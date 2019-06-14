Банк России снизил ключевую ставкуРИА Новости 06:56

Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года. Это означает и возможно одно, и в принципе возможно и два понижения ставки в этом году. Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым сценарием, если не будет никаких негативных сюрпризов.

Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Это первое снижение в этом году. До принятия решения Центробанк сохранял интригу, не подавая явных сигналов.

Шоу-бизнес Орнелла Мути приговорена к тюрьме за ужин с Путиным Известная итальянская звезда кино Орнелла Мути приговорена к заключению сроком на полгода, причиной чему послужил ужин с Владимиром Путиным.

Происшествия Суд в Севастополе освободил капитана украинского судна ЯМК-0041 Балаклавский районный суд Севастополя назначил штраф капитану украинского судна ЯМК-0041 Виктору Новицкому за незаконный промысел и освободил его, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Спорт Сборная России по волейболу обыграла Польшу в Лиге наций Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Польши в матче предварительного этапа Лиги наций.

Происшествия МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.

Политика Расследующая крушение MH17 следственная группа проведет пресс-конференцию 19 июня Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, проведет 19 июня пресс-конференцию.

Культура Анна Нетребко выступит в Большом театре Анна Нетребко вновь выступит на сцене Большого, рассказал в интервью РИА Новости Генеральный директор театра Владимир Урин накануне завершения 243 сезона.

Наука В Китае найдено свидетельство древнейшего употребления конопли В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.

Армия и оружие Воробьев возложил цветы к памятнику павшим воинам в Балашихе Отмечается, что в рамках мероприятия была продемонстрирована выставка современных образцов вооружения и военной техники, а также музейная экспозиция, отражающая историю соединения.

Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.

Общество На фоне скандала уволен замдиректора театра Образцова Уволен первый замдиректора кукольного театра имени Сергея Образцова Юрий Шерлинг, сообщает MK.

Происшествия В Тольятти горит склад с резиной на площади 500 кв. м "На Южном шоссе в Тольятти произошел пожар на складе резинотехнических изделий на площади 500 кв. м. Предварительно, пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Политика Луценко сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании Романа Лягина, который занимал должность главы ЦИК ДНР, а также участвовал в организации референдума.

Футбол Черчесов заявил, что для биографической книги он ещё слишком молод Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что он ещё слишком молод для написания биографической книги, для этого, по мнению специалиста, "надо созреть".

Футбол Азмун может продолжить карьеру в «Лацио» Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Cittacelesta.

Политика Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

Политика Зеленский назначил Николая Балана командующим Нацгвардией Ранее Балан занимал должность заместителя командующего Нацгвардии и исполнял обязанности командующего после увольнения Юрия Аллерова.

Происшествия В Мытищах за рулем авто задержали пьяного Паука Лидер российской трэш-метал-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкоий, также известный под псевдонимом Паук, был задержан за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Общество «Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.