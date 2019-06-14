Финансы

Центробанк снизил ключевую ставкуТВ Центр вчера в 06:42

Центральный банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,5%. Это произошло впервые с марта прошлого года. При этом Банк России допустил возможность дальнейшего снижения ставки на одном из ближайших заседаний, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Читать в источнике
Обсудить1
Эльвира Набиуллина
Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года. Это означает и возможно одно, и в принципе возможно и два понижения ставки в этом году. Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым сценарием, если не будет никаких негативных сюрпризов.
— Эльвира Набиуллина, российский политикПРАЙМ вчера в 08:31

Подробнее о событии

Эксперты: как скажется на рубле тот факт, что Банк России стал «голубем»

Profinance.ruвчера в 13:57

Набиуллина: снижение ключевой ставки закрепит тенденцию на снижение ставок по ипотеке

ТАССвчера в 08:33

Банк России снизил ключевую ставку до 7,5%

Красная веснавчера в 08:41

ЦБ впервые за год снизил ключевую ставку

Газета.Ruвчера в 07:36

Центробанк впервые за год снизил ключевую ставку

Эхо Москвывчера в 14:00

ЦБ снизил ключевую ставку: что будет с ипотекой

РБКвчера в 07:33

Удорожание бензина - сигнал не в пользу дальнейшего снижения ставок

Finam.Ruвчера в 12:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:52, Вашингтон
Происшествия

В селе под Пензой начали разгонять селян из-за конфликта с цыганами

Обновлено вчера в 14:37
Технологии

В Сети появилось видео с ответом робота на издевательства людей

Обновлено в 08:39
Политика

КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента

Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Подозреваемого в убийстве матери сына экс-хоккеиста доставили в суд

Подозреваемый в убийстве матери сын бывшего хоккеиста петербургского СКА Максима Соколова был доставлен в суд Всеволожска Ленинградской области, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:43
Происшествия

Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы

Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе

Обновлено в 05:46
Происшествия

Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Турции

Уточняется, что авария произошла из-за столкновения автобуса со встречной машиной. Всего в ДТП пострадали 11 человек.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске поделилась трогательным фото с певицей

Сестра покойной Жанны Фриске опубликовала архивное фото, где она запечатлена вместе с певицей.
Обновлено в 06:16
Происшествия

На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП

Обновлено в 09:19
Происшествия

МАК обнародовал отчет о катастрофе «Суперджета» в Шереметьево

Обновлено вчера в 08:08
Происшествия

Як-52 упал в реку во время авиашоу в Польше

Спортивно-тренировочный самолет Як-52 потерпел крушение во время авиационного шоу в польском городе Плоцк в субботу, 15 июня.
Обновлено в 08:40
Политика

Пушков отреагировал на слова Шредера о Крыме

Комментируя слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о законности присоединения Крыма к России, Пушков заявил, что это "признают многие западные политики", от экс-президента Франции Валери Жискар д’Эстена до вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини.
Обновлено в 07:00
Здоровье

Эпидемия лихорадки Денге объявлена властями в Таиланде

Эпидемия лихорадки Денге объявлена властями в Таиланде. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:09
Общество

Сын Алибасова рассказал о самочувствии отца

Обновлено в 09:09
Происшествия

Представитель Ваганьковского кладбища опроверг сообщения о взрыве

Ранее ряд СМИ сообщили, что в здании администрации кладбища произошел взрыв, по предварительной информации, два человека пострадали.
Обновлено в 09:47
Происшествия

Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие

Росстат впервые опубликовал данные по погибшим от военных действий

В прошлом году от «повреждений в результате военных действий» погибли четверо россиян — трое горожан и один сельский житель, говорится в отчете Росстата о причинах смерти россиян в 2018 году.
Обновлено в 08:26
Футбол

«Ливерпуль» может продать Салаха

Вырученные от продажи Мохаммеда средства "Ливерпуль" планирует пустить на приобретение нападающего "Лилля" и сборной Кот д'Ивуар Николы Пепе.
Обновлено в 09:00
Общество

Названы первые города России, где заработает 5G

Вице-премьер России Максим Акимов рассказал о городах, в которых должны появиться первые в стране зоны, в которых будут установлены сети 5G, сообщает 15 июня телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 09:40
Общество

Панин назвал россиян закомплексованными и ограниченными особями

Обновлено в 05:49
Армия и оружие

Силы Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО

Обновлено в 07:09
Автоспорт

Куартараро выиграл квалификацию MotoGP в Барселоне, Маркес — 2-й, Росси — 5-й

Обновлено в 09:13
Авто

Составлен рейтинг самых популярных европейских кроссоверов в России

Среди SUV европейских брендов, представленных в продаже на авторынке России, первое место по реализации занимает внедорожник Renault Duster.
Обновлено вчера в 07:25
Здоровье

Каждый пятый обладатель татуировки имеет проблемы со здоровьем

Оказалось, что каждый пятый участник эксперимента испытывал проблемы со здоровьем из-за татуировки или пирсинга.
Обновлено вчера в 22:54
Политика

Соболь поблагодарила Федермессер за отказ баллотироваться в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь поблагодарила основателя фонда «Вера» Анну Федермессер за то, что та отказалась участвовать в выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 05:32
Политика

Зеленский снова объявился на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз приехал на Донбасс.
Обновлено в 08:39
Политика

Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу

Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
Общество

В РПЦ предложили усилить патриотическое воспитание в школах

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион считает необходимым активнее вести патриотическое воспитание в российских школах.
Обновлено в 09:15
Культура

Ургант высмеял предвыборную программу Вики Цыгановой

Ургант пошутил, что эти перечисленные наименования являются одновременно и предвыборной программой, и потребительской корзиной.
Обновлено в 09:42
Общество

Брошенная в московской квартире девочка научилась кататься на самокате

Пятилетняя девочка, которую спасатели нашли брошенной в одной из московских квартир, научилась кататься на самокате, и у нее значительно увеличился словарный запас.
Обновлено вчера в 16:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное