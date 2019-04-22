Финансы
Центробанк понизил курсы доллара и евро на 23 апреляЭкономика сегодня вчера в 07:23
Центробанк понизил курсы доллара и евро на вторник 23 апреля. Соответствующую информацию приводят на сайте регулятора. Американская валюта подешевела на 17,42 копейки.
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Армия и оружие
Эксперты признали военный флот Китая третьим в мире
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
Сочинские полицейские избили журналиста
Заведено уголовное дело Краснодар, 23 апреля. В прокуратуру подано заявление от журналиста издания «Росдержава» на сочинских полицейских.
Обновлено вчера в 22:20
Общество
ФНС разъяснила правила налогообложения теплиц
Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.
Обновлено вчера в 16:37
Экономика
Счётная палата выявила в 2018 году нарушения почти на 773 млрд рублей
Счётная палата России опубликовала отчёт, в котором говорится, что ведомство выявило в прошлом году нарушения почти на 773 млрд рублей.
Обновлено в 01:30
Здоровье
Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени
Обновлено вчера в 08:07
Политика
Немецкий министр отметил роль России в «защите мировых благ»
Министр экономического сотрудничества и развития Германии Герхард Мюллер рассказал о важной роли России в обеспечении продовольственной безопасности и «защите мировых благ».
Обновлено вчера в 22:09
Политика
Коломойский рассказал о возвращении на Украину
Как заявил Коломойски изданию "Левый берег", он обязательно вернется на родину, но не раньше, чем объявят официальные результаты выборов Второй тур выборов президента прошел на Украине в минувшее воскресенье.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке выросло до 310 человек
В результате терактов на Шри-Ланке в воскресенье погибли, по последним данным, 310 человек.
Обновлено в 00:17
Политика
МИД Японии отказался от фразы о возвращении Курил и объяснился
Впоследствии глава японского внешнеполитического ведомства был вынужден объясниться.
Обновлено в 01:28
Хоккей
Овечкин прокомментировал спорный момент с незасчитанной шайбой
В шестом поединке серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" в родных стенах взяла верх над "Вашингтоном Кэпиталз" (5:2), передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:47
Происшествия
В центре Красноярска грузовик с мороженым врезался в автобус
Грузовик с мороженым столкнулся с маршрутным автобусом с пассажирами в центре Красноярска, сообщили РИА Новости в городском управлении ГИБДД.
Обновлено в 01:21
Экономика
Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу
Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Политика
Познер раскритиковал критиков демократии на Украине
Телеведущий Владимир Познер раскритиковал критиков, полагающих, что на Украине не может быть демократии.
Обновлено в 00:44
Политика
Депутат Госдумы предложил обменять украинских моряков на Порошенко
Депутат Государственной думы Михаил Шеремет предложил обменять украинских моряков, задержанных в России после инцидента в Керченском проливе, на уходящего с поста президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 01:03
Авто
Audi снижает темпы сборки нового электрокара e-tron
Компания Audi существенно сократила планы по объему выпуска электрического кроссовера e-tron на своем предприятии в Бельгии в связи с нехваткой комплектов аккумуляторов, которые поставляет фирма LG из Венгрии.
Обновлено в 00:42
Политика
Названы дата и место встречи Путина с Ким Чен Ыном
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия
Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн
В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено вчера в 15:46
Общество
Правительство предлагает обложить село налогами
Премьер министр Дмитрий Медведев поручил к 15 мая предложить механизм легализации работы личных подсобных хозяйств.
Обновлено вчера в 06:36
Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Обновлено 21 апреля в 17:56
Политика
Haaretz: Порошенко «сгубило» отсутствие российской водки
Действующий президент Украины Петр Порошенко потерпел поражение на выборах главы государства отчасти из-за того, что в страну был запрещен ввоз "любимой украинцами" российской водки.
Обновлено вчера в 21:28
Армия и оружие
Военный самолет США заметили у Крыма
Обновлено вчера в 13:13
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Экономика
Недвижимость Тельмана Исмаилова пришла в движение
Следует отметить, что основной кредитор господина Исмаилова, БМ-банк, предоставивший в 2012–2014 годах ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V так и не погашенные кредиты на сумму более $230 млн под его личные поручительства, сейчас пытается обратить взыскания и на иностранные активы экс-хозяина Черкизовского рынка.
Обновлено вчера в 18:17
Авто
Выпущена облегченная версия вездехода «Бурлак»
Назначением машины является перемещение небольшого количества людей и одной тонны груза.
Обновлено вчера в 22:00
Кино
Первый трейлер фильма «Герой» с Александром Петровым появился в Сети
Кинокомпания Central Partnership опубликовала на просторах видеохостинга YouTube трейлер фильма «Герой», главного героя в котором сыграл российский актер Александр Петров.
Обновлено вчера в 09:49
Общество
Москвичам пообещали аномально теплую погоду до конца недели
Аномально тёплая для апреля погода ожидает жителей Москвы до конца рабочей недели, сообщила «РИА Новости» во вторник, 23 апреля, специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.
Обновлено в 01:14
Шоу-бизнес
Звезда «Кадетства» Артем Терехов сдал ДНК-тест
Обновлено вчера в 11:00
Общество
Роспотребнадзор проверил три наиболее популярные марки творога
В апреле читатели сайта Ria.ru приняли участие в интерактивном опросе, в результате которого эксперты Роспотребнадзора к празднику Пасхи проверили три самых популярных марки куриных яиц, творога и муки.
Обновлено в 00:51