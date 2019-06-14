Финансы

Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 годаRT на русском 07:23

Денежный эффект Последнее изменение ключевой ставки ЦБ произошло в декабре 2018 года. Тогда Банк России повысил её с 7,5% до 7,75% годовых и объяснил это решение необходимостью снизить риски инфляции. Следующее заседание совета директоров Центробанка намечено на 26 июля.
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Эльвира Набиуллина
Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года. Это означает и возможно одно, и в принципе возможно и два понижения ставки в этом году. Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым сценарием, если не будет никаких негативных сюрпризов.
— Эльвира Набиуллина, российский политикПРАЙМ 08:31

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