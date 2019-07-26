Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 7,25% годовыхRT на русском 09:37

В пятницу, 25 июля, совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 7,25% годовых. Согласно официальному сообщению ЦБ, хотя инфляционные ожидания в России по-прежнему остаются на повышенном уровне, общий рост цен в стране продолжает замедляться.
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Минимальная ключевая ставка: за и против

Инвест-Форсайт08:30

Экономисты ждут снижения ключевой ставки ЦБ

Deita.ru23 июля в 20:00

Банк России сообщил о новом снижении ключевой ставки

Экономика сегодня06:46

Рубль отреагировал на снижение Банком России ключевой ставки

Газета.Ru08:17

Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25% годовых

Накануне.Ru06:40

До конца года можно ожидать снижения ключевой ставки ЦБ до 6,75% годовых

Finam.Ru08:08

Снижение ключевой ставки. Эксперты ждут от Банка России «два шага вниз» до конца года

ТАСС11:06
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 21:46, Вашингтон
Космос

Основной прибор спутника «Электро-Л» работает с ограничениями

Основная целевая аппаратура метеорологического спутника "Электро-Л" №2, выведенного на орбиту в 2015 году, работает с ограничениями, сообщает Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии "Планета".
Обновлено в 20:06
Армия и оружие

Ормузский пролив предлагают сделать зоной особого риска

Международный морской профсоюз Nautilus International предлагает включить Ормузский пролив в зону с высоким риском военных действий, сообщает Российский профессиональный союз моряков (РПСМ).
Обновлено в 19:50
Происшествия

Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой

В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова.
Обновлено в 11:44
Политика

В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров

Ранее сообщалось, что на Украине требуют пустить поезда в Крым. Жители страны написали петицию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 21:06
Экономика

Минфин не видит рисков в принятии закона об онлайн-продаже алкоголя

Минфин РФ не видит рисков в случае принятия закона о дистанционной продаже алкоголя, сообщил журналистам замминистра финансов Илья Трунин.
Обновлено в 08:21
Космос

Илон Маск показал видео испытаний прототипа межпланетного корабля

Компания Space X в настоящее время проводит испытания прототипа космического корабля Starship, который, как ожидается, в будущем будет совершать межпланетные пилотируемые перелёты.
Обновлено в 06:07
Политика

Трамп не захотел винить Турцию за покупку С-400

Президент США Дональд Трамп отказался винить Турцию из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф».
Обновлено в 18:16
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы

Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.
Обновлено в 06:42
Музыка

В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»

Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия

Сотрудники СК провели обыск у оппозиционера Ильи Яшина

Ранее Яшин сообщил "Интерфаксу", что сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в московский штаб оппозиционера.
Обновлено в 20:15
Политика

США потребовали от россиянина Винника $100 млн

Американская сторона потребовала, чтобы арестованный в 2017 году россиянин Александр Винник выплатил $100 млн за те законы, которые он якобы нарушил в США.
Обновлено в 20:27
Происшествия

Землетрясения на Филиппинах унесли жизни 5 человек

Обновлено в 21:16
Армия и оружие

При ударах коалиции США погибли более 1,3 тысячи жителей Сирии и Ирака

В результате ударов международной коалиции во главе с США в Сирии и Ираке погибли более 1,3 тыс. гражданского населения, говорится в заявлении альянса.
Обновлено в 15:22
Политика

Украинский генерал сообщил о военном ответе РФ на задержание танкера

После задержания танкера Nika Spirit в Одесской области Украина должна быть готова к "российскому наступлению".
Обновлено вчера в 17:37
Политика

Владимир Путин удивлен зарплатами врачей

Президент России Владимир Путин поднял на обсуждение сложившуюся ситуацию в первичном звене здравоохранения и выразил удивление зарплатами врачей.
Обновлено в 07:04
Общество

Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника

Обновлено в 14:51
Экономика

Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Под Павловском вечером встали электрички

Несколько электричек из Петербурга встали на путях вечером в пятницу, 26 июля. Пассажиры сидели в вагонах на жаре уже около получаса.
Обновлено в 12:59
Происшествия

В Царском Селе иностранные туристы побили россиянку в очереди в музей

В Пушкине сотрудники Росгвардии задержали двух туристов из Юго-Восточной Азии, которые подрались с россиянкой в очереди у входа в музей-заповедник "Царское село".
Обновлено в 09:23
Экономика

Банк «Русь» планирует подать иск о банкротстве Utair

На прошлой неделе сообщалось, что банк "Россия" подал в Арбитражный суд Москвы иск к Utair на сумму 155,4 млн рублей.
Обновлено в 09:09
Технологии

В России могут создать список обязательного ПО для гаджетов

В Москве 31 июля 2019 года в аналитическом центре при правительстве РФ состоится совещание, на котором будет обсуждаться вопрос об обязательной предустановке приложений на устройства, продаваемые в России.
Обновлено в 07:44
Политика

Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

В ведомстве отметили, что Россия экспортирует военную продукцию в Сербию в "строгом соответствии с международным законодательством" и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.
Обновлено в 12:12
Общество

Рособрнадзор определил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Рособрнадзор издал приказ о минимальном количестве баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимое для получения аттестата о среднем общем образовании и поступления в высшие учебные заведения.
Обновлено в 00:36
Футбол

В «Уфе» заявили, что Антон Заболотный хочет играть у них

В интервью изданию «Спорт-Экспресс» спортивный функционер сказал, что нападающий хочет играть в «Уфе», но нужно учитывать и желания сине-бело-голубых.
Обновлено в 03:25
Космос

Скотт Уоринг обнаружил гигантский корабль пришельцев на орбите Солнца

Обновлено в 05:33
Наука

Ученые предлагают дать новое определение ожирению

Исходя из результатов исследования, Бао считает, что понятие "ожирение" нужно переосмыслить, включив в него не только ИМТ, но и обхват талии и других частей тела.
Обновлено вчера в 08:46
Политика

МИД РФ отреагировал на вброс о Зайцеве

Российский МИД сожалеет, что находятся желающие "реанимировать" историю о российском шпионе в Австрии, которую вроде бы "закрыли" еще в 2018 году.
Обновлено в 14:06
Происшествия

Иранский корабль затонул вблизи порта в Азербайджане

Затонул иранский грузовой корабль, ранее потерпевший аварию вблизи порта в азербайджанской Ленкорани.
Обновлено в 17:25
Наука

Акула неизвестного ранее вида выглядит как крошечный кашалот

В 1979 году советское научно-промысловое судно «Ихтиандр» в юго-западной части Тихого океана выловило на глубине 330 метров неизвестную акулу.
Обновлено 24 июля в 05:00
Общество

Путин пригласил пострадавших от наводнения на морской парад

Обновлено вчера в 05:00
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