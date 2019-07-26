Банк России в очередной раз за 2019 год снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Такое решение принял совет директоров ЦБ 26 июля, говорится в сообщении регулятора. Уточняется, что снижение произошло с 7,5% до 7,25% годовых.

Банк России понизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25%

Политика Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.

Политика Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.

Технологии Сбербанк персонализировал свои банкоматы Сбербанк обновил свои банкоматы, теперь меню в них персонализировано.

Политика Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов Boeing На фоне ухудшения отношений Вашингтона и Анкары президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может отказаться от сделки по покупке американских лайнеров Boeing.

Общество Путин подписал закон о праве работника выбирать зарплатный банк Владимир Путин подписал закон о праве работника самому выбрать зарплатный банк и о штрафе работодателя за несоблюдение этого права.

Музыка Бузова упала на сцене, но продолжила выступление Во время исполнения песни Бузова поскользнулась и упала на колено, однако быстро поднялась и продолжила выступление.

Футбол Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимы Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал высказывания экс-футболиста команды Игоря Шалимова в адрес нынешнего главного тренера красно-белых Олега Кононова.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у «РАМ Банка» Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью «РАМ Банк».

Интернет В WhatsApp появятся новые функции Разработчики WhatsApp тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Происшествия На свердловского общественника завели дело из-за оскорбления ГИБДД Возможно, дело было открыто из-за видеоролика Кононова от 12 июня, где тот обвинил главу местного ГИБДД в трусости из-за бездействия в отношении городских мотоциклистов.

Космос Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Китай в пятницу произвёл успешный вывод на орбиту трёх космических аппаратов пятой группировки спутников дистанционного зондирования «Яогань-30» (YG-30-05).

Политика Волкер посетил зону военной операции в Донбассе Делегация США во главе со специальным представителем по вопросам Украины Куртом Волкером посетила район проведения военной операции в Донбассе, сообщила в пятницу пресс-служба штаба операции Объединенных сил Украины.

Политика «Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной «Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.

Общество Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.

Общество Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу Суд запретил бывшему футболисту сборной России и московского "Локомотива" Дмитрию Тарасову выезд за границу.

Футбол Парфенов: «В первом тайме „Уралу“ не хватило души и страсти» Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов после поражения от «Динамо» в выездном матче третьего тура чемпионата России сообщил, что его команда провалила первый тайм.

Армия и оружие Китайские СМИ рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160 Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.

Спорт Россия официально приглашена на Олимпийские игры-2020 в Токио Олимпийский комитет России (ОКР) получил от Международного олимпийского комитета (МОК) официальное приглашение к участию в летних Олимпийских играх-2020 года, которые пройдут в Токио с 24 июля до 9 августа 2020 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на информационную службу ОКР.

Экономика Комплекс по разведению атлантического лосося откроется на Вологодчине Предприятие по выращиванию атлантического лосося мощностью 2,5 тыс. тонн в год откроется в поселке Грибково Вологодского района к 2020 году.

Экономика Чистая прибыль Twitter в первом полугодии выросла в 8 раз Чистая прибыль Twitter Inc. за первое полугодие 2019 г. выросла в 8 раз по сравнению с уровнем прошлого года - с $161,114 млн до $1,31 млрд, сообщается в отчетности компании.

Космос Теорию относительности Эйнштейна подтвердили ученые Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.