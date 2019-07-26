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Происшествия В Царском Селе иностранные туристы побили россиянку в очереди в музей В Пушкине сотрудники Росгвардии задержали двух туристов из Юго-Восточной Азии, которые подрались с россиянкой в очереди у входа в музей-заповедник "Царское село".

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Политика Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии из-за санкций Румыния отказалась выдать разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российскими вооружениями для Сербии из-за антироссийских санкций Евросоюза, сообщает b1 со ссылкой на румынский МИД.

Музыка Басков оделся в одном стиле с Киркоровым на фестивале «Жара» Со своей прогремевшей песней Басков и Киркоров приехали на фестиваль «Жара» в Баку.

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Происшествия Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Общество Беглов пригрозил жесткими мерами за срыв сроков ввода соцобъектов Жесткие меры будут применяться к недобросовестным подрядчикам, затягивающим сроки ввода социальных объектов в Санкт-Петербурге, заявил журналистам врио губернатора Александр Беглов.

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Авто В ОАЭ требуются скауты на поиск заброшенных суперкаров Компании HushHush требуется на работы скаут, который займётся поиском суперкаров, в дальнейшем перепроданных.

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Экономика Выручка корпорации Alphabet во II квартале выросла на 19% По данным агентства Reuters, результаты оказались выше ожиданий аналитиков, которые предполагали, что по итогам второго квартала выручка Alphabet окажется на уровне $38,1 млрд.

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Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.