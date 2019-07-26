Финансы
Банк России снова снизил ключевую ставкуБМ24 08:48
Регулятор допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине 2020 года. Правда, при условии, что ситуация в экономике будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом.
Читать в источнике
Оценить226
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:02, Вашингтон
Происшествия
Московский суд назначил первый штраф за участие в митинге 27 июля
Троицкий суд Москвы назначил штраф за участие в несанкционированной акции протеста, которая прошла 27 июля в столице.
Обновлено в 08:35
Здоровье
Московский врач дал советы по защите здоровья в плохую погоду
Ранее врач-терапевт ГКБ № 31 Марина Анисимова рассказала, какие опасности несет такая резкая смена погоды для определенных групп граждан и как им обезопасить свое здоровье.
Обновлено вчера в 21:29
Футбол
Аршавин ответил на слова Дзюбы о том, что он не разбирается в футболе
По мнению Аршавина, чтобы Дзюбу выбрали лучшим игроком матча, ему просто нужно стать таким.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник
Обновлено в 07:28
Происшествия
В Москве поклонник разбил стекла в автомобиле Земфиры
В Москве мужчина разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры, припаркованном на Фрунзенской набережной.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Армия и оружие
Беглов вместе с Путиным принял Главный военно-морской парад
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов вместе с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу принял парад.
Обновлено вчера в 06:33
Футбол
Лионель Месси подвергся нападению на Ибице
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси попал в неприятную историю на острове Ибица во время отдыха.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения
Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.
Обновлено в 07:44
Политика
Скандального украинского генерала Глуховерю уволили
«Приказом председателя нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым уволен с занимаемой должности начальник главного управления в Днепропетровской области Виталий Глуховеря», — указано в сообщении.
Обновлено в 08:44
Экономика
Обманутым дольщикам могут предложить другое готовое жилье
В отдельных случаях обманутым дольщикам могут быть предложены квартиры в готовых или близких к завершению строительства домах вместо купленных ими новостроек, заявил вице-премьер Виталий Мутко «РИА Новости».
Обновлено в 06:39
Происшествия
В Саратове полицейские изъяли девочку из дома с 25 собаками
В Саратове сотрудники полиции изъяли шестилетнюю девочку из дома, где содержалось 25 собак, кошки и кролик.
Обновлено в 08:56
Общество
В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 08:36
Армия и оружие
Двух украинских пограничников застрелили в ДНР при операции СБУ
В результате спецоперации Службы безопасности Украины в самопровозглашённой Донецкой народной республике погибли два украинских пограничника.
Обновлено в 07:55
Общество
Рой летающих муравьев в Британии приняли за дождевые облака
Обновлено в 05:35
Происшествия
В США пассажирский поезд протаранил грузовик
В результат столкновения погиб водитель грузового автомобиля, а пять пассажирских вагонов и один локомотив сошли с рельсов.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Петербурженке заплатят 15 тысяч рублей за падение со стула
Суд Петербурга обязал выплатить банк «ФК Открытие» 15 тысяч рублей петербурженке, упавшей со стула.
Обновлено в 08:28
Общество
Большую воду в Иркутске сдерживает дамба, построенная месяц назад
Глава Иркутска Дмитрий Бердников сообщил, что дамба, сооруженная месяц назад на улице Пляжной, показала свою эффективность: сейчас она сдерживает воду в Иркуте.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.
Обновлено в 07:38
Авто
Озвучена стоимость внедорожника «УАЗ Патриот» с «автоматом»
Стоимость внедорожника «УАЗ Патриот» в заводской комплектации с автоматической коробкой (АКПП) передач стартует от миллиона рублей, а за топовый вариант придется доплатить 300 тысяч рублей.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении нефтяных объектов в Сирии
Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что находящиеся в Сирии американцы «разграбляют принадлежащие законному правительству страны нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье», сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 05:42
Политика
Киев отстранил Медведчука от переговоров в Минске
Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Бессмертный считает, что Киеву удалось модифицировать Минский процесс.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
В квартире на улице Пырьева обнаружено тело голой девушки со следами ножевых ранений.
Обновлено вчера в 10:55
Общество
Меган Маркл отобрала влиятельных женщин для обложки Vogue
Меган Маркл отобрала для сентябрьского номера Vogue 15 влиятельных женщин вместе с редактором британской версии журнала Эдвардом Эннифулом, выложившим в своем Инстаграме фотографию обложки.
Обновлено в 08:57
Политика
В партии Зеленского раскритиковали идею переименования России
Бужанский отметил, что нет смысла в любых переименованиях, поскольку это лишь вредит имиджу страны.
Обновлено в 02:18
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Политика
Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах
Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:24
Гаджеты
Xiaomi представила микроволновку Mijia за $60 для умного дома
Печь может подключаться к умным домашним колонкам Xiaomi или смартфону посредством встроенного модуля Wi-Fi 802.11bgn с частотой 2,4 ГГц, после чего через интеллектуальные динамики или смартфон получает возможность воспринимать голосовые команды.
Обновлено в 07:41