Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора. Это второе подряд снижение в 2019 году. До 7,5 процента годовых ставка была снижена 14 июня — впервые с марта 2018 года.

Авто Kia построила экстремальный Stinger Британское отделение Kia и технологический центр марки из немецкого Рюссельсхайма построили уникальный трековый Stinger.

Политика Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.

Происшествия Замгубернатора Ростовской области отпущен из СИЗО под домашний арест Ростовский областной суд отпустил заместителя губернатора Ростовской области по ЖКХ, строительству и архитектуре Сергея Сидаша, обвиняемого в превышении полномочий из СИЗО под домашний арест, сообщает пресс-служба суда.

Спорт Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира Россиянка Юлия Ефимова завоевала золотую медаль в плавании на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Политика Посольство США на Украине оценило задержание российского танкера Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера украинской стороной.

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Происшествия Задержан экс-глава правительства Астраханской области Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.

Армия и оружие Борисов поручил обеспечить технополис «Эра» ускорителями нейросетей Первый ускоритель нейронных сетей появился в инновационном технополисе Минобороны РФ "Эра" в Анапе, вице-премьер Юрий Борисов предложил поставить в научные роты ещё до полусотни таких устройств.

Спорт Команду "Что? Где? Когда?" вынудили изменить название Как рассказал сам знаток Думанский изданию "Проект", он не знает с чем связано решение руководства.

Шоу-бизнес Собчак и Виторган устроили перепалку в инстаграме Uznayvse.ru заметил, что Ксении Собчак и Максиму Виторгану не удалось сохранить дружеские отношения после развода: бывшие супруги избегают встреч на светских мероприятиях и не упускают случая оставить в адрес друг друга язвительный комментарий в соцсетях.

Происшествия В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами Охрана Мосгоризбиркома вынесла накануне диван, на котором в этот момент сидела оппозиционер Любовь Соболь, для того чтобы «вытряхнуть клопов и паразитов».

Политика Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.

Политика Эрдоган сообщил о планах Турции по использованию С-400 Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция начнет использование зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 весной 2020 года.

Авто За два года минимальная цена Renault Logan подросла на 69 тысяч рублей Эксперты сайта «Цена Авто» продолжают исследовать изменения стоимости самых популярных моделей российского рынка и в этот раз был составлен график изменения минимальной и максимальной стоимости седана Renault Logan за последние два года.

Политика Новый фильм про MH17 вскрыл неудобную правду о расследовании "Документальный фильм доказал, что занятая мейнстримными СМИ позиция была политически мотивированной ложью с целью обвинить Россию и отвлечь внимание от Киева и его возможной причастности", — пишет Корыбко.

Общество О снеге в выходные предупредили в Гидрометцентре В Северо-восточной части России и на Севере не исключено выпадение мокрого снега с дождем.

Общество Дым от природных пожаров в Сибири достиг Татарстана Причиной дымки, которая с четверга наблюдается в Татарстане, являются лесные пожары в сибирских регионах, сообщает в пятницу управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.

Футбол Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимы Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал высказывания экс-футболиста команды Игоря Шалимова в адрес нынешнего главного тренера красно-белых Олега Кононова.

Технологии В РФ обсудят создание реестра мобильных приложений Ранее в Госдуму были внесены законопроекты, касающиеся запрета продажи смартфонов и компьютеров без российского ПО Пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков рассказал, что 31 июля в Аналитическом центре при правительстве РФ обсудят перспективы создания реестра локализованных приложений для мобильных устройств.

Общество ГУ МВД Москвы снова предупредило о незаконности акции 27 июля у мэрии Полиция Москвы снова предупредила, что массовая акция 27 июля у мэрии Москвы не согласована, следовательно незаконна.