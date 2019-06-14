Финансы
Банк России снизил ключевую ставкуРИА Новости вчера в 06:56
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Это первое снижение в этом году. До принятия решения Центробанк сохранял интригу, не подавая явных сигналов.
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Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года. Это означает и возможно одно, и в принципе возможно и два понижения ставки в этом году. Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым сценарием, если не будет никаких негативных сюрпризов.
— Эльвира Набиуллина, российский политикПРАЙМ вчера в 08:31
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Армия и оружие
Рамзан Кадыров раскрыл потери среди чеченских военнослужащих в Сирии
Глава Чечни подчеркнул, что деятельность военнослужащих республики не вызывала никаких нареканий, и сирийские власти неоднократно выражали им благодарность.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:43
Происшествия
Первая после пожара месса началась в Нотр-Даме
Собор Парижской Богоматери принял первую мессу после страшного пожара. Трансляцию ведет католический телеканал KTO.
Обновлено в 12:49
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира по футболу
Финальный матч молодежного чемпионата мира по футболу между сборными Украины и Южной Кореи завершился победой европейской команды со счетом 3:1. Встреча прошла в польской Лодзи.
Обновлено в 14:03
Общество
Елена Малышева ответила на критику программы о «детях-кретинах»
Как известно, на Елену Малышеву обрушился шквал критики после того, как в одном из выпусков ее шоу «Жить здорово» зрители увидели заставку «Откуда берутся дети-кретины» и «Мой ребенок - идиот».
Обновлено в 11:24
Происшествия
На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП
"На 24-м километре МКАД произошло столкновение пяти машин, в результате чего есть один пострадавший", - сказал собеседник агенства.
Обновлено в 09:19
Футбол
Глушаков обратился к фанатам «Спартака»
Хавбек и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков опубликовал в инстаграме обращение к болельщикам столичного клуба, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:31
Происшествия
Жители села под Пензой перекрыли трассу из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка Пензенской области устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами. Об этом сообщают местные издания.
Обновлено в 03:04
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Представитель Ваганьковского кладбища внес ясность в данные о взрыве
Представитель Ваганьковского кладбища заявил, что никакого взрыва на территории не было. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:30
Политика
NYT: США усилили кибератаки на российские электросети
В настоящее время стратегия взятия под контроль российский электросетей приобрела наступательный характер, так как США заинтересованы в том, чтобы поместить вредоносное программное обеспечение внутри энергетических систем, отмечает газета.
Обновлено в 12:23
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1 + 1» относительно принадлежности Крыма.
Обновлено в 14:03
Кино
Скончался режиссер Франко Дзеффирелли
Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
Обновлено в 07:36
Общество
Во Франции пройдет 31-я акция протеста «желтых жилетов»
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
На территории ЦНИИмаш загорелось здание
Возгорание произошло в одном из зданий, находящихся на территории ЦНИИмаш, угроз функционированию центра управления полетами нет, следует из сообщения на сайте госкорпорации "Роскосмос".
Обновлено в 13:43
Происшествия
В Махачкале прошли одиночные пикеты в поддержку журналиста Гаджиева
В Махачкале у здания Советского районного суда прошли одиночные пикеты в поддержку редактора отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.
Обновлено в 13:03
Происшествия
По делу об убийстве жены хоккеиста Соколова задержан его 15-летний сын
Как сообщила пресс-службы СК, по подозрению в убийстве был задержан 15-летний юноша, сын убитой.
Обновлено вчера в 05:00
Происшествия
МАК представил доклад о катастрофе с участием SSJ-100 в Шереметьево
Международный авиационный комитет (МАК) распространил предварительный отчет касательно обстоятельств авиакатастрофы с самолетом российской авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet-100 в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 09:59
Авто
Появился тизер нового Porsche Boxster 718 Spyder
На официальной странице бренда Porsche в социальной сети Facebook появилось тизерное видео Boxster 718 Spyder нового поколения.
Обновлено в 11:11
Политика
Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну
Лидер ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Плахотнюк покинул страну.
Обновлено в 00:19
Общество
Стала известна судьба переданного семье Бари Алибасова кота-самозванца
О пропаже питомца Алибасова стало известно 12 июня. Кот сбежал во время пресс-конференции, проходившей дома у продюсера.
Обновлено в 10:07
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 04:56
Происшествия
Звезду «Универа» задержали в центре Москвы
Обновлено в 05:05
Единоборства
Энцо Маккаринелли: Думаю в финале WBSS встретятся Табити и Бриедис
Сегодня в Риге пройдут полуфинальные поединки турнира, в одном из которых Табити встретится с Юньером Дортикосом, а в другом Майрис Бриедис с Кшиштофом Гловацким.
Обновлено в 04:50
Авто
Почему дорожают автомобили с пробегом
Подержанные машины дорожают, несмотря на начавшееся падение спроса на вторичном рынке.
Обновлено в 03:20
Происшествия
СБУ отчиталась о демонтаже незаконного трубопровода для перекачки ГСМ
В Луганской области сотрудники СБУ Украины остановили незаконную переправку горюче-смазочных материалов из России.
Обновлено в 13:16
Происшествия
SANA: на складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв
На армейском складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв, сообщает SANA со ссылкой на военный источник.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Утка с утятами спровоцировала ДТП в Петербурге
Обновлено в 13:49
Происшествия
Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна
Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
Обновлено в 12:34