Финансы
Банк России снизил ключевую ставкуLenta.ru 06:37
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора. Это второе подряд снижение в 2019 году. До 7,5 процента годовых ставка была снижена 14 июня — впервые с марта 2018 года.
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Российская команда выступит в Токио под национальным флагом. 💥💥💥 ОКР получил официальное приглашение на Игры-2020 в Токио ➡️ https://t.co/aGcYtxhJSa#Токио2020 #ОИ2020 pic.twitter.com/6GnQcp8Vxn — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 26 июля 2019 г. Это же относится к российским легкоатлетам, которые на данный момент соревнуются на международных турнирах в нейтральном статусе.
Обновлено в 09:14
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Китайские СМИ рассказали, как российские Ту-160 «дали пощечину» НАТО
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Обновлено в 09:02
Происшествия
Туристы из Китая ударили россиянку в очереди в музей «Царское Село»
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Теннис
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Происшествия
Мать зарезали на глазах у ребёнка в Подмосковье
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Обновлено вчера в 15:23
Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по транзиту газа
Россия намерена заключить краткосрочный договор с Украиной по транзиту газа через их территорию в Европу, чтобы успеть завершить строительство альтернативного газопровода.
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Обновлено в 06:56
Политика
Лавров обсудил с главой МИД ЮАР двустороннее сотрудничество
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Часть экспозиции посвящена конфликту в Сирии и среди прочего там представлены кассетные бомбы, применение которых ранее в Минобороны отрицали.
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В США отреагировали на задержание Украиной российского танкера
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Польша выдала фигуранта дела об убийстве главного строителя МВД
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Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
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Обновлено в 07:27
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В ноябре представят новую Kia Optima
Компания KIA определилась со временем и местом премьеры следующей генерации бизнес-седана Optima.
Обновлено вчера в 23:50