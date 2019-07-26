Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 7,25% годовыхRT на русском 09:37

В пятницу, 25 июля, совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 7,25% годовых. Согласно официальному сообщению ЦБ, хотя инфляционные ожидания в России по-прежнему остаются на повышенном уровне, общий рост цен в стране продолжает замедляться.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:21, Вашингтон
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