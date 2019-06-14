Банк России снизил ключевую ставкуРИА Новости вчера в 06:56

Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года. Это означает и возможно одно, и в принципе возможно и два понижения ставки в этом году. Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым сценарием, если не будет никаких негативных сюрпризов.

Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Это первое снижение в этом году. До принятия решения Центробанк сохранял интригу, не подавая явных сигналов.

Армия и оружие Рамзан Кадыров раскрыл потери среди чеченских военнослужащих в Сирии Глава Чечни подчеркнул, что деятельность военнослужащих республики не вызывала никаких нареканий, и сирийские власти неоднократно выражали им благодарность.

Происшествия Первая после пожара месса началась в Нотр-Даме Собор Парижской Богоматери принял первую мессу после страшного пожара. Трансляцию ведет католический телеканал KTO.

Футбол Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира по футболу Финальный матч молодежного чемпионата мира по футболу между сборными Украины и Южной Кореи завершился победой европейской команды со счетом 3:1. Встреча прошла в польской Лодзи.

Общество Елена Малышева ответила на критику программы о «детях-кретинах» Как известно, на Елену Малышеву обрушился шквал критики после того, как в одном из выпусков ее шоу «Жить здорово» зрители увидели заставку «Откуда берутся дети-кретины» и «Мой ребенок - идиот».

Происшествия На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП "На 24-м километре МКАД произошло столкновение пяти машин, в результате чего есть один пострадавший", - сказал собеседник агенства.

Футбол Глушаков обратился к фанатам «Спартака» Хавбек и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков опубликовал в инстаграме обращение к болельщикам столичного клуба, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Жители села под Пензой перекрыли трассу из-за конфликта с цыганами Жители села Чемодановка Пензенской области устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами. Об этом сообщают местные издания.

Энергетика В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.

Происшествия Представитель Ваганьковского кладбища внес ясность в данные о взрыве Представитель Ваганьковского кладбища заявил, что никакого взрыва на территории не было. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика NYT: США усилили кибератаки на российские электросети В настоящее время стратегия взятия под контроль российский электросетей приобрела наступательный характер, так как США заинтересованы в том, чтобы поместить вредоносное программное обеспечение внутри энергетических систем, отмечает газета.

Музыка Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1 + 1» относительно принадлежности Крыма.

Кино Скончался режиссер Франко Дзеффирелли Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.

Происшествия На территории ЦНИИмаш загорелось здание Возгорание произошло в одном из зданий, находящихся на территории ЦНИИмаш, угроз функционированию центра управления полетами нет, следует из сообщения на сайте госкорпорации "Роскосмос".

Происшествия В Махачкале прошли одиночные пикеты в поддержку журналиста Гаджиева В Махачкале у здания Советского районного суда прошли одиночные пикеты в поддержку редактора отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.

Происшествия МАК представил доклад о катастрофе с участием SSJ-100 в Шереметьево Международный авиационный комитет (МАК) распространил предварительный отчет касательно обстоятельств авиакатастрофы с самолетом российской авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet-100 в столичном аэропорту Шереметьево.

Авто Появился тизер нового Porsche Boxster 718 Spyder На официальной странице бренда Porsche в социальной сети Facebook появилось тизерное видео Boxster 718 Spyder нового поколения.

Политика Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну Лидер ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Плахотнюк покинул страну.

Общество Стала известна судьба переданного семье Бари Алибасова кота-самозванца О пропаже питомца Алибасова стало известно 12 июня. Кот сбежал во время пресс-конференции, проходившей дома у продюсера.

Единоборства Энцо Маккаринелли: Думаю в финале WBSS встретятся Табити и Бриедис Сегодня в Риге пройдут полуфинальные поединки турнира, в одном из которых Табити встретится с Юньером Дортикосом, а в другом Майрис Бриедис с Кшиштофом Гловацким.

Авто Почему дорожают автомобили с пробегом Подержанные машины дорожают, несмотря на начавшееся падение спроса на вторичном рынке.

Происшествия СБУ отчиталась о демонтаже незаконного трубопровода для перекачки ГСМ В Луганской области сотрудники СБУ Украины остановили незаконную переправку горюче-смазочных материалов из России.

Происшествия SANA: на складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв На армейском складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв, сообщает SANA со ссылкой на военный источник.