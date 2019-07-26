Финансы

Банк России понизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25%REGNUM 07:09

Банк России в очередной раз за 2019 год снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Такое решение принял совет директоров ЦБ 26 июля, говорится в сообщении регулятора. Уточняется, что снижение произошло с 7,5% до 7,25% годовых.
Читать в источнике
Комментировать82

Подробнее о событии

Минимальная ключевая ставка: за и против

Инвест-Форсайт08:30

Снижение ключевой ставки. Эксперты ждут от Банка России «два шага вниз» до конца года

ТАСС11:06

Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25% годовых

Накануне.Ru06:40

ЦБ второй раз за год снизил ключевую ставку

Ведомости06:30

Рубль отреагировал на снижение Банком России ключевой ставки

Газета.Ru08:17

Снижение ключевой ставки окажет влияние на динамику ставок по банковским продуктам

Finam.Ru12:05

Галопом по цитатам: ЕЦБ верит в лучшее, хотя поводов для этого мало

Вести.Финанс06:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:38, Вашингтон
Армия и оружие

РВСН успешно провели учебный пуск межконтинентальной ракеты «Тополь»

Обновлено в 14:02
Политика

Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.
Обновлено в 12:59
Политика

Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено в 12:26
Спорт

Этап «Тур де Франс» приостановлен из-за града и опасности оползня

Девятнадцатый этап престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс" приостановлен из-за града и опасности оползня.
Обновлено в 11:22
Технологии

Сбербанк персонализировал свои банкоматы

Сбербанк обновил свои банкоматы, теперь меню в них персонализировано.
Обновлено в 07:24
Политика

Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов Boeing

На фоне ухудшения отношений Вашингтона и Анкары президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может отказаться от сделки по покупке американских лайнеров Boeing.
Обновлено в 10:05
Общество

Путин подписал закон о праве работника выбирать зарплатный банк

Владимир Путин подписал закон о праве работника самому выбрать зарплатный банк и о штрафе работодателя за несоблюдение этого права.
Обновлено в 12:37
Музыка

Бузова упала на сцене, но продолжила выступление

Во время исполнения песни Бузова поскользнулась и упала на колено, однако быстро поднялась и продолжила выступление.
Обновлено в 08:55
Футбол

Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимы

Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал высказывания экс-футболиста команды Игоря Шалимова в адрес нынешнего главного тренера красно-белых Олега Кононова.
Обновлено в 07:20
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «РАМ Банка»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью «РАМ Банк».
Обновлено в 01:40
Интернет

В WhatsApp появятся новые функции

Разработчики WhatsApp тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Обновлено в 11:54
Политика

Борис Джонсон заведет собаку на Даунинг-стрит

Обновлено в 10:58
Происшествия

На свердловского общественника завели дело из-за оскорбления ГИБДД

Возможно, дело было открыто из-за видеоролика Кононова от 12 июня, где тот обвинил главу местного ГИБДД в трусости из-за бездействия в отношении городских мотоциклистов.
Обновлено в 05:42
Космос

Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования

Китай в пятницу произвёл успешный вывод на орбиту трёх космических аппаратов пятой группировки спутников дистанционного зондирования «Яогань-30» (YG-30-05).
Обновлено в 01:04
Политика

Волкер посетил зону военной операции в Донбассе

Делегация США во главе со специальным представителем по вопросам Украины Куртом Волкером посетила район проведения военной операции в Донбассе, сообщила в пятницу пресс-служба штаба операции Объединенных сил Украины.
Обновлено в 13:37
Политика

«Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной

«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Причиной жестокого убийства молодой женщины в Раменском стала ревность

Обновлено в 07:40
Общество

Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве

Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Общество

Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу

Суд запретил бывшему футболисту сборной России и московского "Локомотива" Дмитрию Тарасову выезд за границу.
Обновлено в 14:31
Футбол

Парфенов: «В первом тайме „Уралу“ не хватило души и страсти»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов после поражения от «Динамо» в выездном матче третьего тура чемпионата России сообщил, что его команда провалила первый тайм.
Обновлено в 15:29
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160

Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.
Обновлено в 09:02
Происшествия

В Казани поссорившиеся родители бросили годовалую дочку на обочине

Обновлено в 14:00
Происшествия

Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой

Обновлено в 05:56
Политика

Украина и США пытались завладеть черными ящиками МН17

Обновлено 24 июля в 13:34
Спорт

Россия официально приглашена на Олимпийские игры-2020 в Токио

Олимпийский комитет России (ОКР) получил от Международного олимпийского комитета (МОК) официальное приглашение к участию в летних Олимпийских играх-2020 года, которые пройдут в Токио с 24 июля до 9 августа 2020 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на информационную службу ОКР.
Обновлено в 11:31
Экономика

Комплекс по разведению атлантического лосося откроется на Вологодчине

Предприятие по выращиванию атлантического лосося мощностью 2,5 тыс. тонн в год откроется в поселке Грибково Вологодского района к 2020 году.
Обновлено в 07:21
Экономика

Чистая прибыль Twitter в первом полугодии выросла в 8 раз

Чистая прибыль Twitter Inc. за первое полугодие 2019 г. выросла в 8 раз по сравнению с уровнем прошлого года - с $161,114 млн до $1,31 млрд, сообщается в отчетности компании.
Обновлено в 09:32
Космос

Теорию относительности Эйнштейна подтвердили ученые

Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
Обновлено в 03:33
Политика

В предвыборном штабе Яшина проходят обыски

Экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин сообщил в Twitter, что в его предвыборный штаб пришли с обыском.
Обновлено в 14:05
Общество

Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева

Обновлено в 13:06
ещё по теме
Главное