Финансы
Банк России снизил ключевую ставкуРИА Новости вчера в 06:32
Банк России принял решение об очередном снижении ключевой ставки — на 0,25 процентного пункта, до 7,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Это второе снижение в этом году. Первое было в июне, тогда Центробанк тоже уменьшил показатель на 25 базисных пунктов — до 7,5%.
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