Финансы
Банк России снизил ключевую ставкуРИА Новости 06:56
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Это первое снижение в этом году. До принятия решения Центробанк сохранял интригу, не подавая явных сигналов.
Читать в источнике
Оценить140
Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года. Это означает и возможно одно, и в принципе возможно и два понижения ставки в этом году. Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым сценарием, если не будет никаких негативных сюрпризов.
— Эльвира Набиуллина, российский политикПРАЙМ 08:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:45, Вашингтон
Шоу-бизнес
Орнелла Мути приговорена к тюрьме за ужин с Путиным
Известная итальянская звезда кино Орнелла Мути приговорена к заключению сроком на полгода, причиной чему послужил ужин с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Суд в Севастополе освободил капитана украинского судна ЯМК-0041
Балаклавский районный суд Севастополя назначил штраф капитану украинского судна ЯМК-0041 Виктору Новицкому за незаконный промысел и освободил его, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Обновлено в 10:30
Спорт
Сборная России по волейболу обыграла Польшу в Лиге наций
Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Польши в матче предварительного этапа Лиги наций.
Обновлено в 09:28
Общество
Малышева назвала критиков эфира о детях-кретинах «жертвами обмана»
В комментарии радиостанции "Говорит Москва" телеведущая также заявила, что позвонившие ей журналисты "стали жертвами обмана".
Обновлено в 08:58
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.
Обновлено в 07:52
Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Политика
Расследующая крушение MH17 следственная группа проведет пресс-конференцию 19 июня
Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, проведет 19 июня пресс-конференцию.
Обновлено в 06:35
Культура
Анна Нетребко выступит в Большом театре
Анна Нетребко вновь выступит на сцене Большого, рассказал в интервью РИА Новости Генеральный директор театра Владимир Урин накануне завершения 243 сезона.
Обновлено в 10:25
Наука
В Китае найдено свидетельство древнейшего употребления конопли
В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
Обновлено вчера в 03:25
Армия и оружие
Воробьев возложил цветы к памятнику павшим воинам в Балашихе
Отмечается, что в рамках мероприятия была продемонстрирована выставка современных образцов вооружения и военной техники, а также музейная экспозиция, отражающая историю соединения.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Полигон с боеприпасами загорелся под Воронежом
Обновлено в 10:30
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Общество
На фоне скандала уволен замдиректора театра Образцова
Уволен первый замдиректора кукольного театра имени Сергея Образцова Юрий Шерлинг, сообщает MK.
Обновлено в 09:03
Политика
Набиуллина рассказала о переговорах РФ по единой валюте с Белоруссией
Между Россией и Белоруссией ведутся переговоры о создании единой валюты.
Обновлено в 09:44
Технологии
Новые видео демонстрируют высокую активность в Зоне-51
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Тольятти горит склад с резиной на площади 500 кв. м
"На Южном шоссе в Тольятти произошел пожар на складе резинотехнических изделий на площади 500 кв. м. Предварительно, пострадавших нет", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 09:55
Политика
Луценко сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР
Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании Романа Лягина, который занимал должность главы ЦИК ДНР, а также участвовал в организации референдума.
Обновлено в 10:24
Футбол
Черчесов заявил, что для биографической книги он ещё слишком молод
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что он ещё слишком молод для написания биографической книги, для этого, по мнению специалиста, "надо созреть".
Обновлено в 04:07
Футбол
Азмун может продолжить карьеру в «Лацио»
Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Cittacelesta.
Обновлено в 10:32
Политика
Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 08:28
Политика
Зеленский назначил Николая Балана командующим Нацгвардией
Ранее Балан занимал должность заместителя командующего Нацгвардии и исполнял обязанности командующего после увольнения Юрия Аллерова.
Обновлено в 09:41
Происшествия
В Мытищах за рулем авто задержали пьяного Паука
Лидер российской трэш-метал-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкоий, также известный под псевдонимом Паук, был задержан за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 08:05
Общество
«Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным
Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.
Обновлено в 10:04
Политика
Лукашенко пригласил Путина в Минск на II Европейские игры
Обновлено в 08:07
Политика
Первые жители ДНР прибыли в Россию за паспортами
Напомним, 24 апреля российский президент подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено в 02:51