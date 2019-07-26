Финансы
Банк России понизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25%REGNUM 07:09
Банк России в очередной раз за 2019 год снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Такое решение принял совет директоров ЦБ 26 июля, говорится в сообщении регулятора. Уточняется, что снижение произошло с 7,5% до 7,25% годовых.
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