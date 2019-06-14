Финансы

ЦБ допустил новое снижение ключевой ставкиРоссийская газета 09:00

Три следующих заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдут 26 июля, 6 сентября и 25 октября. При этом Набиуллина не исключила также, что до конца 2019 года возможно не одно, а два понижения ключевой ставки, если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу регулятора.
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Эльвира Набиуллина
Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года. Это означает и возможно одно, и в принципе возможно и два понижения ставки в этом году. Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым сценарием, если не будет никаких негативных сюрпризов.
— Эльвира Набиуллина, российский политикПРАЙМ 08:31

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