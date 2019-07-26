Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 7,25% годовыхRT на русском 09:37
В пятницу, 25 июля, совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 7,25% годовых. Согласно официальному сообщению ЦБ, хотя инфляционные ожидания в России по-прежнему остаются на повышенном уровне, общий рост цен в стране продолжает замедляться.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:21, Вашингтон
Политика
«Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной
«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.
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Общество
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Обновлено в 02:57
Политика
Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.
Обновлено в 12:59
Политика
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Анита Цой повредила ногу на фестивале в Баку
Обновлено в 15:02
Политика
Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины
Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.
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Общество
Рособрнадзор определил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
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Обновлено в 00:36
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи разделась для обложки глянца: Фото
Актриса Моника Беллуччи появилась на обложке популярного издания. Пикантное фото 54-летней знаменитости вышло в журнале Madame Figaro Paris.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:56
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
Кохно считает, что глава государства должен дать зеленую улицу железнодорожному сообщению со стороны Украины, причем, до того, как по Крымскому мосту в декабре 2019 года пойдут российские вагоны, иначе, как отмечается в ходатайстве, "мы со своими поездами никому не будем нужны".
Обновлено в 09:49
Гаджеты
Смартфон Motorola Moto E6 получил чип Snapdragon 435
Американский оператор связи Verizon поделился подробностями о новинке смартфона Motorola Moto E6, а также рассекретил ценник на девайс.
Обновлено в 02:56
Спорт
Ефимова выиграла золото ЧМ на дистанции 200 м брассом
Ефимова победила на дистанции 200 м брассом, показав результат 2.20,17.
Обновлено в 08:52
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
РВСН успешно провели учебный пуск межконтинентальной ракеты «Тополь»
Боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области проведён учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь", сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 14:02
Общество
В зоопарке США умерла старейшая равнинная горилла
Обновлено в 08:05
Политика
Россия отреагировала на скандал со шпионом ГРУ в Австрии
Вопрос о предполагаемом шпионе ГРУ в Австрии давно исчерпан, и по существу по этой теме Австрии с Россией говорить не о чем.
Обновлено в 13:56
Политика
Зеленский представил кандидатов на место Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке.
Обновлено в 12:10
Гаджеты
Huawei представила первый 5G-смартфон
Обновлено в 09:58
Футбол
Футболист АЗ Тил сообщил о своём желании перейти в «Спартак»
Полузащитник голландского АЗ Гус Тил заинтересован в переходе в московский «Спартак».
Обновлено в 09:41
Происшествия
В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.
Обновлено в 13:24
Политика
На Украине объявили окончательные результаты выборов в Раду
Обновлено в 03:11
Общество
КГИОП проверит самовольные работы на фасаде дома, где жил Рубинштейн
КГИОП проверит законность работ на фасаде дома-памятника по Загородному проспекту, где жил композитор Антон Рубинштейн, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 13:33
Футбол
«Динамо» обыграло «Урал» и одержало первую победу в сезоне РПЛ
Обновлено в 15:03
Общество
Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 09:55
Авто
Опубликована информация о новом кроссовере Toyota FT-4X
Новый кроссовер Toyota FT-4X будет построен на основе фирменного модульного шасси TNGA-C.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Авто
Очень карбоновый McLaren Senna выставили на продажу
Выставленный на продажу McLaren Senna построен специализирующимся на спецзаказах отделением Special Operations (MSO).
Обновлено в 11:09
Авто
В ОАЭ требуются скауты на поиск заброшенных суперкаров
Компании HushHush требуется на работы скаут, который займётся поиском суперкаров, в дальнейшем перепроданных.
Обновлено в 09:21