Финансы
Банк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 годаИнтерфакс 06:37
Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Последний раз ЦБ снижал ставку в марте 2018 года.
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Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года. Это означает и возможно одно, и в принципе возможно и два понижения ставки в этом году. Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым сценарием, если не будет никаких негативных сюрпризов.
— Эльвира Набиуллина, российский политикПРАЙМ 08:31
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