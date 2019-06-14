Финансы
ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процентаРоссийская газета 06:41
Регулятор опустил ее на 0,25 процентных пункта, до 7,5 процента годовых. Банк России допустил еще одно снижение ставки на одном из ближайших заседаний, а также снова снизил прогноз по инфляции на 2019 год. Замедление годовой инфляции продолжается, констатировал Банк России в итоговом релизе.
Читать в источнике
Оценить165
Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года. Это означает и возможно одно, и в принципе возможно и два понижения ставки в этом году. Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым сценарием, если не будет никаких негативных сюрпризов.
— Эльвира Набиуллина, российский политикПРАЙМ 08:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:36, Вашингтон
Политика
Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными
Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Экономика
Мантуров рассказал о расширении tax free на всю Россию
Система tax free может быть распространена на все регионы России до конца 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.
Обновлено в 11:40
Политика
Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви
Бывший глава раскольнического Киевского патриархата, а ныне почетный патриарх неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет может быть вновь отлучен от церкви.
Обновлено в 11:31
Футбол
Экс-тренер «Ливерпуля», «Локомотива» и «Реала» вошёл в штаб «Зенита»
Позже специалист перешёл в «Ливерпуль», где работал на протяжении 3 сезонов. В 2013 году Ледесма начал работать в «Локомотиве».
Обновлено в 12:27
Общество
В Минздраве ответили на слова Малышевой о больных детях
Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова Елены Малышевой, которая в своей программе "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией
Спецподразделения британской армии могут получить новые полномочия для противодействия России и другим странам.
Обновлено в 02:22
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Экстренно госпитализирован актер Ален Делон, передает BFM TV. Его доставили в американский госпиталь Нейи-сюр-Сен.
Обновлено в 12:10
Хоккей
Тарасенко уложил новорожденного сына в Кубок Стэнли
Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, выигравший Кубок Стэнли, уложил новорожденного сына в трофей.
Обновлено вчера в 16:24
Политика
Путин прибыл на саммит в Душанбе
Российский президент Владимир Путин прибыл в Таджикистан для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено в 11:47
Общество
В России введут гибкий отпуск по уходу за ребенком
Сергей Рыбальченко, руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ, рассказал о своей инициативе предоставить женщинам гибкий отпуск по уходу за ребенком.
Обновлено в 00:48
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого
Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина и Ольги Зарубиной выходит замуж
Недавно выяснилось, что дочь звездных родителей собирается выйти замуж.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
Макс Корж стал отцом во второй раз
30-летний белорусский певец Макс Корж стал отцом во второй раз - 14 июня супруга родила ему мальчика.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес
Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына
26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
Обновлено в 07:58
Политика
Уволенное Додоном правительство Молдавии уйдет в отставку
Демократическая партия Молдавии решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, сообщил вице-председатель партии Владимир Чеботарь.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес
Лазарев улетел на отдых в США с певцом Алексом Малиновским
Российского певца, дважды участника Евровидения Сергея Лазарева заметили в московском аэропорту Шереметьево в компании друга, коллеги Алекса Малиновского.
Обновлено в 05:53
Энергетика
В «Транснефти» назвали дату полного восстановления работы «Дружбы»
Работа нефтепровода «Дружба» после вытеснения некондиционной нефти должна быть восстановлена в полном объеме с 1 июля, заявил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов.
Обновлено в 11:26
Авто
Россияне стали реже покупать седаны и хэтчбеки
Примечательно, что и хэтчбеки россияне стали покупать существенно реже, чем 10-12 лет назад.
Обновлено в 10:09
Здоровье
Рязанских медиков поздравили с профессиональным праздником
Обновлено в 10:11
Футбол
«Динамо» объявило о переходе футболиста «Рубина»
Защитник Игорь Калинин перешёл из казанского «Рубина» в московское «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Летевший в Москву самолёт приземлился в Варшаве из-за дебошира
Самолёт, выполнявший рейс из Барселоны в Москву, совершил незапланированную посадку в Варшаве из-за агрессивного пассажира.
Обновлено в 11:08
Происшествия
В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик»
Обновлено в 04:18
Происшествия
МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево
Международный авиационный комитет (МАК) в пятницу, 14 июня, опубликовал на своем сайте предварительный отчет по результатам расследования авиакатастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево 5 мая.
Обновлено в 09:37
Политика
Путин уволил двух генералов полиции из-за дела против Ивана Голунова
Обновлено вчера в 08:00