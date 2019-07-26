Финансы

Банк России снова снизил ключевую ставкуБМ24 08:48

Регулятор допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине 2020 года. Правда, при условии, что ситуация в экономике будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом.
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