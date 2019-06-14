Финансы
Эксперт оценил снижение ключевой ставки ЦБRT на русском 10:10
Как добавил эксперт, нужно смотреть, как будут меняться ситуация в геополитике и экономическая реальность в России. 14 июня ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 7,5%. При этом регулятор допустил возможность ещё двух понижений до конца года.
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Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года. Это означает и возможно одно, и в принципе возможно и два понижения ставки в этом году. Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым сценарием, если не будет никаких негативных сюрпризов.
— Эльвира Набиуллина, российский политикПРАЙМ 08:31
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