с нехваткой комплектов аккумуляторов, которые поставляет фирма LG из Венгрии.

Происшествия Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.

Общество Правительство предлагает обложить село налогами Премьер министр Дмитрий Медведев поручил к 15 мая предложить механизм легализации работы личных подсобных хозяйств.

Политика Haaretz: Порошенко «сгубило» отсутствие российской водки Действующий президент Украины Петр Порошенко потерпел поражение на выборах главы государства отчасти из-за того, что в страну был запрещен ввоз "любимой украинцами" российской водки.

Политика В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.

Экономика Недвижимость Тельмана Исмаилова пришла в движение Следует отметить, что основной кредитор господина Исмаилова, БМ-банк, предоставивший в 2012–2014 годах ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V так и не погашенные кредиты на сумму более $230 млн под его личные поручительства, сейчас пытается обратить взыскания и на иностранные активы экс-хозяина Черкизовского рынка.

Авто Выпущена облегченная версия вездехода «Бурлак» Назначением машины является перемещение небольшого количества людей и одной тонны груза.

Кино Первый трейлер фильма «Герой» с Александром Петровым появился в Сети Кинокомпания Central Partnership опубликовала на просторах видеохостинга YouTube трейлер фильма «Герой», главного героя в котором сыграл российский актер Александр Петров.

Общество Москвичам пообещали аномально теплую погоду до конца недели Аномально тёплая для апреля погода ожидает жителей Москвы до конца рабочей недели, сообщила «РИА Новости» во вторник, 23 апреля, специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.