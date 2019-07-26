Финансы

Банк России снизил ключевую ставкуРИА Новости вчера в 06:32

Банк России принял решение об очередном снижении ключевой ставки — на 0,25 процентного пункта, до 7,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Это второе снижение в этом году. Первое было в июне, тогда Центробанк тоже уменьшил показатель на 25 базисных пунктов — до 7,5%.
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