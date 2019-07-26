Финансы

Банк России снизил ключевую ставкуLenta.ru 06:37

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора. Это второе подряд снижение в 2019 году. До 7,5 процента годовых ставка была снижена 14 июня — впервые с марта 2018 года.
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